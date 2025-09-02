Lintasan marmer putih dengan beberapa jalur, menampilkan bola-bola logam kecil berwarna dan perak

Dari merancang strategi AI khusus hingga menghasilkan penerapan yang sukses, IBM Consulting memiliki pendekatan terstruktur untuk membantu klien melalui setiap langkah dalam perjalanan transformasi AI mereka. Kami berkolaborasi dengan Anda untuk memanfaatkan potensi penuh AI di seluruh perusahaan dengan kepercayaan, tanggung jawab, dan layanan serta solusi yang disesuaikan untuk memenuhi tujuan spesifik dan kebutuhan industri Anda.
Strategi dan konsultasi

Kami membantu mendefinisikan peta jalan transformasi Anda dengan AI, memastikan keselarasan dengan tujuan bisnis Anda untuk memberikan hasil yang terukur dan berdampak.

 Solusi yang didukung AI

Dengan memanfaatkan IBM dan teknologi mitra ekosistem, kami mengembangkan solusi AI yang disesuaikan untuk mengatasi masalah bisnis yang kompleks, mulai dari mengotomatiskan proses hingga memprediksi tren.

 Keahlian industri

Dengan insight industri yang mendalam, kami menawarkan solusi khusus untuk berbagai sektor termasuk layanan keuangan, perawatan kesehatan, retail, dan banyak lagi, yang memastikan relevansi dan efektivitas.

 Penerapan dan adopsi yang lancar

Kami mengubah inisiatif AI Anda dari konsep ke penskalaan melalui penerapan dan metode integrasi yang telah terbukti, dengan fokus pada AI yang bertanggung jawab, manajemen perubahan, dan dampak yang terukur.

Pakar kami

Global Managing Partner, Strategy and Transformation, IBM Consulting

Matt Candy
VP and Senior Partner, Global Finance Transformation Lead, IBM Consulting

Monica Proothi
Senior Partner, Global Chief Design Officer, Experience Strategy and Design Offering Leader, IBM Consulting

Billy Seabrook
Partner, Global Practice Leader - Supply Chain Transformation and Offerings, IBM Consulting

Pushpinder Singh
Program Manager, IT Vendor Management CIO, Finance and Operations, IBM Consulting

Jamie Mackenzie
Global HR Technology Offering Leader, IBM Consulting

Kim Morick
Senior Partner - Global AI and Analytics Leader, IBM Consulting

Manish Goyal
VP dan Senior Partner, Global Sales and Commerce Offering Leader, IBM Consulting

Rich Berkman

Kemampuan

Strategi dan tata kelola AI

Padukan tata kelola AI yang bertanggung jawab ke dalam struktur bisnis Anda.

 Transformasi pengalaman pelanggan

Wujudkan, rancang, dan berikan pengalaman yang lebih lancar dan dipersonalisasi di seluruh perjalanan pelanggan untuk membuka nilai dan mendorong pertumbuhan.

 Layanan transformasi keuangan

Ubah operasi keuangan Anda dengan efisiensi, integrasi, dan kepatuhan berbasis AI untuk meningkatkan pertumbuhan.

 Konsultasi transformasi SDM dan talenta

Tata ulang dan modernisasi SDM dengan AI sebagai intinya untuk memberikan hasil bisnis yang lebih baik dan membuka potensi karyawan dan pekerjaan.

Layanan strategi bisnis

Kami membantu klien mendorong nilai bisnis dan memecahkan tantangan kompleks dengan AI dan teknologi transformatif lainnya.

 Layanan konsultasi keberlanjutan

Manfaatkan kombinasi tenaga kerja, proses, dan teknologi yang tepat untuk mengubah ambisi keberlanjutan menjadi tindakan.

 Rekayasa dan desain produk

Percepat hasil bisnis dan tingkatkan keunggulan kompetitif dengan produk dan platform yang dirancang khusus.

IBM iX

Kami mengambil pendekatan yang memprioritaskan desain dan berbasis data pada transformasi pengalaman.

Studi kasus

Logo Riyadh Air

Menanamkan AI di seluruh perusahaan untuk memuaskan pelanggan dan meningkatkan produktivitas bagi Riyadh Air.

Logo Coca-Cola European Partners

Peningkatan manajemen kategori dan penyediaan sumber daya dimungkinkan melalui analitik yang didukung AI dan pengoptimalan pengadaan.

Logo Molgroup

Membantu MOL Group mewujudkan lebih banyak nilai dari operasi retail untuk mendorong pertumbuhan dan loyalitas pelanggan.

Logo Bio Rad

Memodernisasi sistem perencanaan rantai pasokan Bio-Rad Laboratories.

Ambil langkah selanjutnya

Dapatkan buletin kami yang memberikan insight mendalam tentang tren yang sedang berkembang.

