Sistem AI agen mampu merencanakan dan melakukan tugas secara mandiri atas nama pengguna atau sistem lain; membuat sistem AI agen mampu menangani berbagai tugas yang jauh lebih besar dan tugas yang jauh lebih kompleks daripada chatbot sederhana atau aplikasi pengambilan informasi.
Sistem AI agen menyatukan keserbagunaan dan fleksibilitas model bahasa besar (LLM) dan ketepatan model pemrograman tradisional. Sistem AI agen dapat merencanakan dan melakukan tugas secara mandiri atas nama pengguna atau sistem lain. Sistem AI agen memecahkan masalah kompleks dengan memecahnya menjadi serangkaian tugas yang lebih kecil dan menggunakan alat yang tersedia untuk berinteraksi dengan sistem eksternal, atau melakukan tugas komputasi.
Kemampuan ini membuat sistem AI agen mampu menangani berbagai tugas yang jauh lebih besar dan tugas yang jauh lebih kompleks daripada hanya LLM saja. Misalnya, jika Anda memberikan prompt ke LLM untuk merekomendasikan mobil mana yang akan dibeli, model akan dengan patuh menghasilkan daftar rekomendasi berdasarkan data yang tersedia pada saat model dilatih. Di sisi lain, solusi AI agen dapat meminta Anda untuk detail tambahan tentang bagaimana Anda berniat menggunakan kendaraan (kesenangan, bepergian ke tempat kerja, mengangkut beban berat), dan memberi tahu Anda bahwa ada rabat produsen yang tersedia hingga akhir bulan.
Sistem AI agen terdiri dari komponen berikut:
Agen memiliki arsitektur konseptual mereka sendiri, diilustrasikan pada gambar di bawah ini.
Agen terdiri dari komponen inti berikut:
Komponen tambahan, tidak ditunjukkan pada gambar, dapat ditambahkan untuk menyediakan manajemen agen operasional, pemantauan kinerja, dan kontrol keamanan seperti propagasi identitas dan pencegahan kebocoran data.
Diagram di bawah ini menggambarkan alur kontrol dan informasi melalui arsitektur konseptual.
Diagram di atas menggambarkan pemetaan produk IBM ke arsitektur AI agen.
watsonx Orchestrate adalah solusi AI agen multi-fungsi yang menggabungkan:
watsonx.ai Agent Builder adalah alat low-code/no-code yang memungkinkan pengembang untuk membangun agen, dan menentukan serta mengelola alat menggunakan alur yang dibangun sebelumnya.
Orkestrasi agen dapat diimplementasikan dengan menggunakan berbagai pendekatan. Pendekatan orkestrasi terpusat menggunakan satu komponen orkestrasi utama untuk mengelola tindakan semua agen lain dalam sistem. Memiliki satu titik konfigurasi dan manajemen membuat keseluruhan sistem mudah dikelola dan dikendalikan, mudah untuk memecahkan masalah. Kelemahannya adalah bahwa satu titik kontrol dapat menjadi hambatan dan menyebabkan tantangan skalabilitas karena volume permintaan dan/atau jumlah agen meningkat.
Pendekatan orkestrasi terdesentralisasi menerapkan antrean tugas di mana agen mengambil tugas dan memposting hasil, serta mengarahkan tugas multi-bagian di antara mereka sendiri; mirip dengan sistem papan tulis. Solusi orkestrasi terdesentralisasi sangat kuat dan toleran terhadap kesalahan tetapi sulit untuk dirancang dan dipecahkan karena sistem menjadi lebih besar dengan kemampuan yang lebih besar.
Akhirnya, pendekatan orkestrasi hierarkis menggabungkan unsur-unsur pendekatan terpusat dan terdesentralisasi. Dalam orkestrasi hierarkis, orkestrator master digunakan untuk mengoordinasikan tindakan agen tingkat tinggi yang pada gilirannya dapat memanggil agen lain untuk menyelesaikan tugas-tugas kompleks. Ini mempertahankan banyak kemudahan manajemen dan kontrol dari pendekatan terpusat tetapi mengurangi potensi komponen kontrol pusat untuk menjadi hambatan pada volume permintaan tinggi dan/atau sejumlah besar agen.
Granularitas agen AI mengacu pada kompleksitas tugas yang dapat dilakukan agen. Agen granularitas tinggi mungkin mampu melakukan banyak tugas atau sejumlah kecil tugas dengan detail yang sangat tinggi, sedangkan agen granularitas rendah mungkin hanya mampu menyelesaikan sejumlah kecil atau bahkan hanya satu tugas dengan tingkat detail yang rendah. Untuk memperjelas hal ini, pertimbangkan agen layanan pelanggan. Agen granularitas rendah mungkin hanya dapat menjawab pertanyaan sederhana tentang suatu produk (misalnya, “Apakah itu berwarna hitam?”) , sedangkan agen granularitas tinggi mungkin dapat memeriksa persediaan lokal dan mengatur untuk mengirimkan produk ke rumah pelanggan.
Perancang solusi agen harus memutuskan seberapa granular untuk membuat agen individu dalam sistem, misalnya, memiliki sejumlah kecil agen granularitas tinggi atau sejumlah besar agen granularitas rendah. Kemampuan luas agen granularitas tinggi datang dengan biaya kebutuhan sumber daya komputasi yang lebih besar dan waktu penyelesaian tugas yang lebih lama. Meskipun kurang mampu, fokus sempit agen granularitas rendah berarti mereka membutuhkan lebih sedikit sumber daya komputasi dan umumnya akan menyelesaikan tugas lebih cepat.
Sementara tingkat perincian yang 'tepat' masih belum diketahui, pengalaman awal menunjukkan pembuatan agen granularitas rendah yang selaras dengan proses bisnis yang terfokus, misalnya, Purchase_Order_Processing_Agent, menghasilkan keseimbangan yang baik antara persyaratan sumber daya, kecepatan pemrosesan, dan kompleksitas solusi. Agen granularitas rendah kemudian dapat dimasukkan ke dalam alur kerja statis, atau dipanggil oleh agen granularitas tinggi sebagai bagian dari proses yang lebih besar.
Perancang solusi AI agen harus mencapai keseimbangan antara agen yang mengikuti proses dan alur kerja statis yang telah ditentukan sebelumnya, dan memiliki alur kerja yang dihasilkan secara dinamis sebagai respons terhadap prompt pengguna. Meskipun tidak ada jawaban yang benar atau salah, arsitek disarankan untuk mempertimbangkan rekomendasi dan pertimbangan berikut:
Alur kerja statis harus digunakan untuk proses bisnis yang terdiri dari beberapa langkah kompleks yang melintasi domain pengetahuan (mis. hukum dan akuntansi), atau yang tunduk pada pengawasan peraturan. Menggunakan alur kerja statis dalam hal ini memberikan beberapa manfaat bagi arsitek: