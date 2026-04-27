Dia menjelaskan: “Saya bertanggung jawab atas bagaimana kami menggunakan AI untuk mengubah cara kerja perusahaan secara mendasar. Ini berarti bagaimana kami melayani klien, bekerja dengan mitra, mengelola tenaga kerja kami, dan mengotomatiskan proses yang dulunya membutuhkan upaya manusia dalam jumlah besar. Tapi saya tidak ‘memiliki’ AI.” Sebaliknya, katanya, setiap pemimpin di IBM bertanggung jawab atas penerapan AI di tim masing-masing, dan perannya adalah untuk menghilangkan segala hambatan. “Yang saya banggakan adalah bahwa kami telah membangun model operasi di mana strategi AI begitu tertanam dalam strategi bisnis,” kata Wright. “Tanpa adanya orkestrator pusat, bisnis Anda akan berakhir dengan solusi-solusi yang tidak terintegrasi, terfragmentasi dan tidak dapat diskalakan secara efektif.”

Di Schneider Electric, di mana model operasi hub and spoke telah menjadi pusat upaya AI organisasi, tim AI telah bergerak cepat sambil tetap mempertahankan standar umum, tata kelola, dan batasan yang seragam. Setelah lima tahun menjabat, CAIO perusahaan ini memiliki sesuatu yang tidak dimiliki oleh banyak CAIO baru: bukti tentang apa yang diperlukan untuk mempertahankan AI dalam skala besar dari waktu ke waktu.

Sebaliknya, WPP mendekati AI melalui lensa rantai pasok pemasarannya, dengan mengintegrasikan model generatif ke dalam kerangka kerja operasional yang sudah terdefinisi dengan baik. “Hal-hal lain itu tidak berubah,” kata Hulme. “Hal itu hanya memperkuat dan meningkatkan apa yang sudah kami lakukan.”

Penekanan pada model operasi tersebut sangat selaras dengan pandangan Crawford. Pekerjaan nyata kepemimpinan AI, katanya, adalah memastikan organisasi fokus pada prioritas yang tepat, bereksperimen dengan cepat dan meningkatkan skala hal-hal yang terbukti berhasil—tanpa “berlari sambil memegang gunting” dalam hal tata kelola dan risiko.

Seiring perusahaan berupaya untuk menskalakan agen, tata kelola menjadi semakin penting. Sama pentingnya dengan memiliki seseorang yang berfungsi sebagai orkestrator AI adalah memasangkan peran itu dengan tata kelola yang dipimpin orkestrasi. Pendekatan ini mengubah di mana kontrol berada. Alih-alih menulis kebijakan dan berharap tim menafsirkannya dengan benar, organisasi menanamkan batasan-batasan secara langsung ke dalam sistem yang menjalankan AI, mencakup model, agen, dan ekosistem agen yang semakin kompleks.

Hasilnya sudah terlihat nyata. Perlu diperhatikan bahwa hampir tujuh dari 10 eksekutif kini mengakui bahwa mereka tidak memiliki gambaran yang lengkap mengenai AI yang digunakan oleh tim mereka—atau bahkan di mana sistem-sistem tersebut beroperasi. Namun, perusahaan yang mengadopsi tata kelola yang dipimpin orkestrasi cenderung menutup kesenjangan itu dengan cepat: mereka memiliki kemungkinan lebih dari dua kali lipat untuk memiliki visibilitas penuh atas aset AI, 169% lebih mungkin untuk mempertahankan dokumentasi yang transparan, dan 132% lebih mungkin untuk melindungi data melalui anonimisasi, penilaian dampak, dan kontrol akses yang ketat.

Yang terpenting, kontrol tambahan ini tidak mengorbankan kinerja. Sebanyak 2.000 organisasi yang disurvei ini melaporkan penurunan kerugian sebesar 29% dari penyimpangan AI dan mencapai peningkatan ROI sebesar 20%, di samping peningkatan produktivitas dan pendapatan yang lebih signifikan.

Bersama-sama, hasil tersebut menegaskan mengapa peran chief AI officer mungkin akan terus berkembang, menjauh dari fungsi kepemilikan dan bergerak ke arah koordinasi, kata Dencik dari IBM. Efektivitas CAIO semakin tidak bergantung pada pembuatan model atau penyusunan kebijakan, melainkan pada orkestrasi sistem di mana inovasi dan tata kelola berkembang secara bersamaan sesuai dengan rancangannya. Di era di mana AI berkembang lebih cepat daripada yang dapat diawasi secara manual oleh seorang pemimpin mana pun, tata kelola yang dipimpin oleh orkestrasi adalah kunci yang membuat kepemimpinan tersebut bertahan lama—dan yang pada akhirnya membedakan AI yang dapat diskalakan dari ambisi yang tidak berkelanjutan.