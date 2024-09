Qu'est-ce que la résilience des données ?

Pour développer une stratégie de résilience des données efficace, il faut tenir compte de plusieurs variables.

Il y a tout d'abord la question de la rapidité, en particulier avec les objectifs de temps de reprise (ou RTO), qui fixent les délais cibles pour récupérer des données ou des applications en ligne et restaurer des services. On peut aussi voir le RTO comme la durée pendant laquelle une organisation peut se permettre d'être privée de données ou d'applications qui ne sont plus accessibles ou fonctionnelles.

La deuxième variable porte sur la stratégie de sauvegarde, en particulier sur l'intervalle entre les sauvegardes de données, qui est appelé objectif de point de reprise (ou RPO).

Vient enfin la notion d'exhaustivité, car il faut choisir les données qui doivent être protégées. Idéalement, tous les workloads seraient protégés, y compris les nombreux terminaux et applications SaaS (Software as a Service), comme Microsoft 365, mais ce n'est pas toujours possible.

En gardant ces variables à l'esprit, la conception et l'implémentation d'une stratégie de résilience des données efficace impliquent généralement de suivre les étapes suivantes :