Qu’est-ce que le cloud souverain ?

Alors que de plus en plus d’entreprises se tournent vers les solutions de cloud hybride pour mener à bien leurs initiatives de transformation numérique, les environnements cloud jouent un rôle de plus en plus important (notamment la manière dont les utilisateurs accèdent aux données, les stockent et les utilisent). Le cloud computing continue de se développer dans le monde entier et les zones géographiques traditionnelles que sont notamment les frontières physiques ne sont plus suffisantes pour protéger les données sensibles.

Accédez au cloud souverain, un concept qui englobe la souveraineté des données, la souveraineté opérationnelle et la souveraineté numérique. Le cloud souverain aide les entreprises à gagner la confiance de leurs clients et à développer leurs activités tout en se conformant aux lois et aux réglementations dans les régions où elles opèrent.

Quel type de protection le cloud souverain offre-t-il ?

Un cloud souverain protège principalement les données des consommateurs et des organisations. Bien que de nombreuses réglementations se concentrent principalement sur la protection des informations personnelles identifiables (PII), selon le secteur, la région ou le cas d’utilisation commercial, elles peuvent également protéger la propriété intellectuelle (PI), les logiciels, les secrets commerciaux, les informations financières et plus encore. Étant donné que les réglementations relatives à la confidentialité des données dans le cloud varient d’un pays et d’une région à l’autre, il n’existe pas de définition unique et acceptée de ce qu’un cloud souverain peut protéger. Les approches varient généralement selon le secteur, le lieu et les besoins de l’entreprise.

Certains frameworks cloud souverains prennent en charge la résidence des données, où les données sont soumises aux lois et réglementations du pays dans lequel elles sont stockées. D’autres traitent de la souveraineté des données, où les données stockées sont soumises aux lois du pays où elles ont été collectées. En fin de compte, les approches de cloud souverain aident non seulement les entreprises à se conformer aux lois entourant leurs données les plus sensibles, mais les aident également à préserver leur résilience.