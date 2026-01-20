Perkenalkan IBM Sovereign Core

Perangkat lunak berdaulat yang dibuat khusus untuk perusahaan, pemerintah, dan penyedia layanan untuk membuat, menerapkan, dan mengelola lingkungan yang siap AI.

gabung dalam daftar tunggu Baca blog pengumuman

Bergabunglah dengan kami di IBM Technology Summit berikutnya

Pelajari bagaimana IBM Sovereign Core membantu organisasi mencapai kedaulatan dan kontrol operasional yang dapat diverifikasi.

Daftar sekarang

Dibangun untuk kedaulatan. Dirancang untuk inovasi.
 

Perangkat lunak yang dibangun sebelumnya memberikan kedaulatan yang dapat Anda buktikan - memberikan otonomi dan kontrol untuk menjalankan beban kerja berdaulat dan AI dengan cepat, dengan ketangkasan seperti cloud, kepatuhan bawaan, dan penerapan yang efisien dan dapat diskalakan.

 
Diterapkan di dalam lingkungan berdaulat Anda (on-prem, dioperasikan oleh penyedia layanan, atau terisolasi/bercelah udara)
Bidang kontrol yang dioperasikan pelanggan sehingga organisasi mempertahankan otoritas operasional langsung
Identitas bawaan, kunci, pencatatan log, bukti kepatuhan
Inferensi AI dan agen berjalan sepenuhnya di dalam batas IBM Sovereign Core
Kemampuan

Kedaulatan ditegakkan melalui arsitektur teknis, bukan hanya perjanjian kontrak. Kontrol tidak bergantung pada bidang kontrol yang dikelola penyedia atau lapisan kebijakan, namun disematkan langsung ke dalam perangkat lunak.

Mengoperasikan kedaulatan untuk era AI dengan menegakkan aturan di mana inferensi terjadi, siapa yang mengontrol model, dan bagaimana keputusan dicatat dan dilacak — di dalam batas IBM Sovereign Core. Ini bukan hanya residensi data untuk AI; ini adalah tata kelola dan akuntabilitas waktu proses.

Memungkinkan penerapan yang cepat dan dapat diulang melalui otomatisasi, yang memungkinkan organisasi untuk memperluas kemampuan berdaulat dengan kemampuan banyak penyewa dan mempercepat time to value dalam hitungan hari sejak penerapan.

Manfaat

Foto tangan menumpuk balok merah dan hitam besar di sebelah kiri dan balok kuning di sebelah kanan dengan label berikut yang tertulis jelas: "Cloud Pak for Watson AIOps", "OpenShift", "Red Hat OpenShift", "IBM Cloud", dan "Business Transformation"
Mengurangi ketergantungan teknologi

Pertahankan otonomi dan kontrol saat peraturan atau penyedia berubah, yang dimungkinkan oleh fondasi sumber terbuka yang dibangun di atas Red Hat OpenShift.
Pengusaha wanita mengatur dokumen di meja sambil bekerja di laptop di lingkungan kantor yang cerah, dengan secangkir kopi dan beberapa buku di dekatnya
Menghasilkan bukti siap audit secara otomatis

Otomatisasi identitas dan keamanan bawaan, dengan akselerator yang dibangun sebelumnya untuk peraturan regional yang berlaku guna menghilangkan pengumpulan bukti secara manual.
Pengembang perangkat lunak bekerja pada pengaturan komputer dengan monitor ganda menampilkan kode di ruangan bercahaya redup
Jalankan AI di wilayah Anda

Terapkan inferensi dan agen LLM di dalam batas kedaulatan Anda menggunakan kumpulan alat milik sendiri yang dikurasi, dengan agen siap pakai dan Project Bob (lingkungan pengembangan IBM yang didukung AI).
Fotografi seorang pria yang sedang bekerja di laptop di suasana kantor modern
Percepat penerapan berdaulat

Instal dan konfigurasikan bidang kontrol berdaulat dengan cepat dengan penyiapan otomatis komponen tertanam untuk keamanan, kepatuhan, dan ketahanan.
Fotografi seorang teknisi yang bekerja di ruang server
Terapkan dengan opsi perangkat keras

Bawa perangkat keras Anda sendiri dan terapkan di seluruh lingkungan pilihan Anda, dari pengaturan terisolasi hingga pengaturan diatur yang membutuhkan kontrol ketat dan akses eksternal minimal.
Fotografi koridor pusat data
Perluas investasi yang ada

Manfaatkan infrastruktur, platform, dan alat operasional yang ada di seluruh lingkungan on premises, cloud dalam wilayah, atau yang dioperasikan oleh mitra.

Mulai membangun dengan IBM Sovereign Core

Bergabunglah dengan daftar tunggu kami dan jadilah yang pertama mempelajari bagaimana kedaulatan yang dapat diverifikasi dan inovasi AI dapat bekerja sama melalui perangkat lunak kedaulatan siap AI yang tepat.
Daftar dan dapatkan:
- Akses awal ke IBM Sovereign Core
- Pengalaman produk langsung dan panduan arsitektur
- Siklus masukan langsung dengan tim produk IBM