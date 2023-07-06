Ilmu data vs machine learning: Apa bedanya?

Dengan meningkatnya data dari media sosial, situs e-commerce, pencarian internet, survei pelanggan dan lain-lain, bidang studi baru berdasarkan big data muncul. Kumpulan data yang sangat besar tersebut, yang akan terus bertambah, memungkinkan organisasi untuk memantau pola dan perilaku pembelian dan membuat prediksi.

Namun, karena kumpulan data tidak terstruktur, hal ini dapat menjadi rumit dan memakan waktu dalam menginterpretasikan data untuk pengambilan keputusan. Di sinilah ilmu data berperan.

Istilah ilmu data pertama kali digunakan pada tahun 1960-an, dan saat itu istilah ini dapat dipertukarkan dengan istilah "ilmu komputer." "Ilmu data" pertama kali digunakan sebagai disiplin ilmu tersendiri pada tahun 2001. Baik ilmu data maupun machine learning digunakan oleh insinyur data dan di hampir setiap industri.

Kedua bidang ini telah berkembang sedemikian rupa sehingga untuk bekerja sebagai analis data yang mampu mengamati, mengelola, dan mengakses data, Anda perlu mempelajari Structured Query Language (SQL) serta matematika, statistik, visualisasi data (untuk menyajikan hasil kepada pemangku kepentingan), dan penggalian data. Penting juga untuk memahami teknik pembersihan dan pemrosesan data. Karena analis data sering membangun model machine learning, pemrograman dan pengetahuan AI juga berguna. serta matematika, statistik, visualisasi data (untuk menyajikan hasil kepada pemangku kepentingan), dan penggalian data. Penting juga untuk memahami teknik pembersihan dan pemrosesan data. Karena analis data sering membangun model machine learning, pemrograman dan pengetahuan AI juga berguna.