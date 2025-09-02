Dari merancang strategi AI khusus hingga menghasilkan penerapan yang sukses, IBM Consulting memiliki pendekatan terstruktur untuk membantu klien melalui setiap langkah dalam perjalanan transformasi AI mereka. Kami berkolaborasi dengan Anda untuk memanfaatkan potensi penuh AI di seluruh perusahaan dengan kepercayaan, tanggung jawab, dan layanan serta solusi yang disesuaikan untuk memenuhi tujuan spesifik dan kebutuhan industri Anda.
Kami membantu mendefinisikan peta jalan transformasi Anda dengan AI, memastikan keselarasan dengan tujuan bisnis Anda untuk memberikan hasil yang terukur dan berdampak.
Dengan memanfaatkan IBM dan teknologi mitra ekosistem, kami mengembangkan solusi AI yang disesuaikan untuk mengatasi masalah bisnis yang kompleks, mulai dari mengotomatiskan proses hingga memprediksi tren.
Dengan insight industri yang mendalam, kami menawarkan solusi khusus untuk berbagai sektor termasuk layanan keuangan, perawatan kesehatan, retail, dan banyak lagi, yang memastikan relevansi dan efektivitas.
Kami mengubah inisiatif AI Anda dari konsep ke penskalaan melalui penerapan dan metode integrasi yang telah terbukti, dengan fokus pada AI yang bertanggung jawab, manajemen perubahan, dan dampak yang terukur.
Padukan tata kelola AI yang bertanggung jawab ke dalam struktur bisnis Anda.
Wujudkan, rancang, dan berikan pengalaman yang lebih lancar dan dipersonalisasi di seluruh perjalanan pelanggan untuk membuka nilai dan mendorong pertumbuhan.
Ubah operasi keuangan Anda dengan efisiensi, integrasi, dan kepatuhan berbasis AI untuk meningkatkan pertumbuhan.
Tata ulang dan modernisasi SDM dengan AI sebagai intinya untuk memberikan hasil bisnis yang lebih baik dan membuka potensi karyawan dan pekerjaan.
Kami membantu klien mendorong nilai bisnis dan memecahkan tantangan kompleks dengan AI dan teknologi transformatif lainnya.
Manfaatkan kombinasi tenaga kerja, proses, dan teknologi yang tepat untuk mengubah ambisi keberlanjutan menjadi tindakan.
Percepat hasil bisnis dan tingkatkan keunggulan kompetitif dengan produk dan platform yang dirancang khusus.
Kami mengambil pendekatan yang memprioritaskan desain dan berbasis data pada transformasi pengalaman.
Menanamkan AI di seluruh perusahaan untuk memuaskan pelanggan dan meningkatkan produktivitas bagi Riyadh Air.
Peningkatan manajemen kategori dan penyediaan sumber daya dimungkinkan melalui analitik yang didukung AI dan pengoptimalan pengadaan.
Membantu MOL Group mewujudkan lebih banyak nilai dari operasi retail untuk mendorong pertumbuhan dan loyalitas pelanggan.
Memodernisasi sistem perencanaan rantai pasokan Bio-Rad Laboratories.
IBM telah mengembangkan aliansi unik dengan Adobe dalam ekosistem yang mencakup teknologi dan layanan. Dengan pendekatan yang mengutamakan industri, kemampuan konsultasi mendalam di ketiga cloud Adobe, solusi Adobe eksklusif, dan reputasi dalam menangani beberapa proyek paling kompleks dalam ekosistem pelanggan Adobe.
