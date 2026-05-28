Masa depan AI terserah Anda

AI dapat membantu Anda pindah lebih cepat, tetapi kecepatan saja tidak akan membedakan Anda. Beberapa tahun ke depan akan memberi penghargaan kepada para pemimpin yang merangkul risiko, berinvestasi kembali untuk masa depan dan memimpin dengan niat.
AI saat ini. AI di tahun 2030.

Bagaimana jika tantangan utama AI bukan sekadar mengejar perkembangan, tetapi menghindari kesamaan dengan pesaing? Banyak perusahaan menggunakan AI untuk mengoptimalkan proses yang sudah berjalan dan meningkatkan efisiensi secara bertahap. Langkah itu membantu, namun belum cukup untuk menciptakan pembeda yang kuat. Inilah saatnya mengambil langkah strategis, membangun ulang cara menciptakan nilai, dan menentukan posisi unik di tengah persaingan.

Insight Riset 53% para eksekutif mengatakan AI akan mengubah model bisnis di industri mereka pada tahun 2030.¹ 64% para eksekutif mengatakan keunggulan kompetitif akan datang dari inovasi daripada optimalisasi sumber daya pada tahun 2030.¹ 79% para eksekutif mengatakan AI akan berkontribusi signifikan terhadap pendapatan pada tahun 2030.¹
5 hal yang perlu dipertimbangkan untuk tahun 2030
Ini bukan waktunya untuk menunggu

Pada tahun 2030, daya saing akan bergantung pada keputusan AI yang dibuat hari ini. Menanamkan AI ke dalam jantung bisnis—produk, layanan, dan model bisnis—adalah kuncinya. CFO diposisikan secara unik untuk memimpin tugas tetapi waktunya untuk bertindak adalah sekarang.

Bayarlah untuk itu

Keuntungan produktivitas berbasis AI lebih dari sekedar efisiensi—mereka buka kemungkinan. Kuncinya adalah menginvestasikan kembali tabungan AI saat ini di masa depan. Pada tahun 2030, perusahaan yang menggunakan penghematan biaya ini untuk ekspansi AI di masa depan akan dapat menciptakan model bisnis baru, memicu inovasi, dan menghasilkan pendapatan.
Diferensiasi di era AI

Ketika AI menjadi ada di mana-mana, kesamaan menjadi ancaman bagi daya saing. Pada tahun 2030, perusahaan perlu membangun model bahasa dan proses yang mengutamakan AI yang mencerminkan bisnis mereka. Pemimpin yang membentuk AI di sekitar data, alur kerja, dan strategi mereka sendiri dapat mengubah keunikan menjadi pertumbuhan.
Manusia memimpin sementara AI bekerja

Sementara AI dapat menjalankan tugas, kepemimpinan manusia lebih penting dari sebelumnya. Pada tahun 2030, orang yang melakukan pekerjaan akan beralih ke orang yang membimbing pekerjaan. Ketika kemitraan manusia-AI berkembang biak, penilaian manusia, kreativitas, dan akuntabilitas akan meningkatkan keputusan, memungkinkan inovasi, dan membebaskan orang untuk pekerjaan yang lebih bermakna.
AI adalah masa kini, quantum adalah langkah berikutnya

Di luar fokus saat ini pada AI, transformasi lain adalah mengumpulkan momentum—komputasi quantum. Pada tahun 2030, perusahaan yang mempersiapkan lebih awal akan mendapat manfaat paling besar. Kesiapan Quantum, didorong oleh eksperimen dan kolaborasi, adalah investasi dalam relevansi masa depan dan keunggulan kompetitif jangka panjang.
Kejelasan adalah keunggulan kompetitif

Catatan kaki

1Perusahaan pada tahun 2030, IBM® IBV, Januari 2026.