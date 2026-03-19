IBM® watsonx Code Assistant (WCA) untuk Red Hat Ansible Lightspeed (RHAL) mendemistifikasi proses pembuatan pedoman Ansible melalui rekomendasi konten yang didukung AI generatif. Dibangun untuk mempercepat Otomatisasi TI, WCA untuk RHAL memberikan rekomendasi konten yang mematuhi praktik terkemuka, mengurangi kesalahan dan meningkatkan konsistensi tugas, peran, dan pedoman Ansible. WCA untuk RHAL juga dapat menghasilkan konten menggunakan permintaan bahasa alami yang ditulis dalam teks bahasa Inggris biasa, membantu untuk menskalakan dan memperluas akses ke otomatisasi dalam perusahaan.

WCA untuk RHAL menggunakan Model Bahasa Besar (LLM) IBM® Granite yang dilatih pada kumpulan data yang luas dari pedoman Ansible. LLM dapat disetel menggunakan data perusahaan sendiri untuk memahami nuansa sintaks dan struktur otomatisasi. Pengguna dapat menerima saran apa adanya atau menyempurnakan rekomendasi konten agar sesuai dengan kebutuhan mereka secara tepat, sehingga semakin mengurangi time-to-value dalam otomatisasi dan mempercepat siklus pengembangan melalui rekomendasi konten yang dihasilkan AI.

Ikhtisar Solusi