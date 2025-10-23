Apa itu penerapan biru-hijau?

Satu lingkungan aktif dan melayani pengguna, diberi label “biru” dan lainnya, lingkungan “hijau”, digunakan untuk penerapan dan pengujian versi baru. Ketika versi baru disetujui, lalu lintas langsung dialihkan dari lingkungan biru ke lingkungan hijau.

Strategi ini dipopulerkan dan dinamai oleh Jez Humble dan David Farley dalam buku mereka tahun 2010, Continuous Delivery: Reliable Software Releases through Build, Test, and Deployment Automation.

Biru-hijau adalah teknik penerapan berkelanjutan yang memungkinkan penghapusan waktu henti, kemampuan untuk secara instan mengeluarkan rollback ke versi lama. Teknik ini menyediakan pengujian A/B yang mudah dan menciptakan lingkungan yang aman untuk pengembangan tanpa risiko pengguna akhir menemukan versi yang belum siap.

Meskipun ungkapan “biru-hijau” paling umum digunakan, ada juga variasi lain. Netflix menggunakan “merah/hitam,” tetapi konsepnya tetap sama. Terkadang, pengembang mungkin ingin memiliki lebih dari dua lingkungan. Skema penamaan warna efektif untuk membedakan antara dua lingkungan. Namun, organisasi mungkin juga menggunakan konvensi penamaan seperti nomor versi, ID build, atau judul khusus, terutama jika ada lebih dari dua lingkungan yang terlibat.