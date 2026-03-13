Percakapan dengan Agen Assist

Pilihan Model Pembuatan

Banyak faktor yang harus dipertimbangkan dalam memilih model yang akan bekerja dengan baik untuk proyek Anda.

Lisensi model dapat membatasi penggunaan model tersebut. Sebagai contoh, lisensi model dapat mencegah model tersebut digunakan sebagai bagian dari aplikasi komersial.

Kumpulan data yang digunakan untuk melatih model pelatihan memiliki dampak langsung pada seberapa baik model bekerja untuk aplikasi tertentu dan secara signifikan memengaruhi risiko bahwa model dapat menghasilkan respons yang tidak masuk akal, menyinggung, atau tidak diinginkan. Demikian pula, model yang dilatih dengan data yang memiliki hak cipta atau data pribadi dapat membuat penggunanya bertanggung jawab secara hukum. IBM menyediakan transparansi penuh atas data pelatihan dan ganti rugi dari klaim hukum yang timbul dari model-modelnya.

Ukuran model, jumlah parameter yang dilatih, dan ukuran jendela konteksnya (seberapa panjang bagian teks yang dapat diterima model) memengaruhi kinerja model, kebutuhan sumber daya, dan keluaran. Seringkali kita berpikir bahwa "model yang lebih besar pasti lebih baik" dan memilih model dengan 20 miliar parameter, namun dari segi kebutuhan sumber daya dan peningkatan akurasi (jika ada), hal ini tidak dapat dibenarkan. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa model yang lebih kecil dapat secara signifikan mengungguli model yang lebih besar untuk beberapa solusi.

Setiap penyempurnaan yang diterapkan pada model dapat memengaruhi kesesuaiannya untuk suatu tugas. Misalnya, IBM menawarkan dua versi model Granite: satu disetel untuk aplikasi obrolan umum, dan yang lain disetel untuk mengikuti instruksi.

Pertimbangan lain ketika memilih model termasuk: