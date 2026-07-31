AI diperlakukan sebagai prioritas di seluruh perusahaan, tetapi kepemilikan dan hak pengambilan keputusan masih terfragmentasi di antara para pemimpin C-suite.¹ Setiap peran menjalankan mandatnya masing-masing—teknologi, data, strategi, maupun contoh penggunaan—namun tidak ada satu eksekutif pun yang secara jelas bertanggung jawab atas hasil secara menyeluruh maupun memiliki wewenang untuk menyelesaikan pertukaran lintas fungsi. Akibatnya, keputusan terkait pendanaan, risiko, prioritas, dan tata kelola sering kali tidak terselesaikan. Ketika ROI tidak memenuhi harapan, akuntabilitas pun menjadi sulit ditentukan secara jelas.



"Tidak ada satu orang pun yang boleh memiliki AI—itu harus digembalakan ,"

Lula Mohanty, Managing Partner untuk IBM® Consulting di Timur Tengah

Resolusi:

Organisasi akan memperoleh manfaat dengan menetapkan secara jelas siapa yang bertanggung jawab atas hasil, siapa yang bertanggung jawab atas pelaksanaan, dan siapa yang menjalankan peran tata kelola. Membangun pendekatan pengambilan keputusan di tingkat perusahaan dapat membantu menyelesaikan berbagai trade-off ketika prioritas saling bersaing. Pendekatan ini juga perlu mencakup jalur eskalasi yang jelas untuk menangani konflik lintas fungsi, sehingga permasalahan dapat diselesaikan secara tepat waktu, bukan terus ditunda. Memperkuat struktur ini melalui dukungan yang nyata dari CEO dan dewan direksi akan mempertegas kewenangan pihak yang bertanggung jawab atas hasil dalam mengambil keputusan lintas fungsi.

Kesimpulan eksekutif:

Seperti yang disampaikan Lula Mohanty, Managing Partner IBM® Consulting untuk Timur Tengah, kepada IBM® Think, “Tidak seorang pun seharusnya memiliki AI—AI harus diarahkan.” Namun, tanpa akuntabilitas dan wewenang yang jelas untuk mengambil keputusan terkait AI di seluruh perusahaan, kepemilikan yang sesungguhnya tidak akan pernah terwujud.