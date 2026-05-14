Qu’est-ce que la mémoire virtuelle ?

En ce qui concerne les données, les pages servent de pièce de monnaie et fonctionnent comme le support d’échange de base. En termes de gestion de la mémoire virtuelle, les modules qu’elle utilise sont des pages, la plus petite unité de données. Les pages sont des blocs contigus (adjacents) d’espace d’adresse virtuel.

Les pages ont généralement un format fixe. À l’origine, les pages pesaient uniformément 4 Ko, et cette taille est traditionnellement devenue la norme du secteur. Ces derniers temps, les systèmes plus modernes utilisent une taille fixe nettement plus grande, y compris des tailles allant jusqu’à 2 Mo ou 1 Go, voire plus.

En mémoire virtuelle, la plupart des pages font 4 Ko ou 8 Ko, selon l’architecture utilisée. Microsoft Windows, Linux et macOS d’Apple sont tous conçus autour d’une taille de page de 4 Ko. La taille de la page de la mémoire virtuelle UNIX est structurée selon l’architecture matérielle particulière de chaque système, soit en 32 bits, soit en 64 bits. (Les systèmes UNIX consacrent généralement de 3 à 4 Go à chaque processus exécuté.)

Dans un système d’exploitation particulier, toutes les pages sont généralement conformes à une taille de page unique. L’exception à cette règle concerne le partitionnement dynamique, qui fournit de la mémoire de différentes tailles, en fonction de la demande. Le fait d’avoir des pages de taille identique permet aux systèmes d’exploitation de les gérer toutes de concert plus facilement.

De plus, en raison de leur taille correspondante, le système d’exploitation peut plus facilement empêcher la fragmentation externe, qui se produit lorsque des poches de mémoire inutilisée prennent racine entre les blocs de mémoire alloués. Résultat : trop peu de mémoire disponible pour être allouée en un seul bloc utile.

En utilisant les pages, un système d’exploitation peut cartographier la mémoire logique d’un processus, essentiellement en la traduisant pour une mémoire physique non contiguë sous forme de cadres de page. Les cadres de page sont des blocs de mémoire physique (RAM) qu’un système d’exploitation utilise comme type de conteneur pour les pages de mémoire. La taille du cadre de la page correspond à celle de la page elle-même (4 Ko ou plus).

Un CPU crée des adresses de mémoire virtuelles, qui servent de référence d’emplacement de mémoire et sont utilisées par les processus logiciels exécutés sur ce système d’exploitation. Les programmeurs utilisent des tables de pages pour suivre et gérer les cadres de page et pour servir de structure de données principale. Une entrée de table de pages est utilisée pour lier une adresse virtuelle à une adresse physique au sein du système d’exploitation.

Un numéro de page virtuelle (VPN) utilise les 20 premiers bits d’une adresse virtuelle pour identifier l’espace d’adressage virtuel dans l’espace de mémoire virtuelle de ce processus informatique. Le numéro de page identifie la page afin que l’unité de gestion mémoire (MMU) puisse la récupérer depuis un cadre de mémoire physique ou sur le disque.

Pendant ce temps, le reste de l’adresse sert de déplacement dans la page, qui indique l’emplacement physique exact de cette page dans le système d’exploitation, jusqu’à l’emplacement des octets individuels.