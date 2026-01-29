Salah satu kemajuan paling menarik dalam LLM adalah konsep Agen, juga dikenal sebagai Asisten. Ini adalah versi khusus dari Large Language Model (LLM) yang telah dberikan prompt sebelumnya dan disetel dengan baik untuk mendukung peran tertentu. Di sini, kami mengeksplorasi bagaimana agen tersebut dapat digunakan untuk mendukung peran dalam pengembangan perangkat lunak.

Agen AI pada dasarnya adalah asisten virtual yang diberdayakan dengan kemampuan AI. Agen-agen ini dirancang untuk memahami dan memproses bahasa alami, memungkinkan mereka berinteraksi dengan manusia secara alami dan intuitif. Apa yang membedakan Agen AI ini adalah spesialisasi mereka. Tidak seperti model AI tujuan umum, Agen AI dilatih pada tugas-tugas tertentu yang relevan dengan peran tertentu.

Misalnya, Agen AI Pemilik Produk akan dilatih untuk membantu tugas-tugas seperti analisis pasar, prioritas fitur, dan pembuatan kasus bisnis. Agen AI Pengembang, di sisi lain, akan dilengkapi untuk mengotomatiskan pembuatan kode, mengoptimalkan kode yang ada, dan membantu identifikasi bug.

Spesialisasi ini berasal dari pemberian prompt awal dan penyempurnaan LLM pada data yang relevan dengan peran yang dirancang untuk mereka dukung. Ini bisa melibatkan pelatihan Agen AI pada kumpulan data kode untuk Agen AI Pengembang atau pada kumpulan data riset pasar dan fitur produk untuk Agen AI Pemilik Produk.

Agen AI merevolusi cara tim pengembangan perangkat lunak beroperasi. Dengan memberikan bantuan khusus peran, mereka dapat meningkatkan produktivitas, mengurangi kemungkinan kesalahan, dan memungkinkan anggota tim untuk fokus pada tugas yang lebih kompleks dan kreatif. Ketika agen AI ini terus Lanjutkan, mereka menjanjikan masa depan di mana setiap anggota tim pengembangan perangkat lunak memiliki asisten AI yang dipersonalisasi, membuat proses pengembangan lebih efisien dan efektif.

Agen khusus peran yang sangat kuat dapat diproduksi dengan menggabungkan Generasi dengan dukungan pengambilan data dan teknik Pencarian Internet/Kode/Korpus dengan Fine Tuning dan prompting dinamis.