Kontainer di IBM Cloud

Bangun layanan mikro yang aman untuk berpindah lebih cepat dari ide ke pasar. Pilih komputasi dan orkestrator kontainer yang tepat untuk kebutuhan Anda dengan keandalan tinggi di hybrid cloud Anda.
Dengan layanan kontainer dari IBM, yang dibangun di atas teknologi sumber terbuka seperti kubernetes, Anda dapat memfasilitasi dan mempercepat perjalanan Anda ke cloud dengan cara yang cepat dan aman. Gunakan layanan IBM Cloud Continuous Delivery untuk membangun dan menerapkan aplikasi kontainer Anda di cloud. Atur kontainer Anda dengan Red Hat® OpenShift on IBM Cloud atau IBM® Cloud Kubernetes Service atau gunakan IBM® Cloud Code Engine, platform tanpa server yang dikelola sepenuhnya, untuk fokus pada penulisan kode, bukan pengelolaan infrastruktur. IBM Cloud memiliki solusi kontainer untuk memenuhi kebutuhan Anda.
Pengguna baru IBM® Cloud mendapatkan kredit senilai 200 USD untuk penggunaan aplikasi dan layanan pertama mereka. Mulai sekarang!
Dukung seluruh siklus hidup proyek serta model AI dan machine learning dengan infrastruktur kontainer yang andal, baik di lokasi maupun di cloud, menggunakan solusi IBM Cloud.
Dapatkan klaster Kubernetes tanpa biaya bersama dengan 40+ produk gratis selamanya dan kredit USD 200.
IBM Cloud berjalan di Kubernetes untuk skalabilitas dan keberagaman beban kerja serta mendukung lebih dari 25.000 cluster.
IBM Cloud dibangun berdasarkan standar terbuka untuk fleksibilitas, portabilitas, dan layanan cloud berkemampuan API terbuka.
IBM® Cloud menawarkan keamanan tingkat kunci Anda sendiri (KYOK) dan kontainer, kepatuhan industri yang luas, dan
Penegakan keamanan citra IBM Cloud diaktifkan secara default pada instalasi pribadi untuk mencegah kode berbahaya menyerang kontainer lain atau sistem host.