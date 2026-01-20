Perangkat lunak berdaulat yang dibuat khusus untuk perusahaan, pemerintah, dan penyedia layanan untuk membuat, menerapkan, dan mengelola lingkungan yang siap AI.
Perangkat lunak yang dibangun sebelumnya memberikan kedaulatan yang dapat Anda buktikan - memberikan otonomi dan kontrol untuk menjalankan beban kerja berdaulat dan AI dengan cepat, dengan ketangkasan seperti cloud, kepatuhan bawaan, dan penerapan yang efisien dan dapat diskalakan.
Kedaulatan ditegakkan melalui arsitektur teknis, bukan hanya perjanjian kontrak. Kontrol tidak bergantung pada bidang kontrol yang dikelola penyedia atau lapisan kebijakan, namun disematkan langsung ke dalam perangkat lunak.
Mengoperasikan kedaulatan untuk era AI dengan menegakkan aturan di mana inferensi terjadi, siapa yang mengontrol model, dan bagaimana keputusan dicatat dan dilacak — di dalam batas IBM Sovereign Core. Ini bukan hanya residensi data untuk AI; ini adalah tata kelola dan akuntabilitas waktu proses.
Memungkinkan penerapan yang cepat dan dapat diulang melalui otomatisasi, yang memungkinkan organisasi untuk memperluas kemampuan berdaulat dengan kemampuan banyak penyewa dan mempercepat time to value dalam hitungan hari sejak penerapan.
Pertahankan otonomi dan kontrol saat peraturan atau penyedia berubah, yang dimungkinkan oleh fondasi sumber terbuka yang dibangun di atas Red Hat OpenShift.
Otomatisasi identitas dan keamanan bawaan, dengan akselerator yang dibangun sebelumnya untuk peraturan regional yang berlaku guna menghilangkan pengumpulan bukti secara manual.
Terapkan inferensi dan agen LLM di dalam batas kedaulatan Anda menggunakan kumpulan alat milik sendiri yang dikurasi, dengan agen siap pakai dan Project Bob (lingkungan pengembangan IBM yang didukung AI).
Instal dan konfigurasikan bidang kontrol berdaulat dengan cepat dengan penyiapan otomatis komponen tertanam untuk keamanan, kepatuhan, dan ketahanan.
Bawa perangkat keras Anda sendiri dan terapkan di seluruh lingkungan pilihan Anda, dari pengaturan terisolasi hingga pengaturan diatur yang membutuhkan kontrol ketat dan akses eksternal minimal.