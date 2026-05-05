Bukti kepatuhan berkelanjutan

Menyediakan cakupan terluas di industri atas lebih dari 160 kerangka kerja kepatuhan global dengan bukti yang tersedia dalam batas sistem dan sesuai permintaan
Jenis audit ini memakan waktu, tidak menskalakan , dan mengalihkan sumber daya dari pekerjaan bernilai lebih tinggi. Persyaratan yang berbeda di seluruh kedaulatan data, keamanan siber, dan tata kelola AI juga berarti organisasi harus terus memantau, memvalidasi, dan menunjukkan kontrol di seluruh sistem, data, dan beban kerja AI. Selain itu, organisasi harus memiliki bukti siap audit yang tersedia saat diperlukan.
IBM® Sovereign Core memungkinkan organisasi untuk terus menunjukkan keselarasan dengan persyaratan kedaulatan dengan menggabungkan validasi otomatis, bukti dalam batas yang ditentukan, dan visibilitas waktu nyata ke dalam efektivitas kontrol. Dengannya, tim dapat menunjukkan jaminan yang masuk akal melalui operasi, sehingga prosesnya menjadi lebih efisien.
Terus validasi kontrol dan menghasilkan bukti siap audit selama operasi sistem—membantu mempertahankan pandangan terkini tentang status kepatuhan.
Petakan lebih dari 160 kerangka kerja untuk mengontrol dan menggunakan kembali bukti—mengurangi duplikasi dan menghilangkan kebutuhan untuk merombak program kepatuhan.
Lihat postur kepatuhan, risiko, dan bukti di seluruh penyewa dengan akses berbasis peran. Identifikasi kesenjangan dengan cepat dan mempertahankan kontrol di seluruh lingkungan yang berdaulat.
Gabungkan pemantauan otomatis terhadap kontrol teknis dengan bukti dan pernyataan yang ditinjau pengguna untuk menjaga gambaran yang akurat dan terkini mengenai posisi kepatuhan serta efektivitas kontrol.
Secara otomatis menghasilkan, menyimpan, dan mengelola laporan dalam batas-batas kedaulatan. Pertahankan keterlacakan menyeluruh dan artefak audit atau bukti tanpa ketergantungan eksternal atau pergerakan data yang tidak perlu.
Dapatkan pandangan tunggal berbasis peran tentang postur, risiko, dan bukti dalam batas yang ditentukan di seluruh penyewa, lingkungan, dan beban kerja, memberikan insight kepada CISO, administrator TI, auditor, dan petugas kepatuhan yang relevan dengan posisi mereka.
Pilih dari pustaka kerangka kerja kepatuhan bawaan IBM® Sovereign Core, termasuk GDPR, NIS2, UU AI UE, ISO 27001, dan banyak lagi.