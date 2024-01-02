Organisasi Internasional untuk Standardisasi (ISO) adalah organisasi non-pemerintah independen yang menerbitkan standar di bidang teknis dan nonteknis. Seri standar ISO / IEC 27000 adalah upaya bersama dengan Komisi Elektroteknik Internasional (IEC) dan mendefinisikan mekanisme untuk membantu organisasi menjaga aset informasi tetap aman.
Standar ISO/IEC 27001:2013 (ISO 27001) menyediakan panduan dalam mengembangkan Sistem Manajemen Keamanan Informasi (ISMS), yang merupakan suatu sistem berbasis risiko yang digunakan organisasi untuk merancang, menerapkan, memelihara, dan terus meningkatkan keamanan informasinya dari waktu ke waktu. Standar ISO/IEC 27001:2013 mencakup pedoman praktik terbaik dari ISO/IEC 27002:2013. Standar berikutnya, ISO/IEC 27701:2019, memberikan panduan tambahan untuk menerapkan Sistem Manajemen Informasi Privasi (PIMS).
Laporan dan dokumentasi lainnya
Laporan yang dilindungi
Hubungi perwakilan IBM untuk meminta Pernyataan Penerapan (SOA) ISO 27001 untuk penawaran dengan sertifikasi ISO 27001.
Layanan yang tercantum di bawah ini bersertifikat ISO-27001, yang menunjukkan komitmen keamanan inti IBM yang ditetapkan dalam Prinsip-prinsip Keamanan dan Privasi Data IBM. Layanan di bawah ini menerbitkan sertifikat ISO setidaknya sekali setiap tahun. Deskripsi Layanan IBM (SD) menunjukkan apakah penawaran yang diberikan memiliki sertifikasi ISO 27001.
Layanan PaaS dan SaaS IBM juga telah menerapkan PIMS di bawah ISO/IEC 27701:2019. Baik ISMS maupun PIMS terdaftar dalam sertifikat ISO 27001 untuk layanan PaaS dan SaaS. Untuk informasi lebih lanjut tentang PIMS dan ISO 27701, lihat halaman ISO 27701.
Sertifikat IBM ISO 27001 diterbitkan dan tersedia secara umum. Pernyataan Penerapan (SOA) ISO 27001—suatu jenis laporan kepatuhan yang dilindungi—tersedia jika diminta.
Layanan bersertifikasi ISO-27001 dari IBM Cloud
Ada pertanyaan tentang program kepatuhan? Butuh laporan kepatuhan yang dilindungi? Kami dapat membantu Anda.