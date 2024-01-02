Organisasi Internasional untuk Standardisasi (ISO) adalah organisasi non-pemerintah independen yang menerbitkan standar di bidang teknis dan nonteknis. Seri standar ISO / IEC 27000 adalah upaya bersama dengan Komisi Elektroteknik Internasional (IEC) dan mendefinisikan mekanisme untuk membantu organisasi menjaga aset informasi tetap aman.

Standar ISO/IEC 27001:2013 (ISO 27001) menyediakan panduan dalam mengembangkan Sistem Manajemen Keamanan Informasi (ISMS), yang merupakan suatu sistem berbasis risiko yang digunakan organisasi untuk merancang, menerapkan, memelihara, dan terus meningkatkan keamanan informasinya dari waktu ke waktu. Standar ISO/IEC 27001:2013 mencakup pedoman praktik terbaik dari ISO/IEC 27002:2013. Standar berikutnya, ISO/IEC 27701:2019, memberikan panduan tambahan untuk menerapkan Sistem Manajemen Informasi Privasi (PIMS).

Laporan dan dokumentasi lainnya



Laporan yang dilindungi

Hubungi perwakilan IBM untuk meminta Pernyataan Penerapan (SOA) ISO 27001 untuk penawaran dengan sertifikasi ISO 27001.