Efek pengganda

Dari bukti konsep hingga bukti kinerja: apa yang ditemukan oleh perusahaan yang mempertahankan nilai AI terlebih dahulu.
Mari kita percepat waktu sejenak. Strategi AI Anda ambisius, didanai dengan baik, dan menghasilkan energi nyata di seluruh perusahaan. Anda telah membangun kasusnya dan meluncurkan pilot yang menunjukkan janji yang tulus. Fondasi telah dibangun.
Sekarang untuk pertanyaan yang lebih sulit: bagaimana Anda merancang untuk nilai yang langgeng? Bagaimana Anda pindah dari kemenangan lokal ke AI yang berkembang di pusat bisnis Anda? Di sinilah banyak perusahaan berhenti, dan perusahaan yang tidak hanya bereksperimen, mereka membangun jaringan ikat antara disiplin dan menyiapkan permainan panjang: pengulangan.
Dr. Dorottya Sallai
London School of Economics
Adopsi AI adalah transisi budaya. ”
Penerapan bekerja dengan baik dalam satu unit bisnis tetapi tidak dapat ditransfer. Otomatisasi menghemat jam di sini dan menciptakan kemacetan di sana. Tanpa definisi bersama tentang seperti apa kemajuan, kepercayaan diri terkikis dan AI tetap menjadi kumpulan alat daripada kemampuan operasi.
Menambah skala AI adalah tantangan operasional dan tantangan ekonomi. Ketika portofolio model tumbuh dan tuntutan infrastruktur berlipat ganda, disiplin biaya menjadi tidak dapat dipisahkan dari penciptaan nilai. 21% inisiatif gen AI telah gagal untuk menskalakan karena biayanya saja.²
92% CDO mengatakan mereka perlu fokus pada hasil bisnis untuk berhasil, namun kurang dari sepertiga memiliki ukuran yang jelas untuk itu.² Ketika kesuksesan didefinisikan secara berbeda di seluruh fungsi, perusahaan tidak dapat membedakan antara portofolio kemenangan dan portofolio eksperimen.
Ini naik dari hanya 41% pada tahun 2023. Fondasinya berkembang dengan cepat.³ Namun, kematangan platform saja tidak menghasilkan nilai. Perusahaan yang maju menghubungkan data terpadu ke metrik bersama dan pola berulang sehingga setiap inisiatif memperkuat inisiatif berikut.
Perusahaan-perusahaan yang berada di depan mendesain integrasi sejak hari pertama. Mereka tidak melihat strategi, risiko, budaya, dan nilai sebagai tantangan yang terpisah, tetapi sebagai tuas dalam satu sistem—sistem yang belajar lebih cepat, beradaptasi dengan lebih lancar, dan menggabungkan setiap investasi yang dibuatnya.
Ketika kemajuan tidak didefinisikan secara eksplisit, adopsi AI kehilangan momentum dan menetap dalam seperangkat alat yang terputus daripada menjadi bagian dari cara bisnis berjalan.
Kami telah melihat ini secara langsung. Sesuatu diluncurkan dengan bersih dalam satu unit bisnis dan terlihat terpecahkan. Cobalah untuk pindah ke tempat lain, dan itu mulai berantakan. Otomatisasi merampingkan pekerjaan di satu area, hanya untuk menimbulkan gesekan di tempat lain. Apa yang terasa seperti kesuksesan awal mungkin hancur di bawah beban keseluruhan perusahaan.
Ketika terjadi hambatan dalam penskalaan, hambatan tersebut menumpuk secara diam-diam. Integrasi dilakukan secara bertahap, bukan dirancang. Biaya komputasi meningkat dan inisiatif gen AI tidak dapat diskalakan.
Penelitian menunjukkan AI terbayar ketika ditempatkan di pusat fungsi bisnis—operasi, keuangan, pasokan—di mana disiplin integrasi paling penting. Agar AI dapat bekerja dalam skala besar, Anda perlu memperlakukannya sebagai kemampuan yang sistematis. Mereka yang tidak mau mengambil lompatan tidak dapat buka janji yang mendasarinya.
IBM Client Zero, studi kasus, 2025
IBM® telah membuka nilai produktivitas sebesar 4,5 miliar USD—dan terus bertambah—melalui AI, hybrid cloud, otomatisasi, dan keahlian konsultasi. ”
Merancang untuk integrasi—sejak hari pertama—secara andal menciptakan nilai yang langgeng. Organisasi yang berhasil mendekati strategi, risiko, budaya dan nilai sebagai kekuatan yang saling bergantung dalam sistem bersama.
Dan sistem ini lebih tahan lama daripada keunggulan teknologi. Ini belajar lebih cepat, beradaptasi lebih lancar dan memperparah investasi. Kami telah bekerja bersama para pemimpin dalam menavigasi transisi ini, dan apa yang kami lihat adalah bahwa penyelarasan, yang dilakukan dengan baik, tidak hanya menutup kesenjangan antara ambisi dan dampak, tetapi juga membuka kemungkinan yang sebelumnya tidak terlihat.
Pada tahun 2023, hanya 41% pemimpin data yang memiliki platform yang tepat.³ Pada tahun 2025, 75% melaporkan memiliki satu yang terintegrasi di seluruh silo.¹ Pergeseran itu penting karena data terpadu, standar kualitas yang ditegakkan, dan garis keturunan yang jelas menentukan apakah AI memberikan insight yang berguna atau kebisingan yang mahal.
70% eksekutif mengatakan gen AI adalah driver biaya komputasi. Rata-rata, 21% inisiatif gen AI gagal untuk menskalakan karena alasan ini.¹ Arsitektur tingkat portofolio yang menyeimbangkan fleksibilitas dengan kontrol biaya membantu Anda mengekstrak lebih banyak nilai dari investasi Anda saat ini.
Ketika fungsi-fungsi ini beroperasi secara independen, ini menghasilkan Hasil upaya yang terduplikasi, pengukuran yang tidak konsisten, dan kenaikan biaya. CDO yang mengadopsi model hub-and-speak atau terpusat melihat kinerja 36% lebih tinggi.⁴
79% eksekutif mengatakan AI akan berkontribusi pada pendapatan mereka pada tahun 2030. Mengingat kepercayaan ini, mengapa 95% organisasi tidak melihat pengembalian yang terukur?
Perbedaan antara penerapan tinggi dan penerapan rendah sering kali bermuara pada satu pertanyaan: apakah kepemimpinan selaras dengan apa yang perlu diubah untuk menang?
Budaya tidak sejalan dengan strategi AI. Ini adalah infrastruktur tempat strategi ini berjalan. Organisasi yang menskalakan secara berkelanjutan mendesain ulang bagaimana pekerjaan pindah.
1 The CEO’s Guide to Generative AI: Cost of Compute, IBM Institute for Business Value, IBM, Oktober 2024.
2 The 2025 CDO Study: The AI Multiplier Effect, IBM Institute for Business Value, IBM, 2024.
3 Studi CDO 2023: Mengubah Data Menjadi Nilai, Seri C-suite Global, IBM Institute for Business Value, IBM, April 2023.
4 Solving the AI ROI Puzzle: How Chief AI Officers Cut Through Complexity to Create New Paths to Value, Research Insights, IBM Institute for Business Value, IBM, Juli 2025.