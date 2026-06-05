Perusahaan-perusahaan yang cepat telah menjadikan penyelarasan sebagai disiplin kerja. Mereka telah memperjelas kepemilikan di seluruh fungsi, menstandarkan bagaimana data dan operasi terhubung dan menanamkan tata kelola di dalam alur kerja.

Inilah artinya membangun bisnis yang lebih cerdas: membuat sistem inti dan proses cukup cerdas untuk memperkuat satu sama lain, sehingga perusahaan Anda diperlengkapi untuk merangkul dan memanfaatkan alat-alat baru.