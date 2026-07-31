Dengan tanggung jawab untuk memperluas keberhasilan awal yang masih terisolasi, para chief aI officer berupaya menyatukan jajaran C-suite di balik satu visi AI yang sama.
Ketika Alexandra Nasif dari IBM® meminta para Chief AI Officer (CAIO) untuk menjelaskan tantangan terbesar yang mereka hadapi, sebagian besar memberikan jawaban yang serupa.
“Situasinya sering terasa seperti, ‘Saya berada di pulau ini sendirian. Saya memikul misi yang sangat besar, menantang, dan belum pernah dilakukan sebelumnya, tetapi saya tidak memiliki koneksi dan dukungan yang saya butuhkan,’” ujar Nasif, AI Practice Leader di IBM® Consulting Americas, kepada IBM® Think.
Kesulitan tersebut semakin sering muncul ketika organisasi beralih dari proyek percontohan AI ke penerapan dalam skala produksi penuh. Eksperimen yang dilakukan secara terdesentralisasi dan sebelumnya membantu mempercepat inovasi AI kini justru menghasilkan sistem yang terfragmentasi serta pengawasan yang tidak merata.
Setiap departemen bersaing memperebutkan sumber daya yang sama, menduplikasi upaya, dan mempertahankan keberhasilannya masing-masing tanpa membagikannya ke seluruh organisasi. Akibatnya, ROI tidak mampu memenuhi proyeksi yang diharapkan. Menurut Institute for Business Value (IBV) IBM®, hanya 25% dari inisiatif AI yang memberikan nilai yang diharapkan dan hanya 16% yang berhasil diterapkan di seluruh perusahaan.
Meskipun para eksekutif senior mungkin tergoda untuk menyalahkan kepemimpinan AI, banyak CAIO menyatakan bahwa tanpa kewenangan dan kepemilikan yang jelas atas keputusan terkait AI, mereka kesulitan menghasilkan dampak yang terukur. Kesenjangan yang semakin lebar antara ekspektasi CEO dan realitas operasional yang dihadapi CAIO pun melemahkan keselarasan organisasi serta menghambat proyek AI sebelum mencapai tingkat kematangan yang optimal.
Ketika AI generatif mulai menyapu lingkungan perusahaan pada tahun 2023, para CEO memberikan arahan yang sederhana kepada CAIO yang baru mereka tunjuk: libatkan sebanyak mungkin tim untuk mulai mengadopsi AI.
Kini, ketika organisasi mulai meningkatkan penerapan AI ke tahap produksi, CAIO menghadapi realitas baru yang jauh lebih kompleks. Karena setiap tim mengadopsi solusi AI dan sumber data yang berbeda selama fase percontohan, ekosistem perusahaan menjadi semakin terfragmentasi, tidak terintegrasi, dan sulit dikelola. Akibatnya, perusahaan besar diperkirakan menanggung biaya sekitar 140 juta USD setiap tahunnya.
“Ketika berbicara tentang penskalaan AI agar memberikan dampak di seluruh perusahaan, seluruh fragmentasi tersebut dapat menjadi sumber kekacauan dan penyebaran yang tidak terkendali,” ujar Jacob Dencik, Direktur Riset di IBM® Institute for Business Value, kepada IBM® Think. “Apakah sistem TI kita benar-benar siap mendukung ribuan agen dan aset AI tersebut? Bagaimana semua itu akan bekerja?”
AI juga berbeda dari teknologi lainnya karena, tidak seperti cloud, IoT, atau edge computing, sebagian besar karyawan berinteraksi dengan LLM setiap hari. Akibatnya, “setiap orang memiliki pendapat” tentang bagaimana teknologi tersebut seharusnya digunakan, kata Dencik. Oleh karena itu, CAIO sering menghadapi lebih banyak tantangan dan tekanan dibandingkan para pemimpin di bidang lainnya.
Pada akhirnya, karena AI mencakup berbagai departemen dan contoh penggunaan, CAIO pada dasarnya tidak memiliki kewenangan langsung atas penerapan AI sebagaimana CFO memiliki kendali atas keuangan atau CTO atas TI.
Tanpa mekanisme penegakan yang jelas, CAIO sering kali mengandalkan pengaruh, yaitu dengan menyoroti tujuan bisnis organisasi yang paling mendesak, mengidentifikasi area di mana AI dapat memberikan nilai, serta mengomunikasikannya menggunakan bahasa yang dipahami oleh rekan kerja.
Jika ada satu nasihat yang ingin disampaikan Roger Moore, profesor klinis di University of Chicago, kepada para mahasiswanya, maka nasihat itu adalah bahwa pertimbangan terkait AI pada dasarnya tidak berbeda dengan keputusan bisnis lainnya. Hal ini dapat menjadi tantangan bagi CAIO, baik yang sudah menjabat maupun yang akan datang, karena banyak di antara mereka berasal dari latar belakang teknis.
“Jika kata-kata pertama yang Anda ucapkan kepada CEO adalah 'area under the curve', Anda sudah kalah. Anda tidak akan mencapai apa pun dengan pendekatan seperti itu,” ujar Moore kepada IBM® Think. “Anda harus berkomunikasi menggunakan bahasa mereka, yaitu bahasa bisnis.”
Itu merupakan tantangan yang dipahami langsung oleh ilmuwan data Jon Morra. Morra adalah CAIO di Zefr, sebuah perusahaan teknologi periklanan yang menggunakan AI untuk mengklasifikasikan konten media sosial bagi para pengiklan. Morra tidak perlu meyakinkan rekan-rekannya bahwa AI bermanfaat karena teknologi tersebut sudah menjadi bagian inti dari penawaran produk perusahaan. Tantangan yang lebih besar justru adalah mampu menjembatani dunia bisnis dan teknologi.
“Butuh sedikit waktu bagi saya untuk memahami bahwa pekerjaan saya bukan lagi hanya menciptakan nilai terbesar bagi pelanggan melalui AI yang dihasilkan tim saya, tetapi juga memungkinkan bisnis menjadi lebih produktif dengan menggunakan alat-alat ini,” kata Mora. “Saya harus belajar berbicara dalam banyak bahasa sekaligus.”
Saat mengoptimalkan model Zefr yang digunakan untuk berinteraksi dengan pelanggan, Morra dapat mengandalkan metrik yang jelas seperti akurasi, recall, dan presisi. Namun, pertanyaan yang bersifat lebih terbuka—seperti apakah Zefr sebaiknya menggunakan LLM dari pihak ketiga atau membangun sendiri menggunakan model berbobot terbuka, atau sejauh mana pengembang harus mengotomatiskan proses pengodean mereka dengan agen AI—jauh lebih sulit untuk dijawab.
Yang terbukti membantu, menurut Morra, adalah mempertahankan kepemilikan perusahaan atas aspek teknologi (bersama CTO) sekaligus bersikap lebih terbuka dan tidak terlalu preskriptif dalam pengambilan keputusan di sisi bisnis. Menurutnya, keseimbangan tersebut akan berbeda bagi setiap perusahaan.
Pada tahap ini, sebagian besar CEO percaya bahwa AI dapat mentransformasi bisnis mereka. Namun, mereka masih membutuhkan bantuan untuk menentukan inisiatif AI yang harus diprioritaskan, cara menerapkannya secara efektif, serta membedakan antara hype AI dan kemampuan AI yang benar-benar tersedia saat ini.
CAIO dapat memulai dengan mengajukan pertanyaan seperti, “Apa yang paling Anda khawatirkan hingga membuat Anda sulit tidur di malam hari?” ujar Moore, profesor UChicago. Jawaban atas pertanyaan tersebut dapat membantu CAIO mengarahkan kebijakan AI agar berfokus pada permasalahan bisnis yang nyata, alih-alih terlebih dahulu terpaku pada kemampuan teknologi lalu mencoba merekayasa balik contoh penggunaan potensial.
“Singkirkan dulu aspek teknologinya. Apa misi dan tujuan strategis organisasi atau perusahaan?” Tambah Nasif, konsultan IBM®. “Jika Anda menyelaraskan semuanya dengan tujuan organisasi, maka prioritas Anda secara alami juga akan selaras.”
Gesekan yang muncul antara CEO, CAIO, dan para eksekutif lainnya tidak selalu bersifat negatif. Dalam beberapa kasus, hal tersebut justru dapat menjadi pendorong implementasi AI yang lebih efektif.
CAIO dapat berperan sebagai penantang konstruktif, memberikan perspektif penyeimbang yang diperlukan terhadap strategi AI yang sedang dijalankan organisasi.
Jika suatu organisasi cenderung terlalu berhati-hati, CAIO untuk sementara dapat berperan sebagai Chief Transformation Officer, mendorong rekan kerja agar lebih berani mengambil risiko.. Misalnya, CAIO dapat merekomendasikan percepatan penerapan solusi AI yang berdampak tinggi namun berisiko rendah, seperti alat otomatis untuk perolehan prospek atau agen pencatat, yang telah menunjukkan hasil awal yang menjanjikan.
Sementara itu, ketika CEO mendorong adopsi AI secara terlalu agresif—tanpa tujuan bisnis yang jelas atau KPI untuk mengukur keberhasilannya—CAIO dapat membantu menyelaraskan kembali ekspektasi, menetapkan sasaran yang lebih realistis dan mengidentifikasi inisiatif AI yang benar-benar layak untuk dijalankan.
CAIO dapat, misalnya, meyakinkan analis keuangan untuk tetap menggunakan model prediksi neural networks yang telah terbukti efektif dalam perkiraan, alih-alih mengadopsi LLM yang lebih populer tetapi ternyata kurang akurat dan lebih mahal.
Ketegangan yang sehat ini hanya dapat berjalan dengan baik jika jajaran C-suite mampu mempertahankan tingkat kepercayaan yang tinggi. Para pemangku kepentingan, terutama CEO, harus terbuka terhadap masukan dan bersedia menyempurnakan kebijakan berdasarkan bukti baru. Namun, meskipun perbedaan pendapat dapat mendorong inovasi, CEO dan CAIO tetap harus menyelaraskan visi mereka pada serangkaian tujuan bisnis yang sama serta mengeksekusinya secara konsisten. Jika tidak, organisasi berisiko terus-menerus terjebak dalam fase eksperimen.
Selain membangun penyelarasan strategis, CEO dan CAIO juga perlu mempertimbangkan kembali struktur operasional mereka karena, seperti yang dikatakan penasihat teknologi Mike Mason, “AI pada dasarnya hanya menyoroti” berbagai permasalahan mendasar yang telah ada di dalam organisasi.
“Jika tata kelola Anda lemah, atau mekanisme untuk menerjemahkan strategi bisnis ke dalam eksekusi di organisasi Anda tidak jelas, AI tidak akan memperbaiki keadaan,” kata Mason, mantan CAIO di perusahaan konsultan teknologi global Thoughtworks. “Saya benar-benar yakin AI justru akan memperbesar titik-titik lemah yang sudah Anda miliki.”
Salah satu langkah awal yang dapat dilakukan adalah mengevaluasi apakah infrastruktur tingkat perusahaan terlalu terfragmentasi dan tersebar. Menurut laporan IBV 2025, organisasi yang menerapkan kerangka kerja AI berbasis hub-and-spoke atau terpusat memperoleh ROI 36% lebih tinggi dibandingkan organisasi yang menggunakan arsitektur yang sepenuhnya terdesentralisasi.
Pendekatan hub-and-spoke bertujuan menyeimbangkan otonomi tim dengan pengawasan yang terpadu: Meskipun setiap departemen tetap memiliki kontrol dan kepemilikan terbatas atas penerapan AI mereka, tim AI terpusat bertanggung jawab atas tata kelola, penyediaan, dan pemantauan, dengan dukungan dari tim pengembang, TI, dan keamanan siber. Selain itu, menurut riset terbaru IBV, organisasi yang mengotomatiskan proses-proses tersebut memiliki kemungkinan 13 kali lebih besar untuk menskalakan inisiatif AI mereka.
Pergeseran arsitektur ini dapat mengharuskan CEO mendelegasikan lebih banyak wewenang kepada CAIO, termasuk kewenangan untuk mengelola anggaran AI dan menegakkan kebijakan terkait AI. CEO juga perlu mengomunikasikan prioritas AI kepada para pemangku kepentingan serta menjadi teladan dalam pengambilan keputusan yang berfokus pada nilai bisnis melalui perilaku mereka sendiri.
“Jika Anda tidak mampu mengomunikasikan visi tersebut secara luas, Anda akan terjebak dalam fase yang terfragmentasi karena tidak dapat memperoleh dukungan dan tingkat adopsi yang luas yang diperlukan untuk menskalakan,” kata Nasif.
Seiring kemampuan AI terus berkembang dan semakin matang, peran CAIO bergeser dari sekadar mempromosikan AI menjadi memimpin implementasi dan orkestrasinya. Hal ini melibatkan bekerja bersama CEO untuk menjaga tim tetap fokus pada hasil bisnis, diselaraskan melalui kerangka kerja tata kelola yang kuat dan selaras dengan kemampuan AI yang muncul.
“Itulah peran yang berpotensi berkembang menjadi Chief AI Officer—lebih berfokus pada memimpin transformasi daripada sekadar menetapkan strategi dan mendefinisikan contoh penggunaan,” kata Dencik. “Penyelarasan yang lebih kuat di tingkat eksekutif, serta penyelarasan yang tertanam dalam organisasi dan cara kerjanya—itulah cara untuk mencapai keberhasilan AI dalam skala besar sekaligus mempertahankan inovasi yang berkelanjutan.”
Pemimpin Praktik AI, IBM® Consulting Americas.
Research Director, IBM® Institute for Business Value.