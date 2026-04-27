Perusahaan yang memiliki CAIO memperoleh hasil yang lebih baik. Para pemimpin dari Heineken, Schneider Electric, dan IBM menjelaskan bagaimana mereka melakukannya.
Chief AI officer mungkin merupakan peran yang paling cepat berkembang dalam bisnis. Sebuah laporan baru dari Institute for Business Value (IBV) IBM yang memulai debutnya di Think 2026 menemukan bahwa 76% organisasi yang disurvei mengatakan mereka memiliki CAIO pada tahun 2026, naik dari hanya 26% pada tahun 2025. Dan itu tidak hanya terjadi di perusahaan teknologi seperti Meta dan Salesforce, tetapi juga di perusahaan-perusahaan besar seperti Heineken, WPP, Nike dan CVS Health. Pertumbuhan semacam itu bisa terlihat seperti gelembung. Tetapi IBV menemukan bahwa perusahaan dengan chief AI officer memperoleh laba atas investasi AI sebesar 5% lebih tinggi. Bagaimana hal itu bisa terjadi?
Sama seperti teknologi yang mendasarinya, peran CAIO (Chief Application in Information) telah berkembang pesat dalam beberapa tahun terakhir. “Dulu, chief AI officer lebih banyak berperan sebagai figur simbolis—seorang penggiat AI yang mempromosikan AI,” kata Jacob Dencik, Direktur Riset di IBV dalam sebuah wawancara dengan IBM Think. “Namun kini, mereka benar-benar mendorong transformasi nyata dengan AI dan membantu perusahaan beralih dari tahap uji coba ke implementasi skala luas.”
Schneider Electric adalah contoh nyata dari fokus pada implementasi. Perusahaan teknologi energi global tersebut membentuk peran chief AI officernya pada tahun 2021, jauh sebelum AI generatif memaksa sebagian besar dunia korporat untuk menanggapi isu ini. Sejak awal, mandat Schneider untuk kepemimpinan AI bukanlah tentang eksperimen demi kepentingannya sendiri, melainkan lebih berfokus pada dampak operasional. Seperti yang ditekankan Philippe Rambach, Chief AI Officer perusahaan tersebut, dalam percakapannya dengan IBM Think, AI di Schneider “selalu dimulai dengan kebutuhan bisnis, bukan teknologi.”
Namun, tidak semua orang yakin perusahaan membutuhkan peran tersebut. Tim Crawford, Pendiri dan Penasihat Strategis CIO di perusahaan riset AVOA, melihat momen CAIO sebagai hal yang sudah tidak asing lagi. Ia membandingkannya dengan munculnya chief digital officer (CDO) satu dekade lalu—sebuah peran yang sering kali muncul dengan cepat di perusahaan, dengan hasil yang beragam, terutama ketika organisasi terburu-buru mendatangkan CDO eksternal, jelasnya. Para pemimpin ini terkadang mengalami kesulitan karena mereka "tidak selaras dengan bisnis"; sementara itu, tanggung jawab utama transformasi digital sering kali jatuh pada CIO.
Secara teori, kemunculan jabatan chief AI officer bisa terkesan berlebihan. Banyak perusahaan telah memasukkan AI ke dalam lingkup tanggung jawab CIO, CTO, chief data officer dan chief digital officer. Namun, seperti yang telah disadari oleh berbagai organisasi selama dua tahun terakhir, AI tidak berperilaku seperti teknologi-teknologi sebelumnya. Jangkauannya lebih luas, perkembangannya lebih cepat, dan ekspektasi terhadapnya jauh lebih tinggi.
“AI merambah seluruh perusahaan dengan cara yang belum pernah dilakukan oleh kebanyakan teknologi lainnya,” kata Dencik. Tidak seperti komputasi cloud atau perangkat lunak perusahaan, yang sebagian besar hidup di dalam TI, AI adalah sesuatu yang "setiap anggota C-suite dan setiap karyawan berpotensi memiliki ekspektasi terhadapnya," ujarnya, termasuk "apa yang seharusnya dilakukan dan seberapa cepat ia harus memberikan nilai."
Di Schneider Electric, cakupan yang luas itu membantu membentuk peran sejak awal. Alih-alih memposisikan AI sebagai fungsi teknis mandiri, perusahaan mengatur upayanya di sekitar model hub and spoke: tim AI pusat yang bertanggung jawab atas strategi, standar, dan perangkat, dipadukan dengan pelaksanaan yang tertanam dalam unit bisnis. Pendekatan ini, kata Rambach, membantu memastikan AI tetap relevan dengan masalah operasional nyata sekaligus menghindari fragmentasi dan duplikasi upaya.
Crawford setuju bahwa fragmentasi AI adalah tantangan utama bagi para pemimpin, tetapi dia memperingatkan agar tidak menganggap setiap organisasi membutuhkan CAIO mandiri untuk mengatasi tantangan ini. Dalam beberapa kasus, jelasnya, tanggung jawab untuk AI dapat berada di tangan CIO atau bahkan CEO, asalkan ada akuntabilitas yang jelas dan koordinasi lintas fungsi yang kuat. Perusahaan lain, dari SAP hingga Nike, telah menggabungkan peran CAIO dengan gelar C-suite lainnya. Philip Herzig di SAP, misalnya, adalah CAIO dan CTO, dan Alan John di Nike adalah Global Head of Data and AI. Masalah yang lebih besar, menurut Crawford, bukanlah eksekutif mana yang memiliki AI, tetapi apakah suatu organisasi memiliki struktur kepemimpinan yang diperlukan untuk memandu AI secara bertanggung jawab saat ia menyebar ke seluruh bisnis.
Selanjutnya, Dencik menunjukkan kesenjangan yang berkembang antara ambisi dan kenyataan: perusahaan berinvestasi besar-besaran dalam AI, namun terkadang kesulitan untuk pindah dari tahap uji coba atau mengukur dampaknya. Hasilnya, katanya, adalah tekanan untuk menciptakan “kemampuan khusus dalam organisasi yang benar-benar dapat mengubah AI menjadi nilai bisnis,” alih-alih membiarkan inisiatif-inisiatif tersebar di berbagai departemen tanpa koordinasi. Oleh karena itu, mereka mempekerjakan seorang CAIO.
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Kebutuhan akan otoritas pusat tersebut membantu menjelaskan mengapa banyak chief AI officer tidak selalu berada di bawah pimpinan divisi teknologi. Menurut riset IBM, sejumlah besar di antaranya melapor langsung kepada CEO atau bahkan dewan direksi, yang menegaskan bahwa AI semakin dianggap sebagai isu bisnis strategis, bukan sekadar urusan back-office.
“Ini tentang menjembatani sisi bisnis dengan sisi teknologi,” kata Dencik. “AI bukan lagi sekadar diskusi teknologi.”
Schneider Electric mengambil pandangan serupa ketika membentuk peran tersebut, dengan sengaja menempatkan kepemimpinan AI dalam prioritas bisnis seperti efisiensi energi, optimalisasi rantai pasokan, dan hasil yang keberlanjutan. Tugas chief AI officer, kata Rambach, bukan untuk memilih model atau alat terlebih dahulu, tetapi untuk memastikan investasi AI selaras dengan bidang-bidang di mana bisnis membutuhkan peningkatan yang terukur.
Bahkan di perusahaan dengan CAIO khusus, para pemimpin tersebut tidak selalu berperan sebagai rekan untuk peran C-suite lainnya. Dalam praktiknya, kata Crawford, banyak pemimpin AI bekerja lebih efektif sebagai Wakil Presiden Senior (SVP) atau kepala fungsi horizontal—peran yang diberi wewenang untuk mengoordinasikan dan mengatur, alih-alih bersaing dengan CIO, CFO atau COO. Yang paling penting, katanya, bukanlah jabatan, melainkan mandat: kemampuan untuk mengumpulkan orang-orang yang tepat guna menetapkan prioritas, melakukan eksperimen, dan menetapkan batasan-batasan.
Model itu semakin umum, sering diformalkan sebagai dewan AI. Menurut Crawford, dewan-dewan semacam itu seharusnya bersifat lintas fungsi sejak awal, berfokus pada hasil daripada sekadar citra publik. “Perusahaan seharusnya tidak memainkan CAIO sebagai taktik pemasaran,” katanya. “Pelanggan tidak terlalu peduli apakah Anda menggunakan AI. Mereka peduli dengan hasilnya."
Meskipun jumlah jabatan tersebut melonjak pesat, chief AI officer tetap disalahpahami secara luas. Ini bukanlah, seperti yang sering dijadikan bahan candaan oleh para skeptis, seorang “Chief ChatGPT Officer,” yang bertugas sekadar untuk menyisipkan AI generatif ke dalam setiap presentasi slide. Peran ini juga bukan sekadar peran yang berfokus pada kepatuhan, yang hanya terpaku pada peraturan sementara bagian bisnis lainnya terus berjalan.
Dalam praktiknya, pekerjaan tersebut berada di antara keduanya. Ketika perusahaan berlomba untuk mengadopsi AI, banyak di antaranya menyadari bahwa sensasi yang berlebihan dapat merusak kredibilitas sema seperti ketidakaktifan. Daniel Hulme, Chief AI Officer di WPP, telah secara terang-terangan mengungkapkan risiko tersebut. “Setiap kali ada teknologi baru yang muncul, orang-orang menjadi sangat antusias,” katanya. “Dan kemudian mereka menerapkan teknologi itu untuk memecahkan masalah yang salah.”
Pentingnya tetap berpijak pada kenyataan adalah hal yang telah berulang kali ditekankan oleh kepemimpinan AI Schneider. Dimulai dari kebutuhan bisnis, perusahaan berpendapat, hal ini membantu menyaring informasi yang tidak relevan—memaksa tim untuk membenarkan investasi AI berdasarkan dampaknya, bukan sekadar karena keunikannya.
Crawford turut menyuarakan kekhawatiran tersebut, dengan berpendapat bahwa sebagian besar sikap kompetitif saat ini pada dasarnya merupakan pencitraan AI. Dari sudut pandang pelanggan, kata Crawford, penciptaan nilai memang penting—tetapi begitu pula kepercayaan. Pelanggan mungkin menyambut baik produk dan layanan yang lebih canggih, tetapi penyalahgunaan data dapat dengan cepat mengikis kepercayaan yang telah terbangun. Pelajaran bagi para pemimpin AI, katanya, adalah bahwa kesuksesan diukur bukan semata-mata dari kecanggihan teknis, melainkan berdasarkan apakah AI secara bermakna meningkatkan cara bisnis melayani pelanggannya.
Ketika perusahaan mencari kandidat dengan campuran pengalaman bisnis, teknologi, dan transformasi, para pemimpin memiliki pandangan yang berbeda mengenai apakah pemimpin AI sebaiknya berasal dari dalam atau di luar perusahaan. Sebagian pihak berpendapat bahwa chief AI officer yang paling efektif adalah mereka yang dipromosikan dari dalam, karena transformasi AI lebih bergantung pada pengetahuan kelembagaan yang mendalam daripada inovasi teknis.
Di Schneider, yang menetapkan peran CAIO sejak awal, mengangkat pemimpin internal membantu mengonsolidasikan upaya AI perusahaan yang sudah berjalan di seluruh manajemen energi, otomatisasi industri, dan keberlanjutan. Perspektif orang dalam tersebut membuatnya lebih mudah untuk menyelaraskan inisiatif AI dengan prioritas operasional nyata dan memperkenalkan tata kelola tanpa memperlambat momentum. Bagi pendukung pendekatan ini, tugas utama CAIO adalah mengintegrasikan AI ke dalam cara kerja bisnis yang sudah ada, sehingga kandidat terbaik adalah orang dalam yang berpengalaman.
Yang lain melihat keuntungan yang jelas dalam merekrut secara eksternal, terutama ketika perusahaan ingin mempercepat perubahan atau meninjau kembali asumsi lama. Keputusan Heineken untuk mendatangkan Surajeet Ghosh dari luar, misalnya, mencerminkan keinginan untuk membangun kemampuan AI hampir dari awal. Dengan pengalaman menerapkan AI di seluruh industri, Ghosh membawa pendekatan berbasis data untuk membuat keputusan penting di seluruh rantai nilai global pembuat bir, topik yang dia bahas secara mendalam dalam episode terbaru podcast Smart Talks dengan Malcolm Gladwell. Para pendukung perekrutan dari luar berpendapat bahwa tenaga kerja dari luar dapat membantu organisasi menghindari inkrementalisme, menerapkan disiplin ROI yang lebih jelas, dan mempercepat transisi dari tahap uji coba ke tahap produksi—meskipun mereka harus menghadapi kurva pembelajaran yang lebih curam terkait budaya organisasi.
Dalam percakapan Smart Talks dengan Gladwell, Ghosh membagikan contoh yang jelas: segera setelah memulai sebagai Chief AI Officer Heineken, ia membantu menganalisis ROI pada iklan Instagram untuk Heineken versus Dos Equis. Setelah menerapkan AI untuk tantangan ini, mereka berhasil meningkatkan penjualan sebesar 30%.
Dalam hal pemilihan CAIO, pandangan ketiga semakin menguat, dengan para pakar berpendapat bahwa perdebatan internal versus eksternal kurang penting dibandingkan dengan bagaimana peran tersebut didefinisikan. Di antara perusahaan-perusahaan yang benar-benar mengalami kemajuan dalam bidang AI, struktur lebih penting daripada label. Jika organisasi dengan peran CAIO formal melaporkan hasil yang lebih baik, itu bukan karena jabatannya; faktor pembeda utamanya adalah bagaimana AI diatur dan dikelola.
Dari peneliti hingga CxO, ada konsensus bahwa tidak ada chief AI officer yang berhasil tanpa pengalaman yang kuat dalam bidang teknologi, strategi bisnis, dan manajemen perubahan. Kemampuan ini dapat dikembangkan secara internal atau dipekerjakan dari luar, tetapi harus dipadukan dengan pengaruh organisasi dan kejelasan narasi.
Tidak boleh ada satu orang pun yang menguasai AI—ia harus dikelola dengan baik,” kata Lula Mohanty, Managing Partner IBM Consulting di Timur Tengah dan salah satu penulis laporan Chief AI Officer 2025 IBM, dalam sebuah wawancara dengan IBM Think. CAIO, kata Mohanty, pada akhirnya adalah orkestrator perubahan, berfokus pada adopsi, hasil, dan menanamkan AI ke dalam organisasi.
IBM tidak memiliki chief AI officer. Tetapi beberapa IBMers mengutip Joanne Wright, SVP Transformasi dan Operasi perusahaan, sebagai sosok yang setara. Wright berada di persimpangan antara semua bidang operasional perusahaan, sehingga ia memiliki sudut pandang yang unik untuk melihat dengan tepat di mana dan kapan AI seharusnya diterapkan. Ketika ditanya apakah dia CAIO de facto, Wright mengatakan kepada IBM Think, “Ya dan tidak.”
Dia menjelaskan: “Saya bertanggung jawab atas bagaimana kami menggunakan AI untuk mengubah cara kerja perusahaan secara mendasar. Ini berarti bagaimana kami melayani klien, bekerja dengan mitra, mengelola tenaga kerja kami, dan mengotomatiskan proses yang dulunya membutuhkan upaya manusia dalam jumlah besar. Tapi saya tidak ‘memiliki’ AI.” Sebaliknya, katanya, setiap pemimpin di IBM bertanggung jawab atas penerapan AI di tim masing-masing, dan perannya adalah untuk menghilangkan segala hambatan. “Yang saya banggakan adalah bahwa kami telah membangun model operasi di mana strategi AI begitu tertanam dalam strategi bisnis,” kata Wright. “Tanpa adanya orkestrator pusat, bisnis Anda akan berakhir dengan solusi-solusi yang tidak terintegrasi, terfragmentasi dan tidak dapat diskalakan secara efektif.”
Di Schneider Electric, di mana model operasi hub and spoke telah menjadi pusat upaya AI organisasi, tim AI telah bergerak cepat sambil tetap mempertahankan standar umum, tata kelola, dan batasan yang seragam. Setelah lima tahun menjabat, CAIO perusahaan ini memiliki sesuatu yang tidak dimiliki oleh banyak CAIO baru: bukti tentang apa yang diperlukan untuk mempertahankan AI dalam skala besar dari waktu ke waktu.
Sebaliknya, WPP mendekati AI melalui lensa rantai pasok pemasarannya, dengan mengintegrasikan model generatif ke dalam kerangka kerja operasional yang sudah terdefinisi dengan baik. “Hal-hal lain itu tidak berubah,” kata Hulme. “Hal itu hanya memperkuat dan meningkatkan apa yang sudah kami lakukan.”
Penekanan pada model operasi tersebut sangat selaras dengan pandangan Crawford. Pekerjaan nyata kepemimpinan AI, katanya, adalah memastikan organisasi fokus pada prioritas yang tepat, bereksperimen dengan cepat dan meningkatkan skala hal-hal yang terbukti berhasil—tanpa “berlari sambil memegang gunting” dalam hal tata kelola dan risiko.
Seiring perusahaan berupaya untuk menskalakan agen, tata kelola menjadi semakin penting. Sama pentingnya dengan memiliki seseorang yang berfungsi sebagai orkestrator AI adalah memasangkan peran itu dengan tata kelola yang dipimpin orkestrasi. Pendekatan ini mengubah di mana kontrol berada. Alih-alih menulis kebijakan dan berharap tim menafsirkannya dengan benar, organisasi menanamkan batasan-batasan secara langsung ke dalam sistem yang menjalankan AI, mencakup model, agen, dan ekosistem agen yang semakin kompleks.
Hasilnya sudah terlihat nyata. Perlu diperhatikan bahwa hampir tujuh dari 10 eksekutif kini mengakui bahwa mereka tidak memiliki gambaran yang lengkap mengenai AI yang digunakan oleh tim mereka—atau bahkan di mana sistem-sistem tersebut beroperasi. Namun, perusahaan yang mengadopsi tata kelola yang dipimpin orkestrasi cenderung menutup kesenjangan itu dengan cepat: mereka memiliki kemungkinan lebih dari dua kali lipat untuk memiliki visibilitas penuh atas aset AI, 169% lebih mungkin untuk mempertahankan dokumentasi yang transparan, dan 132% lebih mungkin untuk melindungi data melalui anonimisasi, penilaian dampak, dan kontrol akses yang ketat.
Yang terpenting, kontrol tambahan ini tidak mengorbankan kinerja. Sebanyak 2.000 organisasi yang disurvei ini melaporkan penurunan kerugian sebesar 29% dari penyimpangan AI dan mencapai peningkatan ROI sebesar 20%, di samping peningkatan produktivitas dan pendapatan yang lebih signifikan.
Bersama-sama, hasil tersebut menegaskan mengapa peran chief AI officer mungkin akan terus berkembang, menjauh dari fungsi kepemilikan dan bergerak ke arah koordinasi, kata Dencik dari IBM. Efektivitas CAIO semakin tidak bergantung pada pembuatan model atau penyusunan kebijakan, melainkan pada orkestrasi sistem di mana inovasi dan tata kelola berkembang secara bersamaan sesuai dengan rancangannya. Di era di mana AI berkembang lebih cepat daripada yang dapat diawasi secara manual oleh seorang pemimpin mana pun, tata kelola yang dipimpin oleh orkestrasi adalah kunci yang membuat kepemimpinan tersebut bertahan lama—dan yang pada akhirnya membedakan AI yang dapat diskalakan dari ambisi yang tidak berkelanjutan.
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