Ringkasan Dokumen AI

Diagram di atas menunjukkan dua bentuk pola peringkasan. Bentuk pola yang paling sederhana adalah varian Stuff. Dalam pola ini:

Isi dokumen dibaca dan 'diisi', yaitu. disalin secara keseluruhan, ke dalam prompt LLM. Templat prompt biasanya digunakan untuk 'membungkus' konten dengan arahan dan kata kunci guna mengarahkan model target agar menghasilkan ringkasan. Prompt yang dihasilkan dikirimkan ke LLM terlatih yang menghasilkan ringkasan sebagai tanggapan.

Pendekatan Stuff sangat efektif untuk dokumen berukuran kecil, tetapi tidak berfungsi untuk dokumen yang terlalu besar untuk jendela konteks LLM, atau untuk koleksi dokumen. Untungnya, tersedia varian Map-Reduce untuk situasi ini. Pada tahap Map dalam varian ini, setiap dokumen dan/atau subbagian dokumen dimasukkan ke dalam prompt LLM menggunakan pendekatan Stuff. Ringkasan yang dikembalikan untuk setiap dokumen dan/atau potongan dikumpulkan oleh aplikasi, kemudian diserahkan ke LLM (4) untuk menghasilkan ringkasan keseluruhan dari pekerjaan dan/atau kumpulan dokumen yang lebih besar. LLM yang sama dapat digunakan untuk fase Map dan Reduce; namun, dalam banyak kasus model Reduce perlu disetel agar mampu menghasilkan ringkasan agregat tanpa kehilangan detail utama.

Peringkasan secara konseptual mirip dengan tugas penerjemahan mesin: kita menginginkan LLM untuk 'menerjemahkan' dokumen panjang menjadi ringkasan yang lebih singkat. Dengan demikian, model encoder-decoder seperti BART dan T5 sangat cocok untuk solusi peringkasan. Mayoritas LLM yang sesuai untuk peringkasan dilatih menggunakan satu atau lebih set data pelatihan publik yang diambil dari sumber-sumber seperti berita, Wikipedia, undang-undang, dan publikasi ilmiah, tetapi umumnya memerlukan penyelarasan sebelum dapat menghasilkan ringkasan yang dapat diterima untuk proses bisnis yang ditargetkan serta data input yang digunakan.

Proses bisnis yang kompleks biasanya memerlukan beberapa model yang telah disetel dengan baik untuk menghasilkan ringkasan bagi kelompok pengguna yang berbeda. Misalnya, proses klaim asuransi berpotensi memerlukan LLM yang disesuaikan untuk peringkasan dan perutean klaim, deteksi penipuan dan investigasi, serta untuk meringkas laporan dari penyedia layanan seperti konsultan medis atau teknik.