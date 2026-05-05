Percepat AI dan ekspansi beban kerja dengan aplikasi dan layanan pilihan Anda, semuanya beroperasi dalam lingkungan yang berdaulat
Ekosistem infrastruktur mitra, produk, dan layanan termasuk komputasi, penyimpanan, jaringan, dan layanan terkelola yang terintegrasi dengan IBM® Sovereign Core untuk memungkinkan lingkungan yang dapat diskalakan dan berdaulat berdasarkan desain.
Opsi akselerasi CPU/GPU untuk inferensi berdaulat dan beban kerja intensif komputasi di seluruh batas yang terkontrol.
Mitra layanan pengiriman dan layanan terkelola yang memungkinkan penerapan, operasi, dan penyelarasan kepatuhan regional yang berdaulat.
Platform manajemen data sumber terbuka lokal yang terintegrasi dengan analytics engine, memungkinkan pemrosesan data yang aman, sesuai, dan berdaulat dalam lingkungan yang terkendali.
Basis data SQL yang tangguh dan terdistribusi yang dirancang untuk skalabilitas global dan konsistensi yang kuat di seluruh lingkungan yang berdaulat.
Akselerasi perangkat keras dan opsi platform yang mendukung kebutuhan AI dan infrastruktur yang berdaulat di lingkungan yang terkendali.
Komputasi peningkatan privasi menggunakan enkripsi homomorfik untuk memungkinkan analitik aman tanpa mengekspos data teks biasa.
Distribusi Enterprise PostgreSQL untuk penerapan berdaulat yang membutuhkan dukungan, kompatibilitas, dan kontrol operasional.
Mitra teknologi global dan layanan terkelola memberikan infrastruktur, operasi, dan transformasi yang sesuai dengan peraturan yang siap berdaulat.
Menyediakan komputasi rahasia yang berakar pada perangkat keras memastikan data, model, dan beban kerja AI tetap terlindungi setiap saat.
Opsi inferensi LLM berbobot terbuka untuk penerapan dalam batas yang ditentukan yang selaras dengan persyaratan kedaulatan yang berfokus pada Uni Eropa.
Basis data NoSQL berorientasi dokumen dengan dukungan kontainer yang kuat untuk aplikasi berdaulat dan skema fleksibel.
Memberikan perlindungan ancaman inline tingkat lanjut, segmentasi granular, dan pencegahan serangan real-time untuk mengamankan beban kerja yang berdaulat dan memenuhi kepatuhan yang ketat dan persyaratan residensi data.
Basis data SQL berkinerja tinggi yang memungkinkan analitik dan transaksi real-time untuk beban kerja berdaulat padat data.
Portofolio perangkat lunak dan layanan IIBM® yang terintegrasi dengan IBM® Sovereign Core untuk memperluas operasi AI, keamanan, kepatuhan, dan platform dalam lingkungan yang berdaulat.
Enterprise BI dan pelaporan dengan penerapan yang terkontainerisasi untuk dasbor yang diatur dan pelaporan yang berdaulat.
Platform streaming Kafka dalam batas yang ditentukan untuk jalur pipa peristiwa dalam Boundary dan integrasi waktu nyata.
Basis data relasional Enterprise untuk keandalan transaksional, kinerja, dan persistensi operasional tingkat kedaulatan.
Layanan konsultasi dan pengiriman untuk pemasangan, migrasi, dan integrasi kepatuhan.
Manajemen siklus hidup data untuk pengarsipan, penyimpanan, dan penanganan yang ramah kepatuhan terhadap data perusahaan yang sensitif.
Data replication untuk menyinkronkan kumpulan data di seluruh batas yang ditentukan sekaligus menjaga kedaulatan dan kontrol.
Rahasia dan penyimpanan kunci yang dikelola pelanggan, tetap sepenuhnya berada dalam batas yang ditentukan untuk beban kerja yang bersifat kedaulatan.
Penegakan identitas di batas perimeter yang mendukung federasi dan integrasi IAM penyewa untuk kontrol akses berdaulat.
Waktu proses inferensi AI dalam batas yang ditentukan untuk menerapkan, menyajikan, dan memantau model di Sovereign Core.
Manajemen data dalam batas yang ditentukan untuk lakehouse penyimpanan, tata kelola, dan pola akses siap beban kerja.
Integrasi data dalam batas yang ditentukan untuk membangun pipeline, transformasi, dan pergerakan data operasional yang aman.
Intelijen lakehouse dalam batas yang ditentukan untuk penemuan yang diatur, garis keturunan, dan data siap analitik tepercaya.
Tata kelola AI dalam batas yang ditentukan untuk kontrol kepatuhan, auditabilitas model, dan manajemen siklus hidup yang diatur.
Ekosistem teknologi sumber terbuka yang selaras dengan IBM® Sovereign Core untuk memberikan fleksibilitas, transparansi, dan portabilitas di seluruh lingkungan AI dan cloud yang berdaulat.
Mesin pencarian teks lengkap dan Analytics Engine untuk pengindeksan dalam batas yang ditentukan, kueri, dan contoh penggunaan.
IAM dan otentikasi sumber terbuka untuk penegakan identitas berdaulat, federasi, dan kebijakan akses.
Toolkit orkestrasi agen untuk membangun alur kerja AI yang berdaulat sambil mendeklarasikan dependensi eksternal secara eksplisit.
Basis data relasional yang kompatibel dengan MySQL dengan postur keterbukaan yang kuat, cocok untuk penerapan berdaulat.
Basis data vektor dalam batas yang ditentukan memungkinkan pencarian RAG, penyimpanan menanamkan, dan kinerja AI yang berdaulat.
Basis data relasional sumber terbuka yang diadopsi secara luas untuk beban kerja berdaulat dengan alat dan portabilitas standar.
Cache dalam memori dan penyimpanan data untuk akselerasi kinerja yang berdaulat, sesi, dan beban kerja latensi rendah.