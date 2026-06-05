Kemajuan AI terhenti bukan karena teknologi, tetapi karena bagaimana organisasi dirancang di sekitarnya. Seri ini Jelajahi perubahan kepemimpinan dalam Strategi, risiko, budaya, dan nilai, yang mengubah investasi AI yang terfragmentasi menjadi keuntungan perusahaan majemuk.
79% eksekutif mengatakan AI akan berkontribusi pada pendapatan mereka pada tahun 2030. Mengingat kepercayaan ini, mengapa 95% organisasi tidak melihat pengembalian yang terukur?
Perbedaan antara penerapan tinggi dan penerapan rendah sering kali bermuara pada satu pertanyaan: apakah kepemimpinan selaras dengan apa yang perlu diubah untuk menang?
Budaya tidak sejalan dengan strategi AI. Ini adalah infrastruktur tempat strategi ini berjalan. Organisasi yang menskalakan secara berkelanjutan mendesain ulang bagaimana pekerjaan pindah.
Setelah menjanjikan pilot, bagaimana Anda merancang untuk nilai yang langgeng? Strategi, risiko, dan budaya bukanlah tantangan independen—mereka adalah pengungkit dalam satu sistem.
Pada malam pertarungan, waktu, presisi, dan kinerja menentukan segalanya—tidak hanya untuk para pejuang. UFC menerapkan rencana permainan yang sama untuk siaran langsung. Dengan IBM, organisasi melatih AI untuk memberikan insight waktu nyata untuk setiap pertarungan, meningkatkan analisis pada panggung terbesar MMA. Lihat bagaimana data, AI, dan tujuan bersatu untuk mengubah kinerja, mendongeng, dan pengalaman penggemar dengan cepat.