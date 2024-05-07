Untuk mulai membangun IBM Cloud, Anda harus membuat akun menggunakan alamat email terlebih dahulu (alamat email tidak boleh dikaitkan dengan akun yang sudah ada).

Detail pembayaran diperlukan di muka, tetapi Anda tidak akan dikenakan biaya sampai Anda menggunakan layanan yang dapat ditagih; namun, akan ada penangguhan nominal pada kartu Anda untuk memverifikasi keasliannya.

Pesan konfirmasi akan menampilkan tagihan di layar Anda setelah Anda input informasi kartu kredit. Jumlahnya ditentukan oleh pedagang tetapi biasanya sekitar USD 1,00.

Menyimpan informasi ini akan membantu menciptakan transisi yang mulus ke paket Pay-As-You-Go sesuai pemakaian, jika Anda memilihnya.