Mengapa 95% perusahaan menghabiskan miliaran untuk AI dan tidak mendapatkan apa-apa kembali, dan apa yang ditemukan 5% lainnya1
Sebagian besar CEO tahu perubahan mendasar ada di sini. Empat dari lima di antaranya percaya AI akan mendorong pendapatan pada tahun 2030. Modal mengalir, mandat untuk mengadopsi teknologi sudah ada, dan di sebagian besar perusahaan, beberapa inisiatif AI sudah berjalan. Ambisi itu tepat di tempat yang seharusnya.
Namun, ambisi saja tidak menghasilkan pengembalian. Penelitian menunjukkan sekitar 95% organisasi melihat sedikit atau tidak ada dampak terukur dari AI generatif.
Bukan hanya karena teknologinya gagal, tetapi karena struktur tidak ada untuk membantunya berkembang dalam praktik.
Grup Konsultasi Boston
"Membangun untuk Masa Depan 2025"
70% hambatan AI disebabkan oleh orang, organisasi, dan proses. ”
Setiap pemimpin C-suite membuat panggilan yang tepat dalam mandat mereka sendiri. Tetapi dikejar secara independen, prioritas-prioritas tersebut menarik perusahaan ke arah yang berbeda. Hasil adalah penyimpangan, dan makin lama tidak disebutkan namanya, makin sulit untuk membalikkannya.
Semua orang setuju bahwa ini penting. Kesenjangan ada dalam eksekusi. Setiap pemimpin beroperasi dari mandat yang sehat, tetapi mandat tersebut dirancang untuk keunggulan fungsional, bukan untuk tuntutan AI koordinasi lintas fungsi. Kesepakatan di tingkat atas tidak secara otomatis berarti koherensi dalam praktik.
Keterputusan ini bukan tentang ketidaksepakatan, ini tentang penyimpangan. Prioritas yang bermaksud baik berbeda saat mereka bergerak ke eksekusi. Gesekan yang dihasilkan menyatu secara diam-diam dalam waktu siklus yang lebih lama, upaya duplikat dan strategi yang kehilangan koherensi sebelum mencapai tim yang bertanggung jawab untuk pengiriman.
Tiga dari empat perusahaan masih menjalankan AI di atas alat yang terfragmentasi tempat hutang integrasi berada, dan di mana biaya ketidakselarasan menjadi paling nyata. Alur kerja yang dimodernisasi bukan hanya peningkatan teknologi, tetapi juga infrastruktur yang menentukan apakah keuntungan AI tetap terisolasi atau bertambah di seluruh bisnis.
Perusahaan-perusahaan yang maju telah mengubah penyelarasan menjadi disiplin kerja dengan mengklarifikasi kepemilikan, menstandarkan bagaimana data dan operasi terhubung dan menanamkan tata kelola ke dalam alur kerja. Seperti inilah tampilan membangun bisnis yang lebih cerdas: sistem inti saling memperkuat.
Tantangannya sulit dipahami dari sudut pandang mana pun. Di seluruh organisasi, setiap lini bisnis bekerja untuk mendorong prioritas mereka sendiri, apakah itu melindungi modal, mendorong pertumbuhan, membangun kesiapan data, atau memodernisasi tumpukan. Risiko dan kepatuhan berbenturan dengan tim pertumbuhan. Tujuan jangka panjang berbenturan dengan ROI cepat. Bagian teknologi dan operasi manusia tidak melihat secara langsung untuk membuat pilot menjadi nyata.
Itu adalah celah di mana gesekan dan penyimpangan dapat bertahan: melalui prioritas yang bermaksud baik yang tidak pernah benar-benar bertemu. Lebih dari setengah eksekutif C-suite mengakui bahwa adopsi AI menarik perusahaan mereka keluar dari keselarasan.
Anda mungkin pernah melihat gejalanya: Pengerjaan ulang. Tim membangun ulang apa yang sudah ada di tempat lain. Dataran tinggi dalam kecepatan penerapan. Tugas besar untuk mengintegrasikan teknologi baru ke dalam tumpukan lama atau menjembatani data yang terkotak-kotak. Jenis tantangan yang menimbulkan pertanyaan: apakah lebih baik kembali ke papan tulis?
Itu adalah tanda bahwa biaya eksekusi yang tidak terkoordinasi menumpuk di margin dan mengalihkan energi dari orang-orang terbaik Anda
Accenture
Membuat Penemuan Kembali Nyata dengan Gen AI, 2025
Organisasi dengan penyelarasan di seluruh perusahaan yang dipimpin CEO memiliki kemungkinan 2,5 kali lebih besar untuk mencapai nilai signifikan dari AI Generatif. ”
Perusahaan-perusahaan yang cepat telah menjadikan penyelarasan sebagai disiplin kerja. Mereka telah memperjelas kepemilikan di seluruh fungsi, menstandarkan bagaimana data dan operasi terhubung dan menanamkan tata kelola di dalam alur kerja.
Inilah artinya membangun bisnis yang lebih cerdas: membuat sistem inti dan proses cukup cerdas untuk memperkuat satu sama lain, sehingga perusahaan Anda diperlengkapi untuk merangkul dan memanfaatkan alat-alat baru.
Jelaskan siapa yang memutuskan apa, bagaimana modal bergerak lintas disiplin dan apakah insentif menghargai hasil atau hanya pengiriman.
Dua pertiga CEO memenuhi target jangka pendek dengan mengalokasikan kembali dari inisiatif jangka panjang, sebuah pola yang mengikis fondasi. Pengukuran dua zona adalah cara Anda memutus siklus tersebut.
Pilot AI kehilangan momentum karena tidak ada jalan untuk mendanai apa yang terjadi selanjutnya. Investasi ulang terstruktur adalah bagaimana Anda pindah dari bukti konsep ke kinerja.
Perbedaan antara penerapan dengan hasil tinggi dan hasil rendah seringkali bermuara pada satu pertanyaan: apakah kepemimpinan sepakat tentang apa yang perlu diubah untuk meraih kemenangan?
Budaya tidak ada di samping strategi AI. Ini adalah infrastruktur tempat strategi ini berjalan. Organisasi yang menskalakan secara berkelanjutan mendesain ulang bagaimana pekerjaan pindah.
Setelah menjanjikan pilot, bagaimana Anda merancang untuk nilai yang langgeng? Strategi, risiko, dan budaya bukanlah tantangan independen—mereka adalah pengungkit dalam satu sistem.
¹ The GenAI Divide: State of AI in Business 2025, MIT NANDA, Juli 2025.
2 What Leaders Get Wrong About Strategic Alignment, Harvard Business Review, Januari 2026.
3 Modernizing applications on hybrid cloud, IBM Institute for Business Value, IBM, Juni 2023.