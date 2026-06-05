Sebagian besar strategi AI dibangun untuk memenuhi tuntutan jangka pendek. Performa tertinggi membangun untuk bertransformasi.
Apa yang membedakan program AI yang sukses? Mereka yang berkinerja tertinggi tidak memperlakukan AI sebagai alat atau investasi satu kali. Mereka menanamkannya ke dalam struktur operasi, membentuk kembali cara pekerjaan dilakukan dan bagaimana keputusan dibuat. Perbedaan ini penting.
Saat ini, hampir setengah dari pengeluaran AI masih digunakan untuk efisiensi. Perlu, tetapi tidak lagi cukup. Pengembalian terkuat datang dari bergerak melampaui pengoptimalan, memprioritaskan pertumbuhan dan inovasi dan mendesain ulang alur kerja dengan AI sebagai intinya.
IBM IBV
Enterprise tahun 2030
Sementara 47% pengeluaran AI difokuskan pada efisiensi saat ini, eksekutif mengharapkan dua pertiga untuk didedikasikan untuk inovasi produk, layanan, dan model bisnis pada tahun 2030. ”
Apa yang memisahkan penerapan AI dengan pengembalian tinggi dan pengembalian rendah kurang kompleks daripada yang terlihat. Banyak organisasi mengoptimalkan di mana kemajuan paling mudah ditunjukkan, bukan di tempat yang paling penting. Eksekutif mungkin setuju bahwa AI akan membentuk kembali hasil, tetapi tanpa kepemilikan yang jelas, desain ulang yang lebih dalam terhenti dan strategi default untuk tekanan jangka pendek.
Saat AI diskalakan, begitu juga eksposur. 96% eksekutif mengatakan adopsi gen AI membuat kemungkinan pelanggaran keamanan dalam tiga tahun. Tanpa tata kelola, organisasi akan menumpuk tanggung jawab keuangan yang makin bertambah dengan setiap aliran data yang tidak dimiliki dan model yang tidak terpantau.1
Ini bukan faktor risiko periferal. Ini adalah penyebab utama kegagalan. Ketika kepemilikan didistribusikan tetapi tidak terdefinisi, risiko berjalan di bawah tanah dan muncul terlambat. Ini mungkin muncul sebagai penundaan penerapan yang tidak terduga, retrofit arsitektur, atau biaya remediasi.2
Lebih dari separuh perusahaan menskalakan AI tanpa pagar pembatas dasar untuk mengelolanya. Ketika tata kelola hanya ada dalam dokumen kebijakan dan bukan alur kerja, tim memperlambat untuk mengimprovisasi kontrol atau bergerak maju tanpanya. Kedua jalur meningkatkan biaya koreksi nanti.
Bagaimana jika tata kelola pemerintahan justru mempercepat kemajuan, bukan memperlambatnya? Riset menunjukkan bahwa pagar pembatas yang jelas mengurangi gesekan dengan menghilangkan ambiguitas. Eksekutif yang berinvestasi lebih awal dalam etika dan tata kelola AI melihat kinerja operasi yang lebih kuat, keamanan yang lebih besar, dan adopsi yang lebih cepat—bukan terlepas dari kendala, tetapi karena pengambilan keputusan menjadi lebih jelas.
Penerapan AI gagal atau berhasil berdasarkan di mana ia diterapkan. Pilot dengan pengembalian rendah mengejar perbaikan berisiko rendah, bukan keputusan dan alur kerja yang mendorong hasil.
Banyak eksekutif mengharapkan AI untuk membentuk kembali hasil bisnis, tetapi strategi mereka tidak dibangun untuk mendukung ambisi itu. Dirancang untuk memenuhi permintaan jangka pendek daripada memberikan nilai majemuk, upaya tersebut jarang meluas ke alur kerja penting. Hasilnya adalah portofolio taruhan aman yang mengungguli ambisi di baliknya.
Sebagian besar perusahaan tidak memiliki kerangka kerja di seluruh perusahaan yang terdefinisi dengan baik untuk AI, termasuk tata kelola. Sekitar seperempat pilot yang gagal melacak kembali ke celah ini.
Tanpa tata kelola yang tepat, kebisingan akan menyebar. Tidak ada jalan yang jelas untuk menskalakan. Tanpa mekanisme untuk berkoordinasi lintas disiplin ilmu, tanggung jawab untuk hasil tersebar. Data tetap terkotak-kotak. Pilot berkinerja buruk, dan orang-orang menjadi reaktif daripada menyelesaikan tantangan operasional yang mendasarinya. Hasil, masalah sebenarnya tidak diperbaiki.
Risiko berada tepat di bawah permukaan, muncul ketika lebih mahal untuk diatasi.
IBM Institute for Business Value, IBM, 2025
Eksekutif mengaitkan lebih dari seperempat, 27%, dari peningkatan efisiensi AI mereka dengan tata kelola yang kuat. ”
Mengatakan kita membutuhkan AI bukanlah titik awal yang tepat. Bagaimana jika, sebaliknya, kita menyelaraskan bagaimana perusahaan kita perlu ditransformasikan untuk menang dan fokus pada hasil tersebut? Bagaimana jika hasil menjadi filter—bintang penunjuk arah yang digunakan kepemimpinan untuk menentukan alur kerja mana yang perlu dirancang ulang dan dalam disiplin ilmu mana?
Telusuri pertanyaan-pertanyaan ini dan Anda mungkin akan menemukan diri Anda berada di lingkungan yang menarik di mana tata kelola berperan sebagai akselerator. Riset secara konsisten menunjukkan bahwa pagar pembatas yang dirancang dengan baik sebenarnya membuat organisasi lebih cepat.
Eksekutif yang berinvestasi dalam tata kelola AI melihat keuntungan operasi yang lebih tinggi, hasil keamanan yang lebih kuat, dan adopsi yang lebih cepat. Mandat yang jelas memberi tim kepercayaan diri untuk bertindak tegas.
Di antara organisasi dengan kematangan tata kelola yang tinggi, 68% bergantung pada contoh penggunaan yang telah disetujui sebelumnya dan berisiko rendah—memungkinkan tim untuk mengeksekusi tanpa ulasan yang dipesan pesan.3 Pemantauan waktu nyata dan ambang batas yang jelas memberi pemimpin kepercayaan diri untuk bergerak.
AI memperkenalkan risiko kepatuhan baru: bias, kesenjangan yang dapat dijelaskan, penyimpangan data. Bangun kontrol ke dalam pengembangan, penerapan, dan pemantauan untuk meningkatkan skala lebih cepat. Eksekutif mengaitkan 27% dari peningkatan efisiensi AI dengan tata kelola yang kuat. 4
Dewan tata kelola dengan hak keputusan yang jelas mengubah manajemen risiko menjadi keuntungan. 71% perusahaan yang telah melakukannya melaporkan peningkatan 23% dalam keamanan, peningkatan 20% dalam keterlibatan karyawan dan peningkatan 18% dalam adopsi AI.3
79% eksekutif mengatakan AI akan berkontribusi pada pendapatan mereka pada tahun 2030. Mengingat kepercayaan ini, mengapa 95% organisasi tidak melihat pengembalian yang terukur?
Budaya tidak sejalan dengan strategi AI. Ini adalah infrastruktur tempat strategi ini berjalan. Organisasi yang berkembang secara berkelanjutan sedang mendesain ulang cara pindah mereka.
Setelah menjanjikan pilot, bagaimana Anda merancang untuk nilai yang langgeng? Strategi, risiko, dan budaya bukanlah tantangan independen—mereka adalah pengungkit dalam satu sistem.
1 Cost of a Data Breach Report 2025: The AI Oversight Gap, IBM Security and Ponemon Institute, IBM, 2025.
2 Making reinvention real with gen AI: From experimentation to impact, Accenture Research, Accenture, 2025.
3 Go further, faster with AI: How governance increases velocity, IBM Institute for Business Value, IBM, 2025.
4 AI governance trends: How governance increases velocity, IBM Institute for Business Value, IBM, 2025.