IBM Copilot Runway

Dirancang untuk membantu perusahaan membuat dan menerapkan copilot kustom

IBM Consulting meningkatkan kemampuan Microsoft Copilot
Landasan pacu bandara kosong Bandara Internasional Wuxi Shuofang, Kota Wuxi, Tiongkok

Dorong transformasi bisnis yang didukung AI

Microsoft Copilot adalah asisten AI yang dirancang untuk meningkatkan produktivitas dan kreativitas dalam tugas sehari-hari dan sudah digunakan dalam berbagai alat yang dipakai setiap hari, seperti Outlook, Office 365, dan Teams. Namun, bagi sebagian bisnis, dibutuhkan solusi yang lebih spesifik dan disesuaikan.

Di sinilah peran copilot kustom menjadi penting. Copilot kustom dapat dibuat khusus untuk contoh penggunaan spesifik suatu bisnis dan dibangun sesuai spesifikasi yang tepat.

Untuk membantu bisnis mengatasi kompleksitas dan ketidakpastian dalam lingkungan yang terus berkembang cepat ini, IBM Consulting mengumumkan IBM Copilot Runway, sebuah penawaran baru yang dirancang untuk membantu perusahaan membuat, menyesuaikan, menerapkan, dan mengelola copilot.

Kemampuan
Kerangka kerja adopsi

Kerangka kerja yang disesuaikan untuk membantu organisasi menerapkan copilot dalam skala besar, yang selaras dengan kebutuhan dan tujuan unik mereka untuk integrasi yang lancar dan dampak maksimal.
Copilot Catalyst

Gunakan IBM Copilot Catalyst untuk merancang copilot yang fleksibel dan mudah beradaptasi, memberdayakan organisasi untuk memenuhi kebutuhan unik mereka secara efektif dan efisien.
Copilot kustom yang dibangun sebelumnya

Perpustakaan copilot dibangun sebelumnya untuk contoh penggunaan tertentu, menghemat waktu dan tenaga dalam implementasi.

Contoh penggunaan

Insight kontrak yang didukung AI untuk spesialis pengadaan

Membantu spesialis pengadaan dalam mengekstraksi insight berharga dari kontrak. Pendekatan ini dapat membantu pengguna dalam memahami persyaratan kontrak, kewajiban, dan risiko secara lebih efisien, memungkinkan pengambilan keputusan berdasarkan informasi dan proses manajemen kontrak yang efisien.

Dua pebisnis menggunakan laptop bersama di kantor

Bantuan cerdas untuk operasi layanan pelanggan

Copilot untuk agen dan teknisi yang menawarkan pencarian gen AI, opsi layanan mandiri, bantuan real-time, rekomendasi upsell atau cross-sell, dan dukungan kontekstual untuk operasi yang efisien dan pengalaman pelanggan yang ditingkatkan.

Agen dukungan pelanggan yang bekerja di depan komputer dengan headset menyala

Copilot verifikasi KYC didukung AI

Copilot yang bertujuan untuk mengotomatiskan dan mempercepat proses verifikasi KYC, memastikan kepatuhan terhadap peraturan sekaligus mengurangi waktu dan upaya yang diperlukan dari staf bank.

Teller bank di komputer membantu pasangan di konter cabang bank

Dukungan dan keterlibatan karyawan yang cerdas

Kopilot bagi karyawan untuk meningkatkan keterlibatan karyawan, mengurangi tugas manual, dan memastikan pengalaman yang mulus sepanjang siklus hidup karyawan—mulai dari orientasi hingga operasi sehari-hari.

Laptop, CEO atau pebisnis senior dalam rapat merencanakan strategi pemasaran untuk pertumbuhan keuangan perusahaan.

Copilot kembaran digital untuk optimasi operasional

Replika digital dinamis dari entitas fisik, berkolaborasi dengan operator manusia untuk mensimulasikan, memantau, dan mengoptimalkan kinerja dunia nyata, meningkatkan pengambilan keputusan dan efisiensi.

Karyawan kantor bekerja di komputer mereka

Studi kasus

Seorang wanita asia paruh baya dengan jeans biru duduk di tempat tidur dalam pose yoga di depan laptop
Redi, asisten virtual perbankan yang didukung AI, meningkatkan interaksi pelanggan Baca studi kasus

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