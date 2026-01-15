Kecerdasan Buatan Komputasi dan server Otomatisasi IT

Memperkenalkan IBM Sovereign Core: Sebuah fondasi perangkat lunak baru untuk kedaulatan

Mulai bulan Februari, IBM Sovereign Core akan tersedia dalam pratinjau teknologi, dengan ketersediaan umum penuh direncanakan untuk pertengahan tahun 2026.

diterbitkan 15 Januari 2026
IBM Sovereign Core adalah perangkat lunak sovereign-by-design siap AI yang memungkinkan perusahaan, pemerintah, dan penyedia layanan untuk menerapkan dan mengoperasikan lingkungan siap AI dengan cepat dan dalam skala besar, memperluas infrastruktur dan investasi platform yang ada, dengan kontrol penuh atas data, operasi, dan tata kelola.

Jalan ke depan: Kedaulatan sebagai properti sistem

Selama bertahun-tahun, diskusi kedaulatan digital berfokus terutama pada residensi data. AI secara fundamental telah mengubah model itu. Sistem AI modern beroperasi terus menerus pada waktu proses, bergantung pada data dan model sensitif, dan memperkenalkan kewajiban peraturan baru seputar akuntabilitas, auditabilitas, dan tata kelola.

Akibatnya, kedaulatan saat ini melampaui tempat data berada untuk mencakup:

  • Siapa yang mengoperasikan platform dan di bawah otoritas apa
  • Di mana model AI berjalan dan bagaimana inferensi diatur 
  • Siapa yang memiliki akses administratif dan bagaimana akses tersebut ditegakkan?
  • Bagaimana kepatuhan dapat ditunjukkan secara terus menerus, tidak hanya didokumentasikan

Diperlukan perubahan arsitektur yang mendasar: di mana kedaulatan adalah properti yang melekat pada platform itu sendiri, bukan janji kontrak atau varian penerapan. Ini harus memberikan:

  1. Pusat kontrol yang dioperasikan pelanggan: Organisasi mempertahankan otoritas operasional langsung atas manajemen platform, keputusan penerapan, dan konfigurasi sistem tanpa perantara vendor.
  2. Identitas dan kunci dalam batas: Semua otentikasi, otorisasi, kunci enkripsi, dan manajemen akses tetap berada dalam batas yurisdiksi di bawah kendali pelanggan.
  3. Log lokal dan telemetri: Data operasional yang komprehensif, telemetri sistem, dan jejak audit dihasilkan, disimpan, dan dikelola sepenuhnya dalam batasan kedaulatan.1
  4. Inferensi AI yang diatur: penerapan model AI, eksekusi inferensi, dan operasi agen terjadi di bawah tata kelola lokal dengan keterlacakan dan pengawasan penuh.

Memperkenalkan IBM Sovereign Core: Pendekatan yang berbeda secara fundamental

Pendekatan yang berbeda secara fundamental terhadap bagaimana kedaulatan diterapkan, dikelola, dan dibuktikan, kami membangun IBM Sovereign Core yang berfokus pada tiga prinsip dasar yang membentuk perangkat lunak dari ujung ke ujung:

1. Kedaulatan adalah kemampuan platform dan harus dibuktikan

Dengan IBM Sovereign Core, kedaulatan ditegakkan secara arsitektur, bukan kontraktual. Kontrol tidak bergantung pada overlay kebijakan atau pusat kontrol yang dikelola penyedia, tetapi pada kontrol otomatis yang selalu aktif dan pusat kontrol milik pengguna. Dibangun di atas teknologi terbuka dan transparan Red Hat OpenShift, dengan perangkat lunak air-gapped yang beroperasi seperti SaaS tetapi sepenuhnya di bawah perusahaan dan otoritas lokal. Identitas, kunci enkripsi, log, telemetri, dan bukti audit tetap sepenuhnya dalam batasan. Kemampuan kepatuhan berkelanjutan tertanam langsung ke dalam perangkat lunak, memungkinkan organisasi menghasilkan bukti siap regulator sesuai permintaan, tanpa proses manual yang digerakkan oleh audit.

2. Kedaulatan AI adalah properti sistem first-class

Dalam batasan kedaulatan, organisasi dapat menerapkan klaster berbasis CPU dan GPU, menggunakan model terbuka atau berpemilik yang telah disetujui, dan mengatur akses ke model, alat, dan sumber pengetahuan melalui gerbang yang terkontrol. Inferensi AI dan aplikasi berbasis agen berjalan secara lokal, tanpa mengekspor data atau telemetri ke penyedia eksternal. Tidak kalah penting, IBM Sovereign Core menegakkan kedaulatan pada waktu proses, bukan hanya pada saat konfigurasi. Identitas, akses, penggunaan model, dan aktivitas operasional terus dipantau dan dicatat, sehingga menciptakan jejak audit yang jelas untuk sistem AI yang beroperasi di domain yang berdampak tinggi dan teregulasi.

3. Kedaulatan dioperasionalkan untuk kecepatan dan skala

IBM Sovereign Core menghadirkan pusat kontrol yang dioperasikan pelanggan yang dapat diterapkan dengan cepat dan dioperasikan secara konsisten dalam skala besar, memungkinkan tim pusat yang terlokalisasi untuk mengoperasikan ribuan inti dan ratusan node dengan berbagai persyaratan dan kontrol yang berbeda dari satu pusat kontrol yang unik. Konfigurasi identitas, keamanan, dan kepatuhan otomatis sudah terpasang sejak awal, sementara penyediaan layanan mandiri untuk CPU, GPU, VM, dan lingkungan inferensi AI memungkinkan penerapan berulang di seluruh model multi-penyewa yang dijalankan perusahaan dan yang dioperasikan oleh mitra, tanpa mengorbankan kontrol.

Dibangun di atas teknologi terbuka kelas perusahaan seperti Red Hat OpenShift, IBM Sovereign Core memungkinkan organisasi untuk memperluas investasi yang sudah ada di seluruh infrastruktur, platform, dan peralatan operasional, baik di lokasi, cloud di dalam wilayah, atau lingkungan yang dioperasikan oleh mitra. Kedaulatan ditetapkan tanpa mengatur ulang fondasi teknologi atau memerlukan pembangunan ulang dari awal.

Arsitektur IBM Sovereign Core

Kedaulatan adalah properti yang melekat pada arsitektur itu sendiri, memberikan fleksibilitas perangkat keras dan infrastruktur:

Gambar 1: Ikhtisar Arsitektur IBM Sovereign Core Gambar 1: Ikhtisar Arsitektur IBM Sovereign Core

Melalui arsitektur IBM Sovereign Core, pelanggan akan menjelajahi:

  1. Portal: Menyediakan pengalaman pengguna Pusat Kontrol.
  2. Opsionalitas Perangkat Keras: Abstraksi infrastruktur dan fleksibilitas perangkat keras menggunakan OpenShift dan OpenShift Virtualization.
  3. Operasi dan Orkestrasi: Memberikan koordinasi otomatis alur kerja platform.
  4. Pusat Kepatuhan: Menyediakan tata kelola, manajemen risiko, dan kemampuan kepatuhan untuk platform.
  5. Katalog: Sekumpulan akselerator atom yang dikurasi yang memungkinkan pemilik aplikasi untuk menerapkan dan mengoperasikan aplikasi tradisional dan aplikasi AI.
Gambar 2: Arsitektur IBM Sovereign Core: Tampilan rinci yang sepenuhnya terstruktur. Solusi panel tunggal logis yang memberikan fleksibilitas, konsistensi, dan keamanan untuk menghosting dan mengelola aplikasi tradisional dan AI Gambar 2: Arsitektur IBM Sovereign Core: Tampilan rinci yang sepenuhnya terstruktur. Solusi panel tunggal logis yang memberikan fleksibilitas, konsistensi, dan keamanan untuk menghosting dan mengelola aplikasi tradisional dan AI

Apa artinya hal ini bagi organisasi?

IBM Sovereign Core mengubah kedaulatan menjadi kemampuan operasional. Dengan menanamkan kontrol, provabilitas, dan tata kelola AI langsung ke dalam perangkat lunak, ini memungkinkan organisasi untuk mengoperasikan lingkungan AI yang menyeimbangkan kemajuan teknologi dengan otoritas yang dapat dibuktikan atas sistem mereka.

Melalui IBM Sovereign Core, organisasi akan merasakan manfaat dunia nyata:

  • Beroperasi di bawah otoritas kedaulatan: Kontrol operasional ditransfer ke organisasi atau operator berdaulat; tidak diperpanjang dari luar batasan.
  • Menunjukkan kepatuhan dan kedaulatan melalui operasi. Hal ini memungkinkan organisasi untuk menunjukkan kedaulatan dan postur kepatuhan sesuai permintaan, menggunakan bukti operasional daripada mengandalkan audit berkala, pengesahan statis atau pelaporan manual.
  • Jalankan AI sepenuhnya dalam batasan, dengan tata kelola pada waktu proses. Kedaulatan AI diberlakukan saat waktu proses, mengatur di mana inferensi terjadi, siapa yang mengontrol model, dan bagaimana keputusan dicatat, dilacak, dan ditinjau.
  • Pindah dengan kelincahan seperti cloud, tanpa kehilangan kendali. Dengan mengurangi rekayasa khusus dan beban operasional yang berkelanjutan, IBM Sovereign Core memungkinkan organisasi untuk mengoperasikan lingkungan berdaulat untuk beban kerja sensitif atau AI.
  • Mempertahankan kemandirian jangka panjang. Dirancang untuk kemudahan penggantian dan operasi hybrid, IBM Sovereign Core menetapkan kedaulatan sebagai fondasi untuk pilihan jangka panjang, portabilitas, dan kemandirian arsitektur, memungkinkan organisasi untuk terus memanfaatkan investasi infrastruktur dan platform yang ada sambil mempertahankan otoritas operasional penuh atas lingkungan yang berdaulat.
  • Menerapkan dengan fleksibilitas: Jalankan platform dengan otoritas operasional langsung, atau bekerja sama dengan penyedia layanan lokal tepercaya untuk mengoperasikan lingkungan. Penyedia layanan TI dapat menggunakan IBM Sovereign Core sebagai fondasi standar untuk memberikan layanan cloud dan AI berdaulat dalam skala besar.
  • Perluas investasi yang ada: Memanfaatkan infrastruktur, platform, dan peralatan operasional yang ada di seluruh lingkungan on premises, cloud dalam wilayah, atau yang dioperasikan oleh mitra.

Menerapkan operasi kedaulatan

Mulai bulan Februari, IBM Sovereign Core akan tersedia dalam pratinjau teknologi, dengan ketersediaan umum penuh direncanakan untuk pertengahan tahun 2026. Pelajari bagaimana IBM Sovereign Core membantu organisasi mencapai kedaulatan dan kontrol operasi yang dapat diverifikasi di IBM Technology Summit berikutnya pada 27 Januari 2026. 

Priya Srinivasan

General Manager

IBM Software

Catatan kaki

1 Batas kedaulatan adalah batasan yang dapat ditegakkan di mana data, AI, dan operasi sepenuhnya dikendalikan, diatur, dan dapat diaudit di bawah satu yurisdiksi, tanpa bergantung pada pusat kontrol eksternal atau otoritas hukum asing.