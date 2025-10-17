Otomatisasi menggunakan teknologi untuk menjalankan tugas yang telah ditetapkan dan berulang dengan intervensi minimal atau tanpa intervensi manusia. Ini didorong oleh aturan dan menjalankan instruksi dengan cara yang sama setiap saat. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kecepatan, mengurangi kesalahan manusia dan membebaskan karyawan dari tugas manual yang berulang.

Otomatisasi paling efektif ketika tugas memiliki input dan output yang jelas. Sebagai bagian inti dari otomatisasi proses dan strategi otomatisasi proses bisnis (BPA) yang lebih luas, ini berfungsi sebagai fondasi efisiensi proses dengan menangani tingkat aktivitas yang paling sederhana.

Banyak organisasi merancang alur kerja otomatisasi untuk menghubungkan tugas terkait dan membantu memastikan tugas tersebut berjalan dalam urutan yang konsisten. Perangkat lunak otomatisasi modern sering bergantung pada koneksi antarmuka pemrograman aplikasi (API) untuk memicu atau bertukar data antara sistem secara otomatis.

Contoh umum termasuk mengirim faktur secara otomatis setelah penjualan atau menyetujui biaya di bawah ambang batas yang ditetapkan. Otomatisasi ini merampingkan pekerjaan dan menghilangkan kemacetan tanpa memerlukan pengawasan manajerial.

Meskipun berharga, otomatisasi sering beroperasi dalam silo. Satu departemen mungkin mengotomatiskan entri data sementara yang lain mengotomatiskan penjadwalan. Tanpa koordinasi, efisiensi ini tetap terisolasi. Banyak perusahaan memulai transformasi digital mereka dengan otomatisasi tetapi segera menyadari bahwa tambal sulam otomatisasi yang terputus tidak dapat ditingkatkan secara efektif. Di bagian ini orkestrasi memainkan peran penting.