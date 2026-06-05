Efek pengganda
 

Dari bukti konsep hingga bukti kinerja: apa yang ditemukan oleh perusahaan yang mempertahankan nilai AI terlebih dahulu.

 

 

Ilustrasi koin AI yang berubah dan berlipat ganda

Membangun untuk masa depan yang ada di sini

Mari kita percepat waktu sejenak. Strategi AI Anda ambisius, didanai dengan baik, dan menghasilkan energi nyata di seluruh perusahaan. Anda telah membangun kasusnya dan meluncurkan pilot yang menunjukkan janji yang tulus. Fondasi telah dibangun.

Sekarang untuk pertanyaan yang lebih sulit: bagaimana Anda merancang untuk nilai yang langgeng? Bagaimana Anda pindah dari kemenangan lokal ke AI yang berkembang di pusat bisnis Anda? Di sinilah banyak perusahaan berhenti, dan perusahaan yang tidak hanya bereksperimen, mereka membangun jaringan ikat antara disiplin dan menyiapkan permainan panjang: pengulangan.

Ketika kemenangan tetap kecil

Fraktur

Penerapan bekerja dengan baik dalam satu unit bisnis tetapi tidak dapat ditransfer. Otomatisasi menghemat jam di sini dan menciptakan kemacetan di sana. Tanpa definisi bersama tentang seperti apa kemajuan, kepercayaan diri terkikis dan AI tetap menjadi kumpulan alat daripada kemampuan operasi.
Tampilan dari atas memperlihatkan seorang profesional yang bekerja di laptop sambil duduk di tangga yang diterangi cahaya matahari di atrium modern.
Konsekuensi 89% peningkatan biaya komputasi antara 2023 dan 2025.¹

Menambah skala AI adalah tantangan operasional dan tantangan ekonomi. Ketika portofolio model tumbuh dan tuntutan infrastruktur berlipat ganda, disiplin biaya menjadi tidak dapat dipisahkan dari penciptaan nilai. 21% inisiatif gen AI telah gagal untuk menskalakan karena biayanya saja.²

 1 dari 3 CDO yakin mereka dapat mengukur nilai data mereka.²

92% CDO mengatakan mereka perlu fokus pada hasil bisnis untuk berhasil, namun kurang dari sepertiga memiliki ukuran yang jelas untuk itu.² Ketika kesuksesan didefinisikan secara berbeda di seluruh fungsi, perusahaan tidak dapat membedakan antara portofolio kemenangan dan portofolio eksperimen.

 75% CDO memiliki platform yang terintegrasi di seluruh silo.²

Ini naik dari hanya 41% pada tahun 2023. Fondasinya berkembang dengan cepat.³ Namun, kematangan platform saja tidak menghasilkan nilai. Perusahaan yang maju menghubungkan data terpadu ke metrik bersama dan pola berulang sehingga setiap inisiatif memperkuat inisiatif berikut.
Resolusi

Perusahaan-perusahaan yang berada di depan mendesain integrasi sejak hari pertama. Mereka tidak melihat strategi, risiko, budaya, dan nilai sebagai tantangan yang terpisah, tetapi sebagai tuas dalam satu sistem—sistem yang belajar lebih cepat, beradaptasi dengan lebih lancar, dan menggabungkan setiap investasi yang dibuatnya.
Jalan layang pejalan kaki di Dubai Marina di Dubai, Uni Emirat Arab

Mengapa visi sangat menentukan keberhasilan atau kegagalan
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Ketika kemajuan tidak didefinisikan secara eksplisit, adopsi AI kehilangan momentum dan menetap dalam seperangkat alat yang terputus daripada menjadi bagian dari cara bisnis berjalan.

Kami telah melihat ini secara langsung. Sesuatu diluncurkan dengan bersih dalam satu unit bisnis dan terlihat terpecahkan. Cobalah untuk pindah ke tempat lain, dan itu mulai berantakan. Otomatisasi merampingkan pekerjaan di satu area, hanya untuk menimbulkan gesekan di tempat lain. Apa yang terasa seperti kesuksesan awal mungkin hancur di bawah beban keseluruhan perusahaan.
Tampilan jarak dekat seseorang menunjuk ke layar laptop selama diskusi di meja kayu bundar dengan teh.

Membuat kemenangan bertambah

Ketika terjadi hambatan dalam penskalaan, hambatan tersebut menumpuk secara diam-diam. Integrasi dilakukan secara bertahap, bukan dirancang. Biaya komputasi meningkat dan inisiatif gen AI tidak dapat diskalakan. 

Penelitian menunjukkan AI terbayar ketika ditempatkan di pusat fungsi bisnis—operasi, keuangan, pasokan—di mana disiplin integrasi paling penting. Agar AI dapat bekerja dalam skala besar, Anda perlu memperlakukannya sebagai kemampuan yang sistematis. Mereka yang tidak mau mengambil lompatan tidak dapat buka janji yang mendasarinya.

Kendaraan di sebuah bundaran

Ekosistem intelijen

Merancang untuk integrasi—sejak hari pertama—secara andal menciptakan nilai yang langgeng. Organisasi yang berhasil mendekati strategi, risiko, budaya dan nilai sebagai kekuatan yang saling bergantung dalam sistem bersama.

Dan sistem ini lebih tahan lama daripada keunggulan teknologi. Ini belajar lebih cepat, beradaptasi lebih lancar dan memperparah investasi. Kami telah bekerja bersama para pemimpin dalam menavigasi transisi ini, dan apa yang kami lihat adalah bahwa penyelarasan, yang dilakukan dengan baik, tidak hanya menutup kesenjangan antara ambisi dan dampak, tetapi juga membuka kemungkinan yang sebelumnya tidak terlihat.

Cara untuk maju Fokus pada fondasi data Anda sebelum meningkatkan ambisi Anda

Pada tahun 2023, hanya 41% pemimpin data yang memiliki platform yang tepat.³ Pada tahun 2025, 75% melaporkan memiliki satu yang terintegrasi di seluruh silo.¹ Pergeseran itu penting karena data terpadu, standar kualitas yang ditegakkan, dan garis keturunan yang jelas menentukan apakah AI memberikan insight yang berguna atau kebisingan yang mahal.

 Membangun untuk orkestrasi dan disiplin biaya

70% eksekutif mengatakan gen AI adalah driver biaya komputasi. Rata-rata, 21% inisiatif gen AI gagal untuk menskalakan karena alasan ini.¹ Arsitektur tingkat portofolio yang menyeimbangkan fleksibilitas dengan kontrol biaya membantu Anda mengekstrak lebih banyak nilai dari investasi Anda saat ini.

 Rancang satu panduan untuk perencanaan, teknologi, dan bisnis

Ketika fungsi-fungsi ini beroperasi secara independen, ini menghasilkan Hasil upaya yang terduplikasi, pengukuran yang tidak konsisten, dan kenaikan biaya. CDO yang mengadopsi model hub-and-speak atau terpusat melihat kinerja 36% lebih tinggi.⁴
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Ilustrasi seorang kuda catur dengan penutup mata jatuh dari papan catur
Kegagalan investasi miliaran dolar

79% eksekutif mengatakan AI akan berkontribusi pada pendapatan mereka pada tahun 2030.  Mengingat kepercayaan ini, mengapa 95% organisasi tidak melihat pengembalian yang terukur?

 Periksa yang terputus
Ilustrasi gigi menggigit koin AI emas
ROI hantu

Perbedaan antara penerapan tinggi dan penerapan rendah sering kali bermuara pada satu pertanyaan: apakah kepemimpinan selaras dengan apa yang perlu diubah untuk menang?

 Temukan keselarasan
Ilustrasi tiga bebek berjejer dan satu bebek yang menyimpang.
Cara pekerjaan berpindah

Budaya tidak sejalan dengan strategi AI. Ini adalah infrastruktur tempat strategi ini berjalan. Organisasi yang menskalakan secara berkelanjutan mendesain ulang bagaimana pekerjaan pindah.

 

 Pahami strateginya
Ambil langkah selanjutnya
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Strategi hanya penting jika bertahan dari kontak dengan kenyataan. Jangan lewatkan putaran berikutnya dari insight yang diperoleh dengan susah payah tentang akuntabilitas, kendala, dan konsekuensi di era AI yang terus berkembang.

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Catatan kaki

1 The CEO’s Guide to Generative AI: Cost of Compute, IBM Institute for Business Value, IBM, Oktober 2024.

2 The 2025 CDO Study: The AI Multiplier Effect, IBM Institute for Business Value, IBM, 2024.

3 Studi CDO 2023: Mengubah Data Menjadi Nilai, Seri C-suite Global, IBM Institute for Business Value, IBM, April 2023.

4 Solving the AI ROI Puzzle: How Chief AI Officers Cut Through Complexity to Create New Paths to Value, Research Insights, IBM Institute for Business Value, IBM, Juli 2025.