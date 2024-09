Qu’est-ce que le stockage dans un cloud privé ?

Le marché du stockage en cloud privé connaît un essor fulgurant, suscitant un vif intérêt et un réel enthousiasme chez les entreprises. Cependant, toutes les organisations ne parviennent pas nécessairement à tirer pleinement parti de leurs données malgré cet engouement. En effet, nombre d'entre elles peinent à extraire des informations précieuses des données qu'elles collectent.

Une étude menée par Hitachi Vantara (lien externe à ibm.com), la division d'information numérique du fabricant, met en lumière ce constat. En effet, 55 % des entreprises interrogées déclarent être submergées par l'explosion des données qu’elles collectent et avoir du mal à en extraire des informations pertinentes.

Toujours selon l'enquête d'Hitachi Vantara, 40 % ou plus des personnes interrogées rapportent des pertes de revenus en cas de temps d'arrêt imprévus. Parmi les autres défis mis en évidence par l'enquête figurent la complexité du cloud, les contrôles de sécurité, la rigidité des systèmes, l'isolement des données et la difficulté à trouver une main-d'œuvre suffisamment qualifiée.

Alors que les entreprises s'efforcent de mieux comprendre leurs données, les menaces numériques prennent de l'ampleur. Les cybercriminels recourent à des tactiques de plus en plus sophistiquées, telles que le chantage, la coercition et les cyberattaques. Cela souligne l'urgence de mettre en place des mesures de sécurité robustes, y compris des technologies comme l'authentification à deux facteurs.

En parlant des données (lien externe à ibm.com), un spécialiste en ligne fait remarquer qu'« avec l'augmentation des violations de données et des problèmes de confidentialité, les gens se préoccupent de plus en plus de savoir où sont conservées leurs informations personnelles et qui y a accès ». L'intérêt croissant pour le stockage dans un cloud privé s'explique en partie par les préoccupations des entreprises concernant leurs propres données, mais aussi celles de leurs clients.