Templat diagram arsitektur memungkinkan Anda untuk dengan mudah membuat arsitektur Anda sendiri menggunakan ikon sederhana untuk mewakili komponen arsitektur. Mulai dengan pola yang sudah ada dan sesuaikan dengan lingkungan Anda, atau buat pola Anda sendiri dari awal dengan menggunakan kombinasi komponen apa pun.
Diagram teknis melayani banyak tujuan di IBM®. Mereka dapat digunakan untuk menggambarkan hubungan antara elemen-elemen sistem, hierarki struktur tertentu atau memperkenalkan gagasan urutan pemesanan untuk mewakili aliran proses.
Buat diagram IBM® Cloud menggunakan alat Draw.io dengan Stensil Arsitektur IBM® Cloud. Kumpulan aset ini dimaksudkan untuk menyediakan ikon IBM® Cloud Architecture untuk pelanggan eksternal dan mitra bisnis. Alat desain IBM® Cloud yang disetujui adalah Draw.io, Namun kami juga telah menyediakan file Powerpoint (.ppt) dan SVG (.svg) untuk kenyamanan Anda.
IBM® IT Architect Assistant edisi komunitas adalah alat kolaboratif untuk membuat dan mendokumentasikan arsitektur solusi TI. Buat diagram seperti arsitektur referensi di IBM® Hybrid Cloud Architecture Center dan kemudian sesuaikan untuk proyek atau inisiatif tertentu. Anda juga dapat membuat dokumentasi untuk ulasan dan komunikasi lainnya.
Model dan pola referensi adalah pendukung utama untuk upaya arsitektur enterprise. Solusi ini membantu Anda berpikir tentang bagaimana organisasi Anda dapat atau harus bekerja berdasarkan apa yang terjadi di organisasi lain di industri.
Untuk menyediakan pelanggan dengan solusi arsitektur perusahaan berbasis repositori untuk IBM® Hybrid Cloud Architecture Center, UNICOM Systems membuat templat serupa untuk digunakan dengan Arsitek Sistem.
IBM® menyediakan template “apa adanya” tanpa jaminan apa pun. Template mungkin berisi tautan atau memerlukan akses ke perangkat lunak pihak ketiga atau konten pihak ketiga lainnya (“konten”). Akses dapat dihentikan oleh pihak ketiga terkait atas kebijakan mereka sendiri kapan saja. Pengguna akhir mungkin diminta untuk membuat perjanjian terpisah dengan pihak ketiga untuk akses ke atau penggunaan konten tersebut. IBM bukan pihak dalam perjanjian terpisah tersebut dan sebagai syarat yang jelas Pengguna Akhir setuju untuk mematuhi ketentuan perjanjian terpisah tersebut.