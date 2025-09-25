ilustrasi garis aplikasi kontainer

Kontainer di IBM Cloud

Platform kontainer yang dibangun untuk mendukung lingkungan yang paling aman, andal, dan dapat diskalakan.

Layanan terkelola dengan alat untuk keamanan, manajemen, dan pemantauan

Pelajari lebih lanjut
Waktu proses tanpa server yang dikelola untuk kontainer, pekerjaan batch, kode, dan fungsi

Pelajari lebih lanjut
Kubernetes yang dikelola untuk ketersediaan tinggi dan keamanan aplikasi kontainer

Pelajari lebih lanjut
Registri pribadi yang dikelola sepenuhnya untuk menyimpan dan mendistribusikan gambar kontainer

Pelajari lebih lanjut

Manfaatkan kekuatan AI di Red Hat Summit

Kunjungi stan IBM® #1133 dan pelajari tentang Red Hat AI di IBM® Cloud yang dapat mempercepat inovasi aplikasi.

Pelajari lebih lanjut
Ikhtisar

Bangun layanan mikro yang aman untuk berpindah lebih cepat dari ide ke pasar. Pilih komputasi dan orkestrator kontainer yang tepat untuk kebutuhan Anda dengan keandalan tinggi di hybrid cloud Anda.

Dengan layanan kontainer dari IBM, yang dibangun di atas teknologi sumber terbuka seperti kubernetes, Anda dapat memfasilitasi dan mempercepat perjalanan Anda ke cloud dengan cara yang cepat dan aman. Gunakan layanan IBM Cloud Continuous Delivery untuk membangun dan menerapkan aplikasi kontainer Anda di cloud. Atur kontainer Anda dengan Red Hat® OpenShift on IBM Cloud atau IBM® Cloud Kubernetes Service atau gunakan IBM® Cloud Code Engine, platform tanpa server yang dikelola sepenuhnya, untuk fokus pada penulisan kode, bukan pengelolaan infrastruktur. IBM Cloud memiliki solusi kontainer untuk memenuhi kebutuhan Anda.
Lima tahun yang lalu, keamanan dan skalabilitas adalah alasan yang digunakan bank untuk menghindari berbicara dengan perusahaan seperti kami. Saat ini, justru karena itulah mereka ingin bekerja sama dengan kami.
Matthieu M. Job CEO, Circeo Pelanggan Red Hat OpenShift on IBM Cloud
Manfaat Containers on IBM Cloud menawarkan manfaat yang signifikan bagi para pengembang dan tim pengembang, terutama di berbagai bidang berikut ini.
Mulai secara gratis
Aktifkan beban kerja AI

Dukung seluruh siklus hidup proyek serta model AI dan machine learning dengan infrastruktur kontainer yang andal, baik di lokasi maupun di cloud, menggunakan solusi IBM Cloud.

 Lihat solusi
Mulailah membangun tanpa biaya

Dapatkan klaster Kubernetes tanpa biaya bersama dengan 40+ produk gratis selamanya dan kredit USD 200.

 Buka penghematan sekarang!
Berkomitmen pada Kubernetes

IBM Cloud berjalan di Kubernetes untuk skalabilitas dan keberagaman beban kerja serta mendukung lebih dari 25.000 cluster.

 Pelajari lebih lanjut
Terbuka — tidak ada penguncian vendor

IBM Cloud dibangun berdasarkan standar terbuka untuk fleksibilitas, portabilitas, dan layanan cloud berkemampuan API terbuka.

 Pelajari lebih lanjut
Kemampuan tingkat perusahaan

IBM® Cloud menawarkan keamanan tingkat kunci Anda sendiri (KYOK) dan kontainer, kepatuhan industri yang luas, dan
*Pembatasan berlaku

 IBM Cloud SLA
Aman dengan tujuan tertentu

Penegakan keamanan citra IBM Cloud diaktifkan secara default pada instalasi pribadi untuk mencegah kode berbahaya menyerang kontainer lain atau sistem host.

 Tinjau dokumentasi
Solusi IBM Cloud Code Engine
Jalankan aplikasi tanpa server atau pekerjaan batch langsung dari kode sumber atau gambar kontainer.
Red Hat OpenShift on IBM Cloud
Menerapkan kluster OpenShift yang sangat tersedia dan terkelola sepenuhnya hanya dengan mengklik satu tombol.
IBM Cloud Kubernetes Service
Menyederhanakan penerapan, pengelolaan, dan operasi Kubernetes.
Virtualisasi Red Hat OpenShift on IBM Cloud
Jalankan dan kelola virtual machines yang aman di cloud dan platform asli AI di IBM Cloud.
IBM® Cloud Satellite
Terapkan Red Hat OpenShift on IBM Cloud di mana saja (secara lokal atau infrastruktur Cloud lainnya).
Penginstal Red Hat OpenShift IPI
Buat kluster Red Hat OpenShift yang Anda kelola sendiri di infrastruktur IBM Cloud.
Red Hat AI InstrucLab
Sederhanakan, tingkatkan skala, dan amankan pelatihan dan penerapan model AI
Red Hat OpenShift AI on IBM Cloud
Dukung layanan GenAI dari portofolio IBM watsonx untuk memperlancar siklus hidup proyek serta model AI dan machine learning, baik di lingkungan on-premise maupun cloud.
IBM Cloud Container Registry
Menyimpan dan mendistribusikan gambar kontainer di registri pribadi.
IBM Cloud Continuous Delivery
Otomatiskan pembuatan dan pengujian dengan jalur pengiriman berbasis Tekton.
IBM Cloud Schematics
Otomatiskan operasi sumber daya cloud, instal perangkat lunak, dan jalankan aplikasi bertingkat di sumber daya cloud Anda dengan cepat dan mudah.
IBM Cloud Logs
Optimalkan observabilitas log untuk meningkatkan kinerja infrastruktur dan aplikasi.
IBM Cloud Monitoring
Pantau dan pecahkan masalah solusi kontainer Anda.
Perlindungan Beban Keamanan dan Kepatuhan IBM Cloud
Temukan dan prioritaskan kerentanan perangkat lunak, deteksi serta tanggapi ancaman keamanan dan kelola konfigurasi.
IBM Cloud Object Storage
Kelola penyimpanan registri internal Anda.
IBM Cloud Object Storage
Kelola penyimpanan registri internal Anda.
IBM Cloud Secrets Manager
Kelola sertifikat dan rahasia subdomain yang masuk.
Key Protect IBM Cloud
Enkripsikan basis data etcd dan volume boot node pekerja Anda.
IBM Cloud HyperProtect Crypto
Kelola kebijakan keamanan dan atur di seluruh lingkungan multicloud.
ODF Terkelola IBM Cloud
Terapkan penyimpanan yang ditentukan perangkat lunak OpenShift Data Foundation di kluster OpenShift Anda.
Studi kasus
Pemandangan pemain tenis stadion Wimbledon menyajikan bola melintasi jaring
Wimbledon
Alur kerja otomatis Wimbledon mengintegrasikan dan mengelola aliran data dari berbagai aplikasi dan model AI di dalam kontainer, menghasilkan pengalaman digital yang mengumpulkan 2,7 juta titik data setiap tahun.
Lingkungan lapangan golf master dengan kerumunan
Masters
Untuk menghadapi pandemi, IBM menerapkan teknologi hybrid cloud guna mengatasi tantangan kompleks dan memanfaatkan data tidak terstruktur dalam skala besar untuk menciptakan pengalaman digital yang lebih baik.
Pemandangan udara dari pesawat yang diparkir di bandara
Etihad Airways
Etihad menggunakan IBM Cloud Kubernetes Service dalam menciptakan platform orkestrasi layanan terbuka berbasis layanan mikro.
Orang-orang berjalan di jalan
Sweap.io
IBM Cloud Code Engine memberdayakan Sweap.io untuk menangani kemampuan penskalaan otomatis yang memungkinkan perusahaan untuk fokus dalam memberikan nilai kepada pelanggan
Pelatihan dan sertifikasi IBM® Cloud Professional Architect
Bangun keterampilan kontainer melalui kursus dalam kurikulum IBM Cloud Professional Architect.
IBM® Cloud Professional Developer
Bangun keterampilan kontainer melalui kursus dalam kurikulum IBM Cloud Professional Developer.
Spesialisasi IBM Cloud DevSecOps
Pelajari cara membangun dan menerapkan aplikasi dalam kontainer Anda di cloud.

Langkah selanjutnya

 

Memulai dengan salah satu solusi kontainer kami tanpa biaya sekarang.
Mulai sekarang dengan Red Hat OpenShift on IBM Cloud Mulai sekarang dengan IBM Cloud Code Engine Mulai sekarang dengan IBM Cloud Kubernetes Service Mulai sekarang dengan IBM Cloud Container Registry