Apache Kafka adalah platform streaming terdistribusi sumber terbuka yang memungkinkan pengembang membangun aplikasi berbasis peristiwa secara real-time. Dengan Apache Kafka, pengembang dapat membangun aplikasi yang terus menggunakan catatan data streaming dan memberikan pengalaman real-time kepada pengguna.

Baik memeriksa saldo akun, streaming Netflix, atau menjelajahi LinkedIn, pengguna saat ini mengharapkan pengalaman nyaris seketika dari aplikasi. Arsitektur berbasis peristiwa Apache Kafka dirancang untuk menyimpan data dan menyiarkan peristiwa secara real-time, menjadikannya broker pesan dan unit penyimpanan yang memungkinkan pengalaman pengguna real-time di berbagai jenis aplikasi.

Apache Kafka adalah salah satu sistem pemrosesan data sumber terbuka paling populer yang tersedia, dengan hampir 50.000 perusahaan menggunakannya dan pangsa pasar 26,7%.