Apa itu komputasi yang dipercepat?

Dari video game baru yang paling menarik dan pengalaman virtual reality (VR) yang imersif hingga ChatGPT, pelatihan model AI dan analisis big data, akselerator adalah bagian penting dari dunia kita yang berkembang pesat dan sangat terhubung. Banyak perusahaan modern mengandalkan akselerator untuk memberi daya pada aplikasi dan arsitektur infrastruktur mereka yang paling berharga, termasuk komputasi cloud, pusat data, komputasi edge, dan model bahasa besar (LLM). Sebagai contoh, pemimpin bisnis dan pengembang yang ingin menjelajahi AI generatif berinvestasi dalam akselerator untuk membantu mengoptimalkan pusat data mereka dan memproses lebih banyak informasi lebih cepat1.

Akselerator digunakan di berbagai aplikasi bisnis untuk mempercepat pemrosesan data—terutama saat jangkauan 5G meluas—meningkatkan peluang Internet of Things (IoT) dan komputasi edge. Aplikasi IoT bergantung pada akselerator untuk memproses data dari perangkat pintar seperti lemari es, sensor arus lalu lintas, dan lainnya. Komputasi edge dapat memberikan insight yang lebih dalam, waktu respons yang lebih cepat, dan pengalaman pelanggan yang lebih baik, tetapi hanya dengan kecepatan pemrosesan yang ditawarkan akselerator.

Ketika berbicara tentang AI, banyak aplikasinya yang paling canggih, seperti pemrosesan bahasa alami (NLP), visi komputer, dan pengenalan suara, mengandalkan kekuatan komputasi yang dipercepat untuk berfungsi. Sebagai contoh, neural network yang mendukung banyak aplikasi AI mutakhir membutuhkan akselerator AI untuk mengklasifikasikan dan mengklaster data dengan kecepatan tinggi.

Terakhir, karena semakin banyak bisnis yang mencari cara untuk bertransformasi secara digital dan mempercepat inovasi, solusi komputasi yang dipercepat menawarkan total biaya kepemilikan yang relatif rendah. Kemampuan akselerator untuk memproses data dalam jumlah besar dengan cepat dan akurat berarti bahwa mereka dapat digunakan di banyak aplikasi yang berbeda dengan potensi untuk menciptakan nilai bisnis, termasuk chatbot AI, analisis data keuangan, komputasi cloud, dan banyak lagi.