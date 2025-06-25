Apa yang dimaksud dengan server bilah?

Layaknya semua jenis server, tujuan dasar server bilah adalah untuk menyediakan layanan kepada program dan pengguna lain dalam ‘model klien/server’ yang merupakan arsitektur yang melandasi sebagian besar lingkungan TI modern.

Server bilah adalah komponen mendasar dari banyak pusat data, yang merupakan ruang fisik yang menampung infrastruktur TI dan memungkinkan pembangunan dan pengoperasian aplikasi dan layanan. Server bilah memberi cara yang ringkas, efisien, dan dapat diskalakan bagi perusahaan untuk memaksimalkan sumber daya dalam lingkungan komputasi kepadatan tinggi yang memprioritaskan daya dan ruang fisik.

Server bilah banyak digunakan, dan pasar globalnya bernilai hingga 19 miliar USD pada tahun lalu. Angka ini diperkirakan akan tumbuh menjadi 31 miliar USD dalam 5 tahun ke depan, pada tingkat pertumbuhan tahunan gabungan (compound annual growth rate, CAGR) 9,1%.1 Server bilah dan jenis teknologi server lainnya diproduksi dan dijual oleh beberapa perusahaan IT terbesar di dunia, termasuk Dell, Cisco, Hewlett Packard Enterprises (HPE), dan Lenovo.