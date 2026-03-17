Solusi Kedaulatan Digital

Temukan bagaimana IBM memungkinkan organisasi untuk memperkuat kedaulatan digital dengan memanfaatkan teknologi canggih sesuai persyaratan mereka sendiri.

Kendalikan masa depan digital Anda
Pelajari bagaimana kedaulatan digital membentuk bisnis strategis dan keharusan pemerintah pada tahun 2026
Mengaktifkan kedaulatan digital

Rangkul mobilitas beban kerja dengan transparansi dan kepatuhan penuh untuk mendorong efisiensi, ketangkasan, dan inovasi.

IBM menyediakan kerangka kerja tepercaya untuk mempertahankan kontrol atas data, aplikasi, dan infrastruktur Anda, sambil memenuhi peraturan khusus regional dan industri. Dengan kemampuan yang dirancang untuk bekerja di lingkungan hibrida, IBM membantu memperkuat otonomi bisnis dan menutup kesenjangan antara visi dan hasil bisnis yang konkret.

Kedaulatan digital berdasarkan angka 80% Pergeseran Kedaulatan

Pada tahun 2027, 80% organisasi multinasional akan menerapkan strategi data kedaulatan 1

 4,5X Proyeksi Pertumbuhan

Sovereign cloud diproyeksikan tumbuh dari USD 37 miliar pada 2023 menjadi 169 miliar USD pada tahun 2028 2

 66B USD  Ekspansi

Pengeluaran di industri yang diatur seperti perbankan, perawatan kesehatan, dan utilitas akan meningkat dari USD 14 miliar menjadi 66 miliar USD pada tahun 2028 — peningkatan lima kali lipat 3

Bangun keunggulan kedaulatan digital dengan IBM

Dengan membantu klien melindungi data mereka, menjaga transparansi penuh, dan menerapkan AI dengan akuntabilitas, IBM memberdayakan mereka untuk bergerak melampaui kepatuhan, mengubah kontrol digital menjadi sumber keuntungan strategis jangka panjang.
Kontrol dan pilihan klien

Perusahaan membutuhkan kebebasan untuk memutuskan bagaimana dan di mana data, beban kerja, dan teknologi mereka berjalan tanpa vendor lock-in membatasi pilihan mereka. IBM dapat membantu membangun solusi yang terbuka dan dapat dioperasikan memberikan fleksibilitas dan memberdayakan tim untuk membuat pilihan yang selaras dengan bisnis mereka.
Transparansi dan kepercayaan

Visibilitas penuh ke dalam data Anda, lokasinya, siapa yang dapat mengaksesnya, dan cara penggunaan di cloud dan sistem AI, seharusnya tidak menjadi kemewahan. IBM menyediakan kerangka kerja alat dan tata kelola yang membantu Anda mengakses, mengelola, dan mengatur data dengan percaya diri.
Model kedaulatan yang fleksibel

Tidak ada dua industri atau organisasi yang memiliki persyaratan kedaulatan yang sama. IBM menyediakan pendekatan kedaulatan yang dapat dikonfigurasi di seluruh perangkat lunak, infrastruktur, dan konsultasi, sehingga Anda dapat memiliki model yang sesuai dengan kebutuhan peraturan, postur keamanan, dan tujuan inovasi Anda.
Inovasi tanpa kompromi

Memodernisasi, mengadopsi AI, dan mempercepat transformasi tanpa mengorbankan kepatuhan, keamanan, atau pilihan. Pendekatan arsitektur IBM memungkinkan Anda untuk memajukan inovasi sambil mempertahankan kedaulatan di seluruh data, model AI, operasi, dan teknologi.

IBM Sovereign Core

Dibangun untuk kedaulatan. Dirancang untuk inovasi.

 

Perangkat lunak yang dirancang sebelumnya, dibuat untuk perusahaan, pemerintah, dan penyedia layanan untuk membuat, menerapkan, dan mengelola lingkungan yang siap untuk AI. IBM® Sovereign Core membantu memberikan kedaulatan yang dapat Anda buktikan - memberikan otonomi dan kontrol untuk menjalankan beban kerja berdaulat dan AI dengan cepat, dengan ketangkasan seperti cloud, kepatuhan bawaan, dan penerapan yang efisien dan dapat diskalakan.

Cetak biru kedaulatan: mengapa setiap lapisan penting

Jalan menuju kedaulatan digital penuh dengan tantangan. Baik itu masalah teknologi atau inefisiensi operasional yang menyandera data Anda di cloud, organisasi memiliki kemampuan untuk mengendalikan nasib mereka dengan mencapai kedaulatan. Di sini, di IBM, kami percaya ada 4 area inti yang membantu mewujudkan kedaulatan.

Kedaulatan data

Pastikan data tetap terlindungi dan sesuai, dengan visibilitas yang jelas tentang residensi, akses, tata kelola, dan manajemen siklus hidup di seluruh sistem cloud dan AI.

IBM menyediakan solusi keamanan data, enkripsi, observabilitas, dan tata kelola data menyeluruh untuk mengelola beban kerja sensitif dengan percaya diri.
integrasi watsonx.data

IBM watsonx.data integration bekerja di semua gaya integrasi, tipe data, dan arsitektur penyimpanan untuk membuat desain pipeline dan pengoptimalan intuitif dan tahan lama. 

Integrasi IBM® watsonx.data

Mengakses, mengintegrasikan, dan mengatur data dengan aman di seluruh lingkungan Anda tanpa mengharuskan Anda memindahkan semuanya ke satu lokasi.

IBM watsonx.data intelligence

Ubah data mentah menjadi insight yang dapat ditindaklanjuti dengan cepat, satukan tata kelola, kualitas, silsilah, dan pembagian data, serta berdayakan konsumen data dengan data yang andal dan kontekstual.

IBM® Guardium

Lindungi data sensitif dengan perangkat lunak keamanan dan pemantauan canggih di seluruh lingkungan hybrid dan multicloud.

Kedaulatan AI

Menerapkan dan mengatur sistem AI dengan transparansi, memastikan model dan kumpulan data selaras dengan persyaratan peraturan, etika, dan operasional.

Alat dan layanan konsultasi AI perusahaan IBM membantu organisasi membangun lingkungan AI yang diatur dan praktik AI yang bertanggung jawab. 
Project Bob

Baik Anda melakukan platform ulang aplikasi atau membantu menghadirkan fitur berikutnya, Bob, mitra pengembangan perangkat lunak AI Anda, memahami maksud, repo, dan standar keamanan Anda.

IBM watsonx.governance

Sentralisasikan tata kelola dan terapkan kebijakan AI yang bertanggung jawab untuk menjaga data dan sumber data tetap aman, sesuai, dan dapat diaudit di seluruh ekosistem Anda.

watsonx.ai

IBM watsonx.ai mencakup API, alat, model yang dapat disesuaikan, dan waktu proses fleksibel yang siap digunakan di lingkungan cloud atau hybrid apa pun.

watsonx Orchestrate

Berdayakan bisnis Anda dengan solusi AI generatif dan otomatisasi yang mengotomatiskan tugas dan menyederhanakan proses yang rumit.

Kedaulatan operasional (perangkat lunak)

Memungkinkan kontrol penuh atas bagaimana operasi penting Anda diterapkan, dipantau, dan dikelola, memastikan ketahanan, dan kepatuhan di seluruh lingkungan hybrid dan multi-cloud yang kompleks.

IBM membantu organisasi membangun kerangka kerja yang meminimalkan risiko, memperkuat tata kelola, dan mempertahankan otonomi dalam operasi yang tersebar secara global. 
Hybrid Cloud

Manfaatkan data dan AI secara maksimal di mana beban kerja berada pada platform hybrid cloud berkinerja tinggi, hemat biaya, yang terbuka dan aman.

Terraform

Terraform menyediakan alur kerja tunggal bagi organisasi untuk menyediakan cloud, pusat data pribadi, dan infrastruktur SaaS dan terus mengelolanya sepanjang siklus hidupnya.

IBM Concert

Menyatukan data operasional dan keamanan ke dalam tampilan kinerja dan risiko yang berpusat pada aplikasi.

IBM Security Verify Privilege

Menawarkan manajemen akses hak istimewa, kontrol aplikasi, dan kemampuan keamanan hak istimewa titik akhir, lokal dan cloud.

Kedaulatan operasional (infrastruktur)

Bangun dan jalankan teknologi sesuai keinginan Anda dengan arsitektur terbuka, dapat dioperasikan, dan portabel yang menghilangkan vendor lock-in dan memfasilitasi inovasi.

Dengan kemampuan hybrid cloud, otomatisasi, dan modernisasi IBM, organisasi dapat merancang tumpukan teknologi yang dapat disesuaikan, aman, dan berdaulat di setiap lapisan.
Power Virtual Server

Dapatkan manfaat platform hybrid dengan pengalaman dan konektivitas yang konsisten ke infrastruktur Power Anda.

IBM® Fusion

Platform layanan mandiri terpadu untuk AI, VM, dan Kontainer yang menjalankan aplikasi OpenShift dan watsonx.data di lingkungan hybrid cloud.

IBM Z

IBM Z adalah rangkaian infrastruktur modern yang didukung oleh prosesor IBM Telum yang menjalankan sistem operasi perusahaan dan perangkat lunak IBM Z, menghasilkan keakuratan AI, produktivitas, dan ketangkasan yang lebih baik.

IBM LinuxOne

IBM LinuxONE adalah keluarga server Linux kelas perusahaan, didukung oleh prosesor IBM Telum, yang menyatukan keahlian IBM dalam membangun sistem sangat penting dan AI dengan keterbukaan sistem operasi Linux. 

HashiCorp

Kelola kontainer, file biner, dan VM secara efisien di cloud, secara lokal, dan seluruh lingkungan tepi dengan Nomad dan otomatiskan penyediaan dan manajemen infrastruktur melalui pendekatan platform sistematis dengan Terraform.

Red Hat Openshift

Layanan cloud OpenShift yang dikelola sepenuhnya dirancang dengan keamanan bawaan untuk membantu organisasi membangun, menerapkan, dan menskalakan secara efisien.

Dilatih pada kumpulan data Ansible yang dikurasi, ini membantu tim menerapkan, mengonfigurasi, dan mengelola aplikasi secara efisien di seluruh lingkungan hybrid - menjembatani kesenjangan antara niat dan eksekusi.

Layanan terkait

Kedaulatan digital bukan hanya tentang melindungi lingkungan Anda — ini tentang membuka masa depan di mana Anda dapat beroperasi dengan percaya diri, mempercepat inovasi, dan tetap memegang kendali penuh atas takdir digital Anda.
Layanan konsultasi data dan AI
Skalakan AI dengan strategi, data, keamanan, dan tata kelola yang tepat. Dengan mengkurasi data organisasi dan strategi AI Anda, kami dapat membantu Anda menciptakan keunggulan kompetitif berkelanjutan dengan AI yang bertanggung jawab dan diskalakan.
Layanan konsultasi cloud
Maksimalkan nilai hybrid cloud di era AI agen dengan lingkungan cloud fleksibel kami yang mendukung otomatisasi tugas TI, modernisasi aplikasi, dan pengembangan cloud-native. Dengan AI Agen, tim dapat berkreasi bersama, beradaptasi secara real-time, dan mengelola aplikasi di seluruh platform.
Layanan operasi bisnis
Merampingkan operasi dan beradaptasi dengan cepat dengan IBM Business Operations yang memberikan model baru untuk mentransformasi fungsi-fungsi inti—didukung oleh AI, otomatisasi, dan pengiriman global dalam skala besar. Organisasi dapat merancang, menjalankan, dan meningkatkan proses penting untuk mengurangi risiko, meningkatkan ketangkasan, dan mendorong hasil yang lebih cerdas.
Layanan keamanan siber
Transformasi bisnis Anda dan kelola risiko dengan pemimpin global dalam keamanan siber, cloud, dan layanan keamanan terkelola. Dengan konsultasi, integrasi, layanan keamanan terkelola, dan pendekatan khusus berbasis AI, kami mentransformasi keamanan menjadi pendorong bisnis yang strategis.

Sumber daya Kedaulatan Digital

Memperkenalkan IBM Sovereign Core: Sebuah fondasi perangkat lunak baru untuk kedaulatan
Kedaulatan data di Edge
Sovereign cloud dalam skala global: Merancang untuk ketahanan, kepercayaan, dan inovasi
IBM Cloud menghadirkan kemampuan cloud kedaulatan perusahaan
Menangani Peraturan dan Mendorong Inovasi dengan Sovereign Cloud
AI yang dapat dipercaya dalam skala besar: kerangka kerja Keselamatan dan Tata Kelola AI IBM
Kedaulatan Data & AI: Meningkatkan Kesetaraan Kesehatan dengan Inovasi Digital
Jelajahi blog Kebijakan IBM untuk informasi terbaru tentang berbagai topik kebijakan teknologi yang mendesak di dunia, mulai dari AI hingga komputasi quantum dan banyak lagi. 

