Ekosistem infrastruktur mitra, produk, dan layanan termasuk komputasi, penyimpanan, jaringan, dan layanan terkelola yang terintegrasi dengan IBM® Sovereign Core untuk memungkinkan lingkungan yang dapat diskalakan dan berdaulat berdasarkan desain.

AMD Opsi akselerasi CPU/GPU untuk inferensi berdaulat dan beban kerja intensif komputasi di seluruh batas yang terkontrol.

ATOS Mitra layanan pengiriman dan layanan terkelola yang memungkinkan penerapan, operasi, dan penyelarasan kepatuhan regional yang berdaulat.

Cegeka Mitra layanan pengiriman dan layanan terkelola yang memungkinkan penerapan, operasi, dan penyelarasan kepatuhan regional yang berdaulat.

Cloudera Platform manajemen data sumber terbuka lokal yang terintegrasi dengan analytics engine, memungkinkan pemrosesan data yang aman, sesuai, dan berdaulat dalam lingkungan yang terkendali.

CockroachDB Basis data SQL yang tangguh dan terdistribusi yang dirancang untuk skalabilitas global dan konsistensi yang kuat di seluruh lingkungan yang berdaulat.

Dell Akselerasi perangkat keras dan opsi platform yang mendukung kebutuhan AI dan infrastruktur yang berdaulat di lingkungan yang terkendali.

Teknologi Dualitas Komputasi peningkatan privasi menggunakan enkripsi homomorfik untuk memungkinkan analitik aman tanpa mengekspos data teks biasa.

EDB (EnterpriseDB) Distribusi Enterprise PostgreSQL untuk penerapan berdaulat yang membutuhkan dukungan, kompatibilitas, dan kontrol operasional.

HCL Tech Mitra teknologi global dan layanan terkelola memberikan infrastruktur, operasi, dan transformasi yang sesuai dengan peraturan yang siap berdaulat.

Intel Menyediakan komputasi rahasia yang berakar pada perangkat keras memastikan data, model, dan beban kerja AI tetap terlindungi setiap saat.

Mistral Opsi inferensi LLM berbobot terbuka untuk penerapan dalam batas yang ditentukan yang selaras dengan persyaratan kedaulatan yang berfokus pada Uni Eropa.

MongoDB Basis data NoSQL berorientasi dokumen dengan dukungan kontainer yang kuat untuk aplikasi berdaulat dan skema fleksibel.

Palo Alto Networks Memberikan perlindungan ancaman inline tingkat lanjut, segmentasi granular, dan pencegahan serangan real-time untuk mengamankan beban kerja yang berdaulat dan memenuhi kepatuhan yang ketat dan persyaratan residensi data.