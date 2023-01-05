Strategi arsitektur data untuk kualitas data

Arsitektur data yang tepat dapat membantu organisasi Anda meningkatkan kualitas data karena menyediakan kerangka kerja yang menentukan bagaimana data dikumpulkan, diangkut, disimpan, diamankan, digunakan, dan dibagikan untuk contoh penggunaan intelijen bisnis dan ilmu data.

Arsitektur data generasi awal, seperti enterprise data warehouse dan platform BI, bergantung pada ribuan proses ETL, tabel, dan laporan yang hanya dapat dipahami oleh sedikit data engineer berkeahlian khusus. Akibatnya, manfaat bisnis yang seharusnya muncul tidak terealisasi sepenuhnya. Pada banyak organisasi, platform big data generasi baru dan job batch yang berjalan lama yang ditangani oleh tim data engineer terpusat akhirnya berkembang menjadi data lake yang tidak teratur dan sulit dikelola.

Kedua pendekatan biasanya merupakan arsitektur monolitik dan terpusat yang diatur di sekitar fungsi mekanis penyerapan data, pemrosesan, pembersihan, agregasi, dan penyajian. Ini menciptakan sejumlah hambatan organisasi dan teknologi yang melarang Integrasi dan skala data di sepanjang beberapa dimensi: perubahan lingkungan data yang konstan, proliferasi sumber data dan konsumen data, keberagaman transformasi dan pemrosesan data yang diperlukan oleh contoh penggunaan, dan kecepatan respons terhadap perubahan.