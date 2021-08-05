Qu’est-ce qu’un programme de formation et de développement ?

Les programmes de formation peuvent être conçus de manière indépendante ou s’appuyer sur un système d’administration de l’apprentissage. Ils ont pour objectif de développer les compétences des employés à long terme.Les pratiques de formation courantes incluent des cours d’orientation, des cours magistraux, des études de cas, des jeux de rôle, des simulations et des formations sur ordinateur, notamment en ligne.

Parfois, la fonction de développement des ressources humaines (HRD) d’une organisation pilote la majorité des efforts de formation et de développement des employés. Ces efforts se répartissent globalement en deux types de programmes :

Formation et développement des employés

Outil stratégique destiné à améliorer les résultats de l’entreprise en mettant en œuvre des programmes de formation internes qui favorisent la croissance et la rétention des employés.

Formation et développement en management

Pratique consistant à transformer les employés en managers et les managers en leaders efficaces par l’amélioration continue de certaines connaissances, compétences et aptitudes.