Cara pekerjaan berpindah

Pola-pola di sini sudah familier, tetapi sulit dilihat dari atas—padahal dari sinilah visi itu perlu bermula.



Sebuah tim mungkin dihargai untuk kemenangan lokal yang meningkatkan gesekan di seluruh sistem. Perbaikan jangka pendek dapat dengan tenang menjadi dasar baru jika tidak ada yang mencari solusi sistemik. Sebagian besar pemimpin setuju bahwa budaya yang berani dan selaras sangat penting untuk kesuksesan AI. Namun, hanya sedikit yang percaya bahwa organisasi mereka beroperasi dengan cara itu.



Ada alasan mengapa terjadi kesenjangan tersebut. Permintaan AI mendesain ulang holistik dapat terasa seperti merusak sistem yang masih berfungsi ketika Anda telah menghabiskan bertahun-tahun menopang volatilitas pasar. Tetap berada di jalur yang sama tampaknya praktis dalam jangka pendek, tetapi perubahan yang terjadi di depan sangatlah besar.