Microsoft Copilot adalah asisten AI yang dirancang untuk meningkatkan produktivitas dan kreativitas dalam tugas sehari-hari dan sudah digunakan dalam berbagai alat yang dipakai setiap hari, seperti Outlook, Office 365, dan Teams. Namun, bagi sebagian bisnis, dibutuhkan solusi yang lebih spesifik dan disesuaikan.

Di sinilah peran copilot kustom menjadi penting. Copilot kustom dapat dibuat khusus untuk contoh penggunaan spesifik suatu bisnis dan dibangun sesuai spesifikasi yang tepat.

Untuk membantu bisnis mengatasi kompleksitas dan ketidakpastian dalam lingkungan yang terus berkembang cepat ini, IBM Consulting mengumumkan IBM Copilot Runway, sebuah penawaran baru yang dirancang untuk membantu perusahaan membuat, menyesuaikan, menerapkan, dan mengelola copilot.