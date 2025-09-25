Kontainer di IBM Cloud

Dengan layanan kontainer dari IBM, yang dibangun di atas teknologi sumber terbuka seperti kubernetes, Anda dapat memfasilitasi dan mempercepat perjalanan Anda ke cloud dengan cara yang cepat dan aman. Gunakan layanan IBM Cloud Continuous Delivery untuk membangun dan menerapkan aplikasi kontainer Anda di cloud. Atur kontainer Anda dengan Red Hat® OpenShift on IBM Cloud atau IBM® Cloud Kubernetes Service atau gunakan IBM® Cloud Code Engine, platform tanpa server yang dikelola sepenuhnya, untuk fokus pada penulisan kode, bukan pengelolaan infrastruktur. IBM Cloud memiliki solusi kontainer untuk memenuhi kebutuhan Anda.