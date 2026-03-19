Diagram di atas menggambarkan bagaimana komponen WCA for Z bekerja bersama untuk memungkinkan pengembang mengonversi kode sumber COBOL ke Java.

Seorang arsitek menggunakan fungsi ADDI untuk memahami Kode COBOL. Produk ini berjalan di VM Windows dan memindai kode sumber untuk memberikan insight aplikasi kepada arsitek. Analisis kode sumber disimpan dalam proyek yang dapat diakses arsitek dari alat berbasis Eclipse. Alat ini memungkinkan arsitek untuk melakukan tugas yang berbeda, termasuk memvisualisasikan hubungan antara program yang berbeda, menjalankan laporan, dan kode pencarian. Seorang arsitek dapat menggunakan alat ini untuk mulai memodernisasi aplikasi COBOL monolitik dengan mengidentifikasi layanan bisnis yang berpotensi untuk difaktorkan ulang, serta memiliki opsi untuk mengonversinya ke Java menggunakan AI generatif.

ADDI mengirimkan hasil analisisnya ke Metadata Database, yang pada gilirannya ditambahkan ke kumpulan data yang digunakan oleh IBM® watsonx Code Assistant Service.

Pengembang COBOL menggunakan Refactoring Assistant untuk mulai mengekstraksi layanan bisnis COBOL yang diidentifikasi arsitek dari aplikasi monolit. Refactoring Assistant adalah produk berbasis kontainer yang berjalan di Linux VM. Solusi ini memiliki UI web bagi pengembang untuk memvisualisasikan dan memilih kode yang relevan untuk membuat layanan COBOL baru yang terdiri dari fungsi bisnis dari banyak program yang ada. Asisten Refactoring terhubung ke ADDI dengan aman untuk mengakses analisis aplikasi COBOL di basis data ADDI.

Setelah pengembang COBOL memilih semua kode, mereka dapat mengekspor program COBOL baru ke workstation mereka untuk terus mengembangkan dalam lingkungan pengembangan terintegrasi (IDE).

Paragraf COBOL yang difaktorkan ulang disimpan di Repo Layanan dan tersedia untuk pengembang Java untuk konversi.

Pengembang Java menggunakan Z Open Editor di VS Code untuk terhubung ke layanan WCA for Z di IBM® Cloud. Layanan ini disediakan dengan menggunakan akun IBM® Cloud dan menyediakan akses ke model dasar AI. Z Open Editor memungkinkan pengembang Java untuk mengonversi dan menghasilkan kode sebagai berikut: Pertama, pengembang Java memilih paragraf COBOL dalam VS Code dan mengirimkan kontennya ke layanan WCA for Z untuk konversi ke definisi kelas Java. Kemudian, dalam VS Code pengembang Java memilih kelas Java individual yang layanan WCA for Z harus menghasilkan baris kode Java.

Dalam kedua kasus di atas, layanan WCA for Z menggunakan Code LLM untuk menghasilkan konten. Code LLM adalah model dasar AI generatif yang dilatih pada banyak bahasa pemrograman dan disesuaikan untuk mengonversi COBOL ke Java.