Apa itu HITRUST?

Program Jaminan HITRUST, yang mencakup standar, penilaian, sertifikasi, dan kerangka kerja terpusat, dirancang untuk membantu organisasi padat-data dan penyedia jaminan mengelola ancaman keamanan siber yang berkembang seperti pelanggaran keamanan data, phishing/spoofing, dan kompromi email bisnis (BEC). Pendekatan perlindungan informasi HITRUST didasarkan pada enam prinsip:

Transparansi: Menetapkan ekspektasi yang jelas tentang kontrol ancaman keamanan siber, memberikan alasan pemilihannya, dan merinci metodologi tentang bagaimana kontrol tersebut dievaluasi;





Skalabilitas: Menerapkan proses penilaian adaptif ancaman dengan pendekatan batu loncatan yang memenuhi kebutuhan dan risiko unik organisasi mana pun;





Konsistensi: Mengembangkan proses penilaian yang memberikan hasil yang terstandardisasi, terlepas dari siapapun penilainya;





Akurasi: Menerapkan mekanisme yang dapat menilai efektivitas pengendalian secara andal;





Integritas: Menerapkan proses yang memberikan hasil yang dapat diverifikasi, akurat dan konsisten; dan





Menerapkan proses yang memberikan hasil yang dapat diverifikasi, akurat dan konsisten; dan Efisiensi: Memberikan hasil yang dapat digunakan oleh semua pemangku kepentingan terkait.



Tingkat sertifikasi



Untuk alamat organisasi dari semua ukuran, Program Jaminan HITRUST menawarkan tiga jenis sertifikasi.

e1: Sertifikasi satu tahun untuk organisasi dan perusahaan rintisan dengan risiko rendah. Dirancang untuk membantu penyedia layanan jaminan mengembangkan sistem dasar untuk mencegah ancaman keamanan siber yang umum terjadi seperti phishing dan ransomware, evaluasi yang telah divalidasi ini menilai 44 persyaratan keamanan inti dan difokuskan pada praktik keamanan penting untuk Transparansi, Konsistensi, Akurasi, dan Integritas.

Kurang ketat dibandingkan dengan proses evaluasi i1 atau r2, sertifikasi e1 merupakan penilaian adaptif terhadap ancaman yang mencakup sejumlah pernyataan persyaratan, penilaian kesiapan, dan penilaian yang telah divalidasi, namun tidak dapat disesuaikan untuk menyertakan privasi. Sertifikasi ini biasanya mensyaratkan bahwa penyedia jaminan menerapkan manajemen hak istimewa, manajemen kata sandi pengguna, hak akses pengguna, login aman, dan kontrol keamanan siber dasar lainnya secara memuaskan.

i1: Penilaian tervalidasi selama satu tahun yang memberikan tingkat jaminan yang relatif moderat untuk situasi berbagi informasi dengan ambang batas risiko yang lebih rendah. Evaluasi yang telah divalidasi ini menilai 182 persyaratan dan sering kali merupakan langkah tambahan antara sertifikasi e1 dan r2.

Seperti halnya sertifikasi e1, i1 juga merupakan penilaian adaptif terhadap ancaman yang mencakup sejumlah pernyataan persyaratan, penilaian kesiapan, dan penilaian yang telah divalidasi, dan tidak dapat disesuaikan untuk menyertakan privasi. Sama halnya dengan penilaian e1, evaluasi i1 biasanya mengamanatkan agar penyedia jaminan menerapkan manajemen hak istimewa, manajemen kata sandi pengguna, hak akses pengguna, log-on yang aman, dan kontrol keamanan siber dasar lainnya, tetapi menambahkan persyaratan tambahan seperti menerapkan program manajemen keamanan informasi dan kebijakan kontrol akses.

r2: Untuk organisasi yang harus menunjukkan tingkat jaminan tertinggi. Penilaian yang telah divalidasi selama dua tahun ini dirancang untuk organisasi yang berbagi informasi sensitif, menangani data dalam jumlah besar, atau menghadapi persyaratan peraturan yang menantang. Penilaian r2 yang dicakup dengan benar memastikan bahwa persyaratan kontrol efektif dan sesuai, dan menawarkan pemilihan kontrol berbasis risiko yang fleksibel dan dapat disesuaikan untuk memenuhi kebutuhan yang paling ketat. Penilaian HITRUST r2 memiliki lebih dari 2000 pernyataan persyaratan kontrol yang tersedia yang disesuaikan dengan penilaian berdasarkan pilihan kontrol dan cakupan.

Sertifikasi r2 mengharuskan penyedia jaminan menerapkan manajemen hak istimewa, manajemen kata sandi pengguna, hak akses pengguna, log-on yang aman, dan kontrol keamanan siber dasar lainnya, serta program manajemen keamanan informasi dan kebijakan kontrol akses. Hal ini juga mengharuskan penyedia jaminan menilai keberlangsungan bisnis keamanan informasi, mengembangkan kerangka kerja perencanaan terkait, dan menerapkan kontrol lanjutan dan proses lainnya.



Mencapai sertifikasi



Organisasi dapat mencapai tingkat sertifikasi yang sesuai melalui Organisasi Penilai Eksternal HITRUST yang telah diverifikasi. Ketiga penilaian HITRUST, serta perangkat tata kelola, risiko, dan kepatuhan tambahan, dapat diakses melalui platform berbasis aplikasi terpusat HITRUST MyCSF®.



Sumber daya tambahan



Program Jaminan HITRUST adalah salah satu aspek dari rangkaian Manajemen Risiko yang komprehensif (RMF) dari organisasi, yaitu rangkaian sertifikasi, produk, metodologi, dan alat bantu yang dibuat untuk memenuhi kebutuhan akan “pemahaman umum seputar kontrol keamanan dan privasi yang diperlukan untuk melindungi informasi sensitif dan privasi individu”, menurut HITRUST Risk Management Handbook.

RMF yang pertama kali dirilis pada tahun 2009 ini memberikan pendekatan yang konsisten terhadap keamanan siber, manajemen risiko, dan kepatuhan. RMF terdiri dari HITRUST CSF, HITRUST Assurance Program™, serta produk dan sertifikasi terkait. Program ini mengintegrasikan persyaratan hukum dan peraturan negara bagian A.S., federal A.S., dan internasional seperti HIPAA dan Peraturan Perlindungan Data Umum (GDPR) Uni Eropa dengan metodologi terstandardisasi, kontrol kualitas, dan penilai eksternal yang bersertifikat HITRUST.

Untuk informasi lebih lanjut mengenai persyaratan kepatuhan HITRUST atau proses sertifikasi, kunjungi HITRUSTAlliance.net.