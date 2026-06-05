Cara pekerjaan berpindah

Strategi AI Anda memiliki kesenjangan bakat yang belum disebutkan namanya. Budaya adalah apa yang membuat teknologi bertahan atau berhenti.
AI dapat mengubah cara kerja perusahaan—jika perusahaan benar-benar siap untuk itu. Kesiapan itu sangat bergantung pada orang-orang seperti halnya pada platform. Sangat menggoda untuk berasumsi budaya akan muncul setelah peluncuran gen AI. Namun, tidak demikian. Orang-orang adalah yang membuat inisiatif teknologi berkembang atau terhenti, dan mereka harus siap akan perubahan.
Dapatkah perusahaan Anda menyerap cara kerja baru dan menskalakannya secara bermakna? Apakah model bakat dan struktur insentif Anda mencerminkan laju perubahan? Ini bukan pertanyaan yang mudah. Ini yang menentukan apakah strategi AI Anda dapat bertahan.
McKinsey
Superagency di Tempat Kerja
Karyawan siap untuk AI. Hambatan terbesar menuju kesuksesan adalah kepemimpinan. ”
Polanya terlihat familier dan sulit dikenali dari atas. Tim mendapatkan hadiah untuk kemenangan lokal yang menciptakan hambatan di tempat lain. Perbaikan jangka pendek menjadi dasar baru. Sebagian besar pemimpin setuju bahwa budaya yang berani dan selaras sangat penting untuk keberhasilan AI, tetapi hanya sedikit yang percaya bahwa organisasi mereka benar-benar beroperasi seperti itu.
AI membentuk kembali bekerja di setiap level. Ketika organisasi menerapkan alat baru tanpa mendefinisikan ulang peran, alur kerja, atau keterampilan, Hasilnya adalah resistensi yang terlihat seperti budaya tetapi sebenarnya bersifat struktural. Orang-orang tidak menolak perubahan; mereka merespons secara rasional terhadap sistem yang tidak berubah di sekitar mereka.1
Resistensi sering dilabeli sebagai masalah pola pikir, tetapi sebenarnya itu adalah masalah desain. Ketika orang-orang tidak didukung selama masa transisi—dengan peran yang jelas, peningkatan keterampilan yang terstruktur, dan komitmen kepemimpinan yang terlihat—AI bayangan akan berkembang, risiko kepatuhan meningkat, dan perusahaan membayar untuk transformasi yang tidak pernah sepenuhnya diserap.
Namun, hanya 29% dari C-suite mereka yang setuju. Kesenjangan persepsi itu membentuk investasi mana yang didanai, bagaimana tim disusun dan apakah orang-orang yang mendorong transformasi memiliki apa yang mereka butuhkan. Ketika kepemimpinan memperkirakan secara berlebihan, organisasi kurang berinvestasi dalam struktur pendukung yang membuat perubahan melekat.
Untuk menskalakan AI, Anda harus mendesain ulang cara pekerjaan berpindah, lalu mengeluarkan mandat yang jelas. Insentif perlu menghargai eksperimen dan hasil perusahaan. Tata kelola perlu menyeimbangkan koherensi pusat dengan ketangkasan lokal. Kami telah menangani hal ini sendiri—tidak hanya dengan klien, tetapi dengan menerapkan disiplin yang sama secara internal.
Pola-pola di sini sudah familier, tetapi sulit dilihat dari atas—padahal dari sinilah visi itu perlu bermula.
Sebuah tim mungkin dihargai untuk kemenangan lokal yang meningkatkan gesekan di seluruh sistem. Perbaikan jangka pendek dapat dengan tenang menjadi dasar baru jika tidak ada yang mencari solusi sistemik. Sebagian besar pemimpin setuju bahwa budaya yang berani dan selaras sangat penting untuk kesuksesan AI. Namun, hanya sedikit yang percaya bahwa organisasi mereka beroperasi dengan cara itu.
Ada alasan mengapa terjadi kesenjangan tersebut. Permintaan AI mendesain ulang holistik dapat terasa seperti merusak sistem yang masih berfungsi ketika Anda telah menghabiskan bertahun-tahun menopang volatilitas pasar. Tetap berada di jalur yang sama tampaknya praktis dalam jangka pendek, tetapi perubahan yang terjadi di depan sangatlah besar.
Ada jarak yang berarti antara pilot yang sukses dan solusi yang dapat diskalakan. Tanpa kerangka kerja untuk menghubungkan disiplin ilmu, transformasi berjalan pada kemauan individu dan kepahlawanan memiliki umur simpan.
Saat tekanan meningkat, dampaknya pun makin parah. Kemajuan makin bergantung pada sejumlah kecil orang yang memikul beban yang lebih berat. Berbagai solusi alternatif makin banyak bermunculan. Upaya tidak sejalan dengan hasil, moral menurun, dan biaya muncul di mana-mana—dalam pekerjaan ulang, pengurangan karyawan, dan kesenjangan yang makin besar antara investasi dan pengembalian.
Beginilah kegagalan pilot menjadi sistemik—melalui gesekan budaya dan struktural yang terbentuk jauh sebelum ada yang menyebutnya.
IBM Klien Zero
Pengurangan 74% dalam dukungan TI dan diperkirakan 26.000 jam penghematan setiap tahun dengan data, AI, dan otomatisasi. ”
Menskalakan AI berarti mendesain ulang cara pekerjaan berpindah, dan mendukung desain ulang itu dengan mandat yang jelas. Bakat sering ingin berinovasi dan sering kali berada di depan kepemimpinan dalam adopsi alat, jadi ini bukan hanya tentang arahan top-down. Insentif harus menghargai eksperimen dan hasil, bukan hanya penyampaian dasar. Tata kelola harus menyeimbangkan koherensi pusat dengan fleksibilitas lokal.
Riset mendukung kinerja yang dihasilkan pergeseran ini. Melalui pekerjaan kami dengan klien, kami telah mempelajari apa yang diperlukan untuk menata ulang peran, alur kerja, dan akuntabilitas bersama. Terkadang hal yang paling berguna yang dapat kami tawarkan adalah perspektif yang datang dengan melewatinya terlebih dahulu.
KPI sempit dan strategi ekspansif tidak hidup berdampingan. Jika Anda menginginkan pemikiran lintas fungsi, ukur dan beri penghargaan atas hasil lintas fungsi tersebut.
77% pekerja entry-level akan melihat peran mereka bergeser karena AI, dan begitu juga lebih dari 1 dari 4 eksekutif senior.1 Adopsi dipercepat ketika orang merasa didukung. Jika tidak, penggunaan AI tidak resmi meningkat seiring dengan risiko kepatuhan.
Ketika para pemimpin memodelkan perubahan melalui tindakan—menggunakan alat AI, menantang asumsi, dan membuat panggilan keras secara transparan—itu membuat transformasi menjadi nyata. Ini paling penting bagi manajer menengah dan prospek lintas fungsi yang membawa beban perubahan setiap hari.
79% eksekutif mengatakan AI akan berkontribusi pada pendapatan mereka pada tahun 2030. Mengingat kepercayaan ini, mengapa 95% organisasi tidak melihat pengembalian yang terukur?
Perbedaan antara penerapan tinggi dan penerapan rendah sering kali bermuara pada satu pertanyaan: apakah kepemimpinan selaras dengan apa yang perlu diubah untuk menang?
Setelah menjanjikan pilot, bagaimana Anda merancang untuk nilai yang langgeng? Strategi, risiko, dan budaya bukanlah tantangan independen—mereka adalah pengungkit dalam satu sistem.
1 Augmented work for an automated, AI-driven world, IBM Institute for Business Value, IBM, 10 Agustus 2023.
2 Overcoming the Organizational Barriers to AI Adoption, Harvard Business Review, 11 November 2025.