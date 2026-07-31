Jika ada satu nasihat yang ingin disampaikan Roger Moore, profesor klinis di University of Chicago, kepada para mahasiswanya, maka nasihat itu adalah bahwa pertimbangan terkait AI pada dasarnya tidak berbeda dengan keputusan bisnis lainnya. Hal ini dapat menjadi tantangan bagi CAIO, baik yang sudah menjabat maupun yang akan datang, karena banyak di antara mereka berasal dari latar belakang teknis.

“Jika kata-kata pertama yang Anda ucapkan kepada CEO adalah 'area under the curve', Anda sudah kalah. Anda tidak akan mencapai apa pun dengan pendekatan seperti itu,” ujar Moore kepada IBM® Think. “Anda harus berkomunikasi menggunakan bahasa mereka, yaitu bahasa bisnis.”

Itu merupakan tantangan yang dipahami langsung oleh ilmuwan data Jon Morra. Morra adalah CAIO di Zefr, sebuah perusahaan teknologi periklanan yang menggunakan AI untuk mengklasifikasikan konten media sosial bagi para pengiklan. Morra tidak perlu meyakinkan rekan-rekannya bahwa AI bermanfaat karena teknologi tersebut sudah menjadi bagian inti dari penawaran produk perusahaan. Tantangan yang lebih besar justru adalah mampu menjembatani dunia bisnis dan teknologi.

“Butuh sedikit waktu bagi saya untuk memahami bahwa pekerjaan saya bukan lagi hanya menciptakan nilai terbesar bagi pelanggan melalui AI yang dihasilkan tim saya, tetapi juga memungkinkan bisnis menjadi lebih produktif dengan menggunakan alat-alat ini,” kata Mora. “Saya harus belajar berbicara dalam banyak bahasa sekaligus.”

Saat mengoptimalkan model Zefr yang digunakan untuk berinteraksi dengan pelanggan, Morra dapat mengandalkan metrik yang jelas seperti akurasi, recall, dan presisi. Namun, pertanyaan yang bersifat lebih terbuka—seperti apakah Zefr sebaiknya menggunakan LLM dari pihak ketiga atau membangun sendiri menggunakan model berbobot terbuka, atau sejauh mana pengembang harus mengotomatiskan proses pengodean mereka dengan agen AI—jauh lebih sulit untuk dijawab.

Yang terbukti membantu, menurut Morra, adalah mempertahankan kepemilikan perusahaan atas aspek teknologi (bersama CTO) sekaligus bersikap lebih terbuka dan tidak terlalu preskriptif dalam pengambilan keputusan di sisi bisnis. Menurutnya, keseimbangan tersebut akan berbeda bagi setiap perusahaan.

Pada tahap ini, sebagian besar CEO percaya bahwa AI dapat mentransformasi bisnis mereka. Namun, mereka masih membutuhkan bantuan untuk menentukan inisiatif AI yang harus diprioritaskan, cara menerapkannya secara efektif, serta membedakan antara hype AI dan kemampuan AI yang benar-benar tersedia saat ini.

CAIO dapat memulai dengan mengajukan pertanyaan seperti, “Apa yang paling Anda khawatirkan hingga membuat Anda sulit tidur di malam hari?” ujar Moore, profesor UChicago. Jawaban atas pertanyaan tersebut dapat membantu CAIO mengarahkan kebijakan AI agar berfokus pada permasalahan bisnis yang nyata, alih-alih terlebih dahulu terpaku pada kemampuan teknologi lalu mencoba merekayasa balik contoh penggunaan potensial.

“Singkirkan dulu aspek teknologinya. Apa misi dan tujuan strategis organisasi atau perusahaan?” Tambah Nasif, konsultan IBM®. “Jika Anda menyelaraskan semuanya dengan tujuan organisasi, maka prioritas Anda secara alami juga akan selaras.”