Dirancang untuk membantu perusahaan membuat dan menerapkan copilot kustom
Microsoft Copilot adalah asisten AI yang dirancang untuk meningkatkan produktivitas dan kreativitas dalam tugas sehari-hari dan sudah digunakan dalam berbagai alat yang dipakai setiap hari, seperti Outlook, Office 365, dan Teams. Namun, bagi sebagian bisnis, dibutuhkan solusi yang lebih spesifik dan disesuaikan.
Di sinilah peran copilot kustom menjadi penting. Copilot kustom dapat dibuat khusus untuk contoh penggunaan spesifik suatu bisnis dan dibangun sesuai spesifikasi yang tepat.
Untuk membantu bisnis mengatasi kompleksitas dan ketidakpastian dalam lingkungan yang terus berkembang cepat ini, IBM Consulting mengumumkan IBM Copilot Runway, sebuah penawaran baru yang dirancang untuk membantu perusahaan membuat, menyesuaikan, menerapkan, dan mengelola copilot.
Kerangka kerja yang disesuaikan untuk membantu organisasi menerapkan copilot dalam skala besar, yang selaras dengan kebutuhan dan tujuan unik mereka untuk integrasi yang lancar dan dampak maksimal.
Gunakan IBM Copilot Catalyst untuk merancang copilot yang fleksibel dan mudah beradaptasi, memberdayakan organisasi untuk memenuhi kebutuhan unik mereka secara efektif dan efisien.
Perpustakaan copilot dibangun sebelumnya untuk contoh penggunaan tertentu, menghemat waktu dan tenaga dalam implementasi.
Insight kontrak yang didukung AI untuk spesialis pengadaan
Membantu spesialis pengadaan dalam mengekstraksi insight berharga dari kontrak. Pendekatan ini dapat membantu pengguna dalam memahami persyaratan kontrak, kewajiban, dan risiko secara lebih efisien, memungkinkan pengambilan keputusan berdasarkan informasi dan proses manajemen kontrak yang efisien.
Bantuan cerdas untuk operasi layanan pelanggan
Copilot untuk agen dan teknisi yang menawarkan pencarian gen AI, opsi layanan mandiri, bantuan real-time, rekomendasi upsell atau cross-sell, dan dukungan kontekstual untuk operasi yang efisien dan pengalaman pelanggan yang ditingkatkan.
Copilot verifikasi KYC didukung AI
Copilot yang bertujuan untuk mengotomatiskan dan mempercepat proses verifikasi KYC, memastikan kepatuhan terhadap peraturan sekaligus mengurangi waktu dan upaya yang diperlukan dari staf bank.
Dukungan dan keterlibatan karyawan yang cerdas
Kopilot bagi karyawan untuk meningkatkan keterlibatan karyawan, mengurangi tugas manual, dan memastikan pengalaman yang mulus sepanjang siklus hidup karyawan—mulai dari orientasi hingga operasi sehari-hari.
Copilot kembaran digital untuk optimasi operasional
Replika digital dinamis dari entitas fisik, berkolaborasi dengan operator manusia untuk mensimulasikan, memantau, dan mengoptimalkan kinerja dunia nyata, meningkatkan pengambilan keputusan dan efisiensi.
Mendorong inovasi supercharged dengan merangkul AI agen dengan portofolio teknologi dinamis Microsoft dan keahlian industri yang mendalam.
Layanan dan konsultasi kecerdasan buatan (AI) dapat membantu menerapkan dan menskalakan AI perusahaan untuk menemukan kembali alur kerja organisasi Anda.
IBM® Consulting menyediakan layanan konsultasi pakar data dan AI untuk membantu perusahaan membangun strategi AI yang bertanggung jawab dan dapat diskalakan.
Platform penyediaan layanan yang didukung oleh AI untuk mempercepat penciptaan nilai dalam skala besar.