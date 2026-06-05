Pada malam pertarungan, waktu, presisi, dan kinerja menentukan segalanya—tidak hanya untuk para pejuang. UFC menerapkan rencana permainan yang sama untuk siaran langsung. Dengan IBM, organisasi melatih AI untuk memberikan insight waktu nyata untuk setiap pertarungan, meningkatkan analisis pada panggung terbesar MMA. Lihat bagaimana data, AI, dan tujuan bersatu untuk mengubah kinerja, mendongeng, dan pengalaman penggemar dengan cepat.