Kegagalan investasi miliaran dolar

Mengapa 95% perusahaan menghabiskan miliaran untuk AI dan tidak mendapatkan apa-apa kembali, dan apa yang ditemukan 5% lainnya1

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Ilustrasi seorang kuda catur dengan penutup mata jatuh dari papan catur

Besar harapan

Sebagian besar CEO tahu perubahan mendasar ada di sini. Empat dari lima di antaranya percaya AI akan mendorong pendapatan pada tahun 2030. Modal mengalir, mandat untuk mengadopsi teknologi sudah ada, dan di sebagian besar perusahaan, beberapa inisiatif AI sudah berjalan. Ambisi itu tepat di tempat yang seharusnya.

Namun, ambisi saja tidak menghasilkan pengembalian. Penelitian menunjukkan sekitar 95% organisasi melihat sedikit atau tidak ada dampak terukur dari AI generatif.

Bukan hanya karena teknologinya gagal, tetapi karena struktur tidak ada untuk membantunya berkembang dalam praktik.

Hal yang luput dari sebagian besar strategi AI

Fraktur

Setiap pemimpin C-suite membuat panggilan yang tepat dalam mandat mereka sendiri. Tetapi dikejar secara independen, prioritas-prioritas tersebut menarik perusahaan ke arah yang berbeda. Hasil adalah penyimpangan, dan makin lama tidak disebutkan namanya, makin sulit untuk membalikkannya.
Tangga tengah di kantor IBM di One Madison Ave, NYC
Konsekuensi 91% eksekutif mengatakan keselarasan
sangat penting.2

Semua orang setuju bahwa ini penting. Kesenjangan ada dalam eksekusi. Setiap pemimpin beroperasi dari mandat yang sehat, tetapi mandat tersebut dirancang untuk keunggulan fungsional, bukan untuk tuntutan AI koordinasi lintas fungsi. Kesepakatan di tingkat atas tidak secara otomatis berarti koherensi dalam praktik.

 1 dari 7 atau kurang sangat setuju bahwa mereka memiliki keselarasan.2

Keterputusan ini bukan tentang ketidaksepakatan, ini tentang penyimpangan. Prioritas yang bermaksud baik berbeda saat mereka bergerak ke eksekusi. Gesekan yang dihasilkan menyatu secara diam-diam dalam waktu siklus yang lebih lama, upaya duplikat dan strategi yang kehilangan koherensi sebelum mencapai tim yang bertanggung jawab untuk pengiriman.

27% para eksekutif mengatakan perusahaan mereka telah memodernisasi alur kerja.³

Tiga dari empat perusahaan masih menjalankan AI di atas alat yang terfragmentasi tempat hutang integrasi berada, dan di mana biaya ketidakselarasan menjadi paling nyata. Alur kerja yang dimodernisasi bukan hanya peningkatan teknologi, tetapi juga infrastruktur yang menentukan apakah keuntungan AI tetap terisolasi atau bertambah di seluruh bisnis.
Resolusi

Perusahaan-perusahaan yang maju telah mengubah penyelarasan menjadi disiplin kerja dengan mengklarifikasi kepemilikan, menstandarkan bagaimana data dan operasi terhubung dan menanamkan tata kelola ke dalam alur kerja. Seperti inilah tampilan membangun bisnis yang lebih cerdas: sistem inti saling memperkuat.
Sudut rendah profesional bisnis pria dan wanita berdiri di dekat pagar di pusat konvensi

Perhatikan celah (ketidak)sejajaran
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Tantangannya sulit dipahami dari sudut pandang mana pun. Di seluruh organisasi, setiap lini bisnis bekerja untuk mendorong prioritas mereka sendiri, apakah itu melindungi modal, mendorong pertumbuhan, membangun kesiapan data, atau memodernisasi tumpukan. Risiko dan kepatuhan berbenturan dengan tim pertumbuhan. Tujuan jangka panjang berbenturan dengan ROI cepat. Bagian teknologi dan operasi manusia tidak melihat secara langsung untuk membuat pilot menjadi nyata.


Itu adalah celah di mana gesekan dan penyimpangan dapat bertahan: melalui prioritas yang bermaksud baik yang tidak pernah benar-benar bertemu. Lebih dari setengah eksekutif C-suite mengakui bahwa adopsi AI menarik perusahaan mereka keluar dari keselarasan.
Refleksi Metropolitan: Gedung Perkantoran di Kota Besar

Mandat yang saling bertentangan, biaya tersembunyi

Anda mungkin pernah melihat gejalanya: Pengerjaan ulang. Tim membangun ulang apa yang sudah ada di tempat lain. Dataran tinggi dalam kecepatan penerapan. Tugas besar untuk mengintegrasikan teknologi baru ke dalam tumpukan lama atau menjembatani data yang terkotak-kotak. Jenis tantangan yang menimbulkan pertanyaan: apakah lebih baik kembali ke papan tulis?

Itu adalah tanda bahwa biaya eksekusi yang tidak terkoordinasi menumpuk di margin dan mengalihkan energi dari orang-orang terbaik Anda

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Presentasi oleh seorang insinyur menggunakan layar grafis sedang dilihat pada layar interaktif.

Apa yang membuat bisnis menjadi lebih cerdas

Perusahaan-perusahaan yang cepat telah menjadikan penyelarasan sebagai disiplin kerja. Mereka telah memperjelas kepemilikan di seluruh fungsi, menstandarkan bagaimana data dan operasi terhubung dan menanamkan tata kelola di dalam alur kerja.

Inilah artinya membangun bisnis yang lebih cerdas: membuat sistem inti dan proses cukup cerdas untuk memperkuat satu sama lain, sehingga perusahaan Anda diperlengkapi untuk merangkul dan memanfaatkan alat-alat baru.

 

Cara untuk maju Menyelaraskan peran, pendanaan, dan insentif dengan niat bersama

Jelaskan siapa yang memutuskan apa, bagaimana modal bergerak lintas disiplin dan apakah insentif menghargai hasil atau hanya pengiriman.

 Mengukur pada dua cakrawala sekaligus

Dua pertiga CEO memenuhi target jangka pendek dengan mengalokasikan kembali dari inisiatif jangka panjang, sebuah pola yang mengikis fondasi. Pengukuran dua zona adalah cara Anda memutus siklus tersebut.

 Membangun reinvestasi ke dalam model operasi

Pilot AI kehilangan momentum karena tidak ada jalan untuk mendanai apa yang terjadi selanjutnya. Investasi ulang terstruktur adalah bagaimana Anda pindah dari bukti konsep ke kinerja.

Tempat duduk stadion di Fenway Park 
Artikel fitur Kesenjangan C-suite antara ambisi AI dan akuntabilitas Ambisi AI tinggi, tetapi akuntabilitas adalah hal yang kehilangan fokus dengan cepat. Bahkan ketika investasi makin cepat, ketidakselarasan di seluruh C-suite membuat organisasi tidak mengubah upaya menjadi hasil. Menutup kesenjangan itulah yang membedakan keberhasilan dari upaya yang terhenti. Akses artikel Akses artikel
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Ilustrasi gigi menggigit koin AI emas
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Perbedaan antara penerapan dengan hasil tinggi dan hasil rendah seringkali bermuara pada satu pertanyaan: apakah kepemimpinan sepakat tentang apa yang perlu diubah untuk meraih kemenangan? 

 Temukan keselarasan
Ilustrasi tiga bebek berjejer dan satu bebek yang menyimpang.
Cara pekerjaan berpindah

Budaya tidak ada di samping strategi AI. Ini adalah infrastruktur tempat strategi ini berjalan. Organisasi yang menskalakan secara berkelanjutan mendesain ulang bagaimana pekerjaan pindah.

 

 Pahami strateginya
Ilustrasi koin AI yang berubah dan berlipat ganda
Efek pengganda

Setelah menjanjikan pilot, bagaimana Anda merancang untuk nilai yang langgeng? Strategi, risiko, dan budaya bukanlah tantangan independen—mereka adalah pengungkit dalam satu sistem. 

 

 Merakit sistem
Ambil langkah selanjutnya
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Strategi hanya penting jika bertahan dari kontak dengan kenyataan. Jangan lewatkan putaran berikutnya dari insight yang diperoleh dengan susah payah tentang akuntabilitas, kendala, dan konsekuensi di era AI yang terus berkembang.

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Catatan kaki

¹ The GenAI Divide: State of AI in Business 2025, MIT NANDA, Juli 2025.

2 What Leaders Get Wrong About Strategic Alignment, Harvard Business Review, Januari 2026.

3 Modernizing applications on hybrid cloud, IBM Institute for Business Value, IBM, Juni 2023.