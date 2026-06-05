Think Kepemimpinan
Agenda kepemimpinan untuk menutup kesenjangan antara ambisi AI dan dampak AI. Empat perspektif. Satu cerita yang saling terhubung.
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One illustrated hand pointing down over a yellow background.
Dua tangan bergambar menunjuk ke arah tegak lurus di atas latar belakang kuning.

Dari sistem terkotak-kotak menjadi lebih cerdas

Kemajuan AI terhenti bukan karena teknologi, tetapi karena bagaimana organisasi dirancang di sekitarnya. Seri ini Jelajahi perubahan kepemimpinan dalam Strategi, risiko, budaya, dan nilai, yang mengubah investasi AI yang terfragmentasi menjadi keuntungan perusahaan majemuk.
Ilustrasi seorang kuda catur dengan penutup mata jatuh dari papan catur
Kegagalan investasi miliaran dolar

79% eksekutif mengatakan AI akan berkontribusi pada pendapatan mereka pada tahun 2030. Mengingat kepercayaan ini, mengapa 95% organisasi tidak melihat pengembalian yang terukur?

 Periksa yang terputus
Ilustrasi gigi menggigit koin AI emas
ROI hantu

Perbedaan antara penerapan tinggi dan penerapan rendah sering kali bermuara pada satu pertanyaan: apakah kepemimpinan selaras dengan apa yang perlu diubah untuk menang?

Temukan keselarasan
Ilustrasi tiga bebek berjejer dan satu bebek yang menyimpang.
Cara pekerjaan berpindah

Budaya tidak sejalan dengan strategi AI. Ini adalah infrastruktur tempat strategi ini berjalan. Organisasi yang menskalakan secara berkelanjutan mendesain ulang bagaimana pekerjaan pindah.

 Pahami strateginya
Ilustrasi koin AI yang berubah dan berlipat ganda
Efek pengganda

Setelah menjanjikan pilot, bagaimana Anda merancang untuk nilai yang langgeng? Strategi, risiko, dan budaya bukanlah tantangan independen—mereka adalah pengungkit dalam satu sistem.

 Merakit sistem

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Gambar fitur kantor modern dengan tata letak ruang terbuka, menampilkan lingkungan kerja kolaboratif dan minimalis.
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2030 lebih dekat dari yang terlihat. Bagaimana Anda bisa merancang masa depan AI?
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UFC menjembatani kesenjangan antara tindakan dan insight dengan AI

Pada malam pertarungan, waktu, presisi, dan kinerja menentukan segalanya—tidak hanya untuk para pejuang. UFC menerapkan rencana permainan yang sama untuk siaran langsung. Dengan IBM, organisasi melatih AI untuk memberikan insight waktu nyata untuk setiap pertarungan, meningkatkan analisis pada panggung terbesar MMA. Lihat bagaimana data, AI, dan tujuan bersatu untuk mengubah kinerja, mendongeng, dan pengalaman penggemar dengan cepat.

 

Lihat rencana permainan dalam aksi
Dimana harapan AI memenuhi realitas perusahaan

Jangan lewatkan analisis keputusan kepemimpinan yang membentuk hasil AI dan pelajari bagaimana penyelarasan, akuntabilitas, dan struktur mengubah upaya yang terfragmentasi menjadi keuntungan berkelanjutan.

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  2. Kegagalan investasi miliaran dolar