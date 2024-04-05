Inti semua ini adalah data, yang membantu perusahaan mendapatkan insight berharga untuk mempercepat transformasi. Dengan keberadaan data hampir di mana-mana, organisasi sering memiliki repositori lama yang diperoleh dari menjalankan simulasi HPC tradisional dan beban kerja pemodelan. Repositori ini dapat diambil dari banyak sumber. Dengan menggunakan semua sumber ini, organisasi dapat menerapkan HPC dan AI pada tantangan yang sama, sehingga memungkinkan mereka untuk menghasilkan insight yang lebih dalam dan lebih berharga yang mendorong inovasi lebih cepat.

HPC yang dipandu AI menerapkan AI untuk merampingkan simulasi, yang dikenal sebagai simulasi cerdas. Dalam industri otomotif, simulasi cerdas mempercepat inovasi dalam model baru. Karena desain kendaraan dan komponen sering berkembang dari iterasi sebelumnya, proses pemodelan mengalami perubahan signifikan untuk mengoptimalkan kualitas seperti aerodinamika, kebisingan, dan getaran.

Dengan jutaan perubahan potensial, menilai kualitas ini di berbagai kondisi, seperti jenis jalan, dapat sangat memperpanjang waktu untuk menghadirkan model baru. Namun, di pasar masa kini, konsumen menuntut rilis cepat model baru. Siklus pengembangan yang berkepanjangan dapat membahayakan penjualan produsen otomotif dan loyalitas pelanggan.

Produsen otomotif, yang memiliki banyak data terkait dengan desain yang ada, dapat menggunakan data dalam jumlah besar ini untuk melatih model AI. Hal ini memungkinkan mereka untuk mengidentifikasi area terbaik untuk optimasi kendaraan, sehingga mengurangi ruang masalah dan memfokuskan metode HPC tradisional pada area desain yang lebih tepat sasaran. Pada akhirnya, pendekatan ini dapat membantu menghasilkan produk berkualitas lebih baik dalam waktu yang lebih singkat.

Dalam otomatisasi desain elektronik (EDA), AI dan HPC mendorong inovasi. Dalam lingkungan semikonduktor yang berubah dengan cepat saat ini, miliaran tes verifikasi harus memvalidasi desain chip. Namun demikian, jika terjadi kesalahan selama proses validasi, tidak praktis untuk menjalankan ulang seluruh rangkaian tes verifikasi karena sumber daya dan waktu yang diperlukan.

Untuk perusahaan EDA, menggunakan metode HPC dengan AI yang ditanamkan penting untuk mengidentifikasi tes yang perlu dijalankan kembali. Hal ini dapat menghemat sejumlah besar siklus komputasi dan membantu menjaga produksi berjalan sesuai jadwal, yang pada akhirnya memungkinkan perusahaan untuk mengirimkan semikonduktor kepada pelanggan dengan lebih cepat.