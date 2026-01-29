Strategi Orkestrasi

Orkestrasi agen dapat diimplementasikan dengan menggunakan berbagai pendekatan. Pendekatan orkestrasi terpusat menggunakan satu komponen orkestrasi utama untuk mengelola tindakan semua agen lain dalam sistem. Memiliki satu titik konfigurasi dan manajemen membuat keseluruhan sistem mudah dikelola dan dikendalikan, mudah untuk memecahkan masalah. Kelemahannya adalah bahwa satu titik kontrol dapat menjadi hambatan dan menyebabkan tantangan skalabilitas karena volume permintaan dan/atau jumlah agen meningkat.

Pendekatan orkestrasi terdesentralisasi menerapkan antrean tugas di mana agen mengambil tugas dan memposting hasil, serta mengarahkan tugas multi-bagian di antara mereka sendiri; mirip dengan sistem papan tulis. Solusi orkestrasi terdesentralisasi sangat kuat dan toleran terhadap kesalahan tetapi sulit untuk dirancang dan dipecahkan karena sistem menjadi lebih besar dengan kemampuan yang lebih besar.

Akhirnya, pendekatan orkestrasi hierarkis menggabungkan unsur-unsur pendekatan terpusat dan terdesentralisasi. Dalam orkestrasi hierarkis, orkestrator master digunakan untuk mengoordinasikan tindakan agen tingkat tinggi yang pada gilirannya dapat memanggil agen lain untuk menyelesaikan tugas-tugas kompleks. Ini mempertahankan banyak kemudahan manajemen dan kontrol dari pendekatan terpusat tetapi mengurangi potensi komponen kontrol pusat untuk menjadi hambatan pada volume permintaan tinggi dan/atau sejumlah besar agen.

Granularitas Agen

Granularitas agen AI mengacu pada kompleksitas tugas yang dapat dilakukan agen. Agen granularitas tinggi mungkin mampu melakukan banyak tugas atau sejumlah kecil tugas dengan detail yang sangat tinggi, sedangkan agen granularitas rendah mungkin hanya mampu menyelesaikan sejumlah kecil atau bahkan hanya satu tugas dengan tingkat detail yang rendah. Untuk memperjelas hal ini, pertimbangkan agen layanan pelanggan. Agen granularitas rendah mungkin hanya dapat menjawab pertanyaan sederhana tentang suatu produk (misalnya, “Apakah itu berwarna hitam?”) , sedangkan agen granularitas tinggi mungkin dapat memeriksa persediaan lokal dan mengatur untuk mengirimkan produk ke rumah pelanggan.

Perancang solusi agen harus memutuskan seberapa granular untuk membuat agen individu dalam sistem, misalnya, memiliki sejumlah kecil agen granularitas tinggi atau sejumlah besar agen granularitas rendah. Kemampuan luas agen granularitas tinggi datang dengan biaya kebutuhan sumber daya komputasi yang lebih besar dan waktu penyelesaian tugas yang lebih lama. Meskipun kurang mampu, fokus sempit agen granularitas rendah berarti mereka membutuhkan lebih sedikit sumber daya komputasi dan umumnya akan menyelesaikan tugas lebih cepat.

Sementara tingkat perincian yang 'tepat' masih belum diketahui, pengalaman awal menunjukkan pembuatan agen granularitas rendah yang selaras dengan proses bisnis yang terfokus, misalnya, Purchase_Order_Processing_Agent, menghasilkan keseimbangan yang baik antara persyaratan sumber daya, kecepatan pemrosesan, dan kompleksitas solusi. Agen granularitas rendah kemudian dapat dimasukkan ke dalam alur kerja statis, atau dipanggil oleh agen granularitas tinggi sebagai bagian dari proses yang lebih besar.

Alur Kerja Statis vs Dinamis

Perancang solusi AI agen harus mencapai keseimbangan antara agen yang mengikuti proses dan alur kerja statis yang telah ditentukan sebelumnya, dan memiliki alur kerja yang dihasilkan secara dinamis sebagai respons terhadap prompt pengguna. Meskipun tidak ada jawaban yang benar atau salah, arsitek disarankan untuk mempertimbangkan rekomendasi dan pertimbangan berikut: