Memperkenalkan IBM Sovereign Core: Sebuah fondasi perangkat lunak baru untuk kedaulatan

IBM Sovereign Core adalah perangkat lunak sovereign-by-design siap AI yang memungkinkan perusahaan, pemerintah, dan penyedia layanan untuk menerapkan dan mengoperasikan lingkungan siap AI dengan cepat dan dalam skala besar, memperluas infrastruktur dan investasi platform yang ada, dengan kontrol penuh atas data, operasi, dan tata kelola.
Selama bertahun-tahun, diskusi kedaulatan digital berfokus terutama pada residensi data. AI secara fundamental telah mengubah model itu. Sistem AI modern beroperasi terus menerus pada waktu proses, bergantung pada data dan model sensitif, dan memperkenalkan kewajiban peraturan baru seputar akuntabilitas, auditabilitas, dan tata kelola.
Akibatnya, kedaulatan saat ini melampaui tempat data berada untuk mencakup:
Diperlukan perubahan arsitektur yang mendasar: di mana kedaulatan adalah properti yang melekat pada platform itu sendiri, bukan janji kontrak atau varian penerapan. Ini harus memberikan:
Pendekatan yang berbeda secara fundamental terhadap bagaimana kedaulatan diterapkan, dikelola, dan dibuktikan, kami membangun IBM Sovereign Core yang berfokus pada tiga prinsip dasar yang membentuk perangkat lunak dari ujung ke ujung:
Dengan IBM Sovereign Core, kedaulatan ditegakkan secara arsitektur, bukan kontraktual. Kontrol tidak bergantung pada overlay kebijakan atau pusat kontrol yang dikelola penyedia, tetapi pada kontrol otomatis yang selalu aktif dan pusat kontrol milik pengguna. Dibangun di atas teknologi terbuka dan transparan Red Hat OpenShift, dengan perangkat lunak air-gapped yang beroperasi seperti SaaS tetapi sepenuhnya di bawah perusahaan dan otoritas lokal. Identitas, kunci enkripsi, log, telemetri, dan bukti audit tetap sepenuhnya dalam batasan. Kemampuan kepatuhan berkelanjutan tertanam langsung ke dalam perangkat lunak, memungkinkan organisasi menghasilkan bukti siap regulator sesuai permintaan, tanpa proses manual yang digerakkan oleh audit.
Dalam batasan kedaulatan, organisasi dapat menerapkan klaster berbasis CPU dan GPU, menggunakan model terbuka atau berpemilik yang telah disetujui, dan mengatur akses ke model, alat, dan sumber pengetahuan melalui gerbang yang terkontrol. Inferensi AI dan aplikasi berbasis agen berjalan secara lokal, tanpa mengekspor data atau telemetri ke penyedia eksternal. Tidak kalah penting, IBM Sovereign Core menegakkan kedaulatan pada waktu proses, bukan hanya pada saat konfigurasi. Identitas, akses, penggunaan model, dan aktivitas operasional terus dipantau dan dicatat, sehingga menciptakan jejak audit yang jelas untuk sistem AI yang beroperasi di domain yang berdampak tinggi dan teregulasi.
IBM Sovereign Core menghadirkan pusat kontrol yang dioperasikan pelanggan yang dapat diterapkan dengan cepat dan dioperasikan secara konsisten dalam skala besar, memungkinkan tim pusat yang terlokalisasi untuk mengoperasikan ribuan inti dan ratusan node dengan berbagai persyaratan dan kontrol yang berbeda dari satu pusat kontrol yang unik. Konfigurasi identitas, keamanan, dan kepatuhan otomatis sudah terpasang sejak awal, sementara penyediaan layanan mandiri untuk CPU, GPU, VM, dan lingkungan inferensi AI memungkinkan penerapan berulang di seluruh model multi-penyewa yang dijalankan perusahaan dan yang dioperasikan oleh mitra, tanpa mengorbankan kontrol.
Dibangun di atas teknologi terbuka kelas perusahaan seperti Red Hat OpenShift, IBM Sovereign Core memungkinkan organisasi untuk memperluas investasi yang sudah ada di seluruh infrastruktur, platform, dan peralatan operasional, baik di lokasi, cloud di dalam wilayah, atau lingkungan yang dioperasikan oleh mitra. Kedaulatan ditetapkan tanpa mengatur ulang fondasi teknologi atau memerlukan pembangunan ulang dari awal.
Kedaulatan adalah properti yang melekat pada arsitektur itu sendiri, memberikan fleksibilitas perangkat keras dan infrastruktur:
Melalui arsitektur IBM Sovereign Core, pelanggan akan menjelajahi:
IBM Sovereign Core mengubah kedaulatan menjadi kemampuan operasional. Dengan menanamkan kontrol, provabilitas, dan tata kelola AI langsung ke dalam perangkat lunak, ini memungkinkan organisasi untuk mengoperasikan lingkungan AI yang menyeimbangkan kemajuan teknologi dengan otoritas yang dapat dibuktikan atas sistem mereka.
Melalui IBM Sovereign Core, organisasi akan merasakan manfaat dunia nyata:
Mulai bulan Februari, IBM Sovereign Core akan tersedia dalam pratinjau teknologi, dengan ketersediaan umum penuh direncanakan untuk pertengahan tahun 2026. Pelajari bagaimana IBM Sovereign Core membantu organisasi mencapai kedaulatan dan kontrol operasi yang dapat diverifikasi di IBM Technology Summit berikutnya pada 27 Januari 2026.
Daftar untuk daftar tunggu pratinjau teknologi
1 Batas kedaulatan adalah batasan yang dapat ditegakkan di mana data, AI, dan operasi sepenuhnya dikendalikan, diatur, dan dapat diaudit di bawah satu yurisdiksi, tanpa bergantung pada pusat kontrol eksternal atau otoritas hukum asing.