Memperkenalkan IBM Sovereign Core: Sebuah fondasi perangkat lunak baru untuk kedaulatan

Selama bertahun-tahun, diskusi kedaulatan digital berfokus terutama pada residensi data. AI secara fundamental telah mengubah model itu. Sistem AI modern beroperasi terus menerus pada waktu proses, bergantung pada data dan model sensitif, dan memperkenalkan kewajiban peraturan baru seputar akuntabilitas, auditabilitas, dan tata kelola.

Akibatnya, kedaulatan saat ini melampaui tempat data berada untuk mencakup:

Siapa yang mengoperasikan platform dan di bawah otoritas apa

Di mana model AI berjalan dan bagaimana inferensi diatur

Siapa yang memiliki akses administratif dan bagaimana akses tersebut ditegakkan?

Bagaimana kepatuhan dapat ditunjukkan secara terus menerus, tidak hanya didokumentasikan

Diperlukan perubahan arsitektur yang mendasar: di mana kedaulatan adalah properti yang melekat pada platform itu sendiri, bukan janji kontrak atau varian penerapan. Ini harus memberikan: