Efek pengganda

Merancang untuk integrasi—sejak hari pertama—secara andal menciptakan nilai yang langgeng. Organisasi yang berhasil mendekati strategi, risiko, budaya dan nilai sebagai kekuatan yang saling bergantung dalam sistem bersama.



Dan sistem ini lebih tahan lama daripada keunggulan teknologi. Ini belajar lebih cepat, beradaptasi lebih lancar dan memperparah investasi. Kami telah bekerja bersama para pemimpin dalam menavigasi transisi ini, dan apa yang kami lihat adalah bahwa penyelarasan, yang dilakukan dengan baik, tidak hanya menutup kesenjangan antara ambisi dan dampak, tetapi juga membuka kemungkinan yang sebelumnya tidak terlihat.