Sangat mudah untuk menyalahkan program AI yang terhenti pada teknologi yang belum matang, kesiapan data yang rendah, atau alat yang tidak memadai. Faktor-faktor tersebut memang berperan, tetapi jarang menjadi akar masalah. Dalam banyak kasus, kegagalan untuk menskalakan AI justru disebabkan oleh alasan yang lebih mendasar: otoritas pengambilan keputusan yang terfragmentasi di antara para pemimpin C-suite.
CIO memiliki infrastruktur, data CDO sendiri, Strategi CAIO sendiri dan pemimpin bisnis memiliki contoh penggunaan sendiri — tetapi tidak ada kerangka kerja tunggal yang merekonsiliasi investasi, prioritas, tata kelola, dan akuntabilitas untuk hasil.
Ketika dewan dan pemegang saham pindah dari bertanya “apakah kita berinvestasi dalam AI?” untuk “apa yang diproduksi AI, dan siapa yang memiliki hasilnya?” hak keputusan yang tidak jelas menjadi kendala utama pada realisasi nilai perusahaan. Berikut adalah lima cara otoritas keputusan yang tidak jelas muncul di AI perusahaan dan cara mengatasinya.
AI diperlakukan sebagai prioritas di seluruh perusahaan, tetapi kepemilikan dan hak pengambilan keputusan masih terfragmentasi di antara para pemimpin C-suite.¹ Setiap peran menjalankan mandatnya masing-masing—teknologi, data, strategi, maupun contoh penggunaan—namun tidak ada satu eksekutif pun yang secara jelas bertanggung jawab atas hasil secara menyeluruh maupun memiliki wewenang untuk menyelesaikan pertukaran lintas fungsi. Akibatnya, keputusan terkait pendanaan, risiko, prioritas, dan tata kelola sering kali tidak terselesaikan. Ketika ROI tidak memenuhi harapan, akuntabilitas pun menjadi sulit ditentukan secara jelas.
"Tidak ada satu orang pun yang boleh memiliki AI—itu harus digembalakan ,"
Lula Mohanty, Managing Partner untuk IBM® Consulting di Timur Tengah
Resolusi:
Organisasi akan memperoleh manfaat dengan menetapkan secara jelas siapa yang bertanggung jawab atas hasil, siapa yang bertanggung jawab atas pelaksanaan, dan siapa yang menjalankan peran tata kelola. Membangun pendekatan pengambilan keputusan di tingkat perusahaan dapat membantu menyelesaikan berbagai trade-off ketika prioritas saling bersaing. Pendekatan ini juga perlu mencakup jalur eskalasi yang jelas untuk menangani konflik lintas fungsi, sehingga permasalahan dapat diselesaikan secara tepat waktu, bukan terus ditunda. Memperkuat struktur ini melalui dukungan yang nyata dari CEO dan dewan direksi akan mempertegas kewenangan pihak yang bertanggung jawab atas hasil dalam mengambil keputusan lintas fungsi.
Kesimpulan eksekutif:
Seperti yang disampaikan Lula Mohanty, Managing Partner IBM® Consulting untuk Timur Tengah, kepada IBM® Think, “Tidak seorang pun seharusnya memiliki AI—AI harus diarahkan.” Namun, tanpa akuntabilitas dan wewenang yang jelas untuk mengambil keputusan terkait AI di seluruh perusahaan, kepemilikan yang sesungguhnya tidak akan pernah terwujud.
Pemimpin C-suite dapat memperbaiki kepemilikan tetapi masih gagal jika insentif tidak selaras. Bahkan ketika mereka telah menyatukan visi mengenai AI, insentif yang diterima masih sering dikaitkan dengan keberhasilan masing-masing fungsi—seperti pengendalian biaya bagi CIO, kualitas data bagi CDO, kinerja model bagi CAIO, serta hasil P&L bagi para pemimpin bisnis.
Tanpa akuntabilitas bersama atas hasil AI di tingkat perusahaan, setiap eksekutif cenderung mengoptimalkan metrik kinerjanya sendiri, bukan ROI kolektif. Misalnya, tim mungkin merendahkan prioritas inisiatif yang mendorong nilai perusahaan tetapi melemahkan KPI lokal, menolak pendanaan kemampuan lintas fungsi atau menghindari risiko yang menguntungkan keseluruhan tetapi bukan domain mereka. Seiring waktu, AI tidak lagi menjadi masalah kinerja, melainkan masalah koordinasi yang terselubung.
Resolusi:
Selaraskan insentif eksekutif dan metrik kinerja dengan hasil bisnis berbasis AI yang menjadi tanggung jawab bersama. Kaitkan kompensasi, pendanaan, dan ukuran keberhasilan dengan penciptaan nilai bagi perusahaan, seperti peningkatan pendapatan, transformasi biaya, atau peningkatan produktivitas, alih-alih hanya berfokus pada metrik fungsional yang terpisah.
Kesimpulan eksekutif:
Jika para pemimpin diukur berdasarkan kinerja individu, mereka akan mengoptimalkan hasil secara individual. Nilai AI hanya dapat diwujudkan ketika insentif mendorong penyelarasan terhadap tujuan dan hasil bersama.
Unit bisnis mengusulkan contoh penggunaan AI, tim teknologi mengevaluasi kelayakannya, pemimpin di bidang data menilai tingkat kesiapan, sementara tim lain menetapkan ambisi strategis. Namun, tanpa kerangka kerja yang terpadu, prioritas inisiatif AI cenderung ditentukan oleh pengaruh, urgensi, atau pihak yang memiliki anggaran, bukan berdasarkan nilai yang dihasilkan bagi perusahaan.
"Ketika AI memperluas apa yang dapat dilihat dan diketahui oleh organisasi, para pemimpin harus menentukan apa yang benar-benar penting, menyelaraskan seluruh organisasi di sekitarnya, serta bergerak dengan cepat dan selaras."
Gary Cohn, Wakil Ketua, IBM®, 2026 CEO Study
Resolusi:
Beralihlah dari pengembangan ide yang terdesentralisasi ke portofolio AI yang dikelola secara terpusat dengan ambang batas nilai yang jelas. Bentuk forum prioritas lintas fungsi dalam skala kecil untuk mengevaluasi setiap contoh penggunaan berdasarkan kriteria yang konsisten, seperti potensi nilai bagi perusahaan, skalabilitas, kesiapan data, dan peluang untuk digunakan kembali. Danai serta prioritaskan inisiatif sebagai bagian dari satu portofolio, bukan sebagai proposal yang berdiri sendiri, sehingga hanya inisiatif yang memiliki jalur penskalaan yang kredibel dan menerima investasi berkelanjutan.
Kesimpulan eksekutif:
Strategi AI yang efektif menetapkan bagaimana organisasi memilih, memprioritaskan, dan berkomitmen pada inisiatif yang menghasilkan nilai perusahaan yang terukur.² Strategi ini juga mendefinisikan kriteria pengambilan keputusan, mekanisme tata kelola, serta model alokasi sumber daya yang diperlukan untuk memprioritaskan inisiatif yang layak memperoleh investasi dan dikembangkan secara berkelanjutan dalam skala besar.
Tata kelola sering diperlakukan sebagai lapisan peninjauan yang dilakukan setelah tim selesai merancang dan menguji solusi, dan AI tidak terkecuali. Akibatnya, tim kerap menghadapi hambatan pada tahap akhir yang berkaitan dengan risiko, kepatuhan, penggunaan data, akuntabilitas model, atau persoalan etika. Kondisi ini juga memperkuat anggapan bahwa tata kelola merupakan pemblokir, padahal masalah utamanya adalah tata kelola tidak diintegrasikan ke dalam proses pengambilan keputusan sejak awal. 3
Resolusi:
Integrasikan tata kelola ke dalam alur kerja sejak awal. Tetapkan secara jelas siapa yang memiliki wewenang untuk menyetujui ambang batas risiko, penggunaan data, standar penerapan, dan jalur eskalasi. Sebuah studi kasus hasil kolaborasi IBM® dan EY bersama Banco do Brasil menunjukkan bahwa tata kelola dapat menjadi pendorong, bukan penghambat, inovasi AI. Sebagai lembaga keuangan publik dengan tugas regulasi dan misi publik, bank membutuhkan strategi yang jelas untuk menggunakan AI secara bertanggung jawab, transparan, dan dalam skala besar. Bank tersebut menerapkan kerangka kerja tata kelola AI yang komprehensif, mencakup seluruh siklus hidup model dengan peran, kontrol, dan proses pemantauan yang didefinisikan secara jelas.
Kesimpulan eksekutif:
Tata kelola hanya akan terasa sebagai hambatan ketika hak pengambilan keputusan tidak ditetapkan dengan jelas. Ketika wewenang atas risiko, data, dan penerapan didefinisikan di awal dan tertanam dalam alur kerja, tata kelola menjadi mekanisme yang dapat membuka AI yang dapat diskalakan dan tepercaya.
Bukti konsep mungkin menunjukkan bahwa suatu contoh penggunaan AI berhasil diterapkan dalam lingkup terbatas, tetapi penskalaannya memerlukan keputusan yang mencakup infrastruktur, akses data, manajemen perubahan, pendanaan, kepatuhan, dan desain model operasi. Jika hak pengambilan keputusan tidak ditetapkan dengan jelas, setiap tahap penskalaan akan memerlukan penyelarasan ulang, sehingga proyek percontohan yang menjanjikan berisiko terhenti.
Resolusi:
Tentukan hak pengambilan keputusan untuk tahap penskalaan sebelum proyek percontohan dimulai. Para pemimpin harus mengetahui dengan jelas siapa yang memutuskan apakah proyek percontohan akan dilanjutkan, siapa yang mendanai proses penskalaan, siapa yang bertanggung jawab atas adopsinya, dan siapa yang mengukur dampaknya terhadap perusahaan.⁴
Kesimpulan eksekutif:
Proyek percontohan tanpa model pengambilan keputusan untuk penskalaan akan tetap menjadi eksperimen yang terisolasi. Penskalaan proyek percontohan AI akan lebih efektif jika organisasi sejak awal menetapkan secara jelas siapa yang memiliki wewenang untuk melanjutkan, berinvestasi, mengoperasionalkan, dan mengukur dampaknya, sehingga momentum tidak hilang di antara tahap validasi dan realisasi nilai.
CEO yang mengutamakan (AI yaitu mereka yang mengintegrasikan AI ke seluruh alur kerja, menyelaraskan berbagai fungsi, dan berfokus pada penciptaan nilai jangka panjang) telah mencatat pertumbuhan pendapatan 17% lebih tinggi.⁵ Mereka memahami bahwa AI bukan hanya tentang teknologi, tetapi juga tentang kepemimpinan. Organisasi yang menetapkan hak pengambilan keputusan secara jelas mampu mengubah AI dari sekumpulan inisiatif yang terpisah menjadi sistem yang terkoordinasi untuk menciptakan nilai. Kini, pertanyaannya bukan lagi apakah organisasi harus berinvestasi dalam AI, melainkan apakah kepemimpinan telah menetapkan akuntabilitas dan otoritas yang diperlukan agar investasi tersebut menghasilkan nilai dalam skala besar.
¹,⁵ 2026 CEO Study, IBM® Institute for Business Value, 4 Mei 2026
² “Cara membangun strategi AI yang sukses,” IBM® Think
³ Panduan perusahaan untuk tata kelola AI, IBM® Institute for Business Value, Oktober 2024
⁴ “Cara untuk menskalakan AI pada 2026: 5 strategi untuk efisiensi dan tata kelola,” IBM® Think, 9 Maret 2026
Managing Partner untuk IBM® Consulting.