Qu’est-ce qu’un programme de formation et de développement ?

Les programmes de formation et de développement impliquent généralement des activités éducatives qui améliorent les connaissances d’un employé et lui donnent un regain de motivation pour améliorer ses performances professionnelles. Ces initiatives aident les employés à apprendre et à acquérir de nouvelles compétences, ainsi qu’à développer les connaissances professionnelles nécessaires à l’évolution de leur carrière.
Les programmes de formation peuvent être conçus de manière indépendante ou s’appuyer sur un système d’administration de l’apprentissage. Ils ont pour objectif de développer les compétences des employés à long terme.Les pratiques de formation courantes incluent des cours d’orientation, des cours magistraux, des études de cas, des jeux de rôle, des simulations et des formations sur ordinateur, notamment en ligne.
Parfois, la fonction de développement des ressources humaines (HRD) d’une organisation pilote la majorité des efforts de formation et de développement des employés. Ces efforts se répartissent globalement en deux types de programmes :
Formation et développement des employés
Outil stratégique destiné à améliorer les résultats de l’entreprise en mettant en œuvre des programmes de formation internes qui favorisent la croissance et la rétention des employés.
Formation et développement en management
Pratique consistant à transformer les employés en managers et les managers en leaders efficaces par l’amélioration continue de certaines connaissances, compétences et aptitudes.
Les entreprises qui réussissent ont compris qu’il était plus avantageux et rentable de développer les compétences de leurs employés existants plutôt que de recruter de nouveaux talents.
Voici les dix principaux avantages des programmes de formation et de développement des employés :
Le marché des entreprises évolue rapidement, et elles doivent faire preuve de flexibilité et pouvoir s’adapter facilement au changement. La technologie est l’un des principaux moteurs de ces changements rapides, avec l’automatisation et l’intelligence artificielle (IA) en tête de liste.
Voici quatre tendances clés qui influencent la façon dont les organisations doivent repenser la formation et le développement.
Les entreprises d’aujourd’hui ont découvert qu’il ne s’agissait plus seulement de déterminer ce que les employés avaient besoin de savoir, mais aussi quand, où et comment l’expérience de développement favorisait la performance. Avec les avancées en matière de technologie mobile, les entreprises s’appuient davantage sur le personnel mobile. Les programmes de formation se déplacent vers les appareils mobiles où des applications fournissent des informations et des recommandations « juste à temps » aux travailleurs de tous les secteurs.
Les systèmes d’IA peuvent traiter les informations non structurées de la même manière que les humains. Ces systèmes comprennent les schémas linguistiques et les entrées sensorielles, notamment le texte, les images et les signaux sonores. Les logiciels basés sur l’IA peuvent personnaliser la manière dont le contenu de formation est présenté aux apprenants, en fonction de leur style d’apprentissage, suggérer du contenu basé sur leurs performances passées et prédire les informations les plus importantes pour lui.
L’apprentissage agile est un processus qui encourage les employés à apprendre par la pratique et la répétition, favorisant ainsi le changement organisationnel et l’adhésion. Dans cet esprit, IBM a lancé IBM Garage, un outil permettant d’exécuter, de dimensionner et de gérer les multiples initiatives de transformation des organisations. Des entreprises comme Ford Motor Company et Travelport utilisent IBM Garage dans le monde entier pour créer une culture de collaboration ouverte et d’apprentissage continu.
Même si l’apprentissage à distance ne date pas d’hier, la pandémie de COVID-19 a mis en évidence la nécessité pour les entreprises de disposer d’une gestion résiliente, flexible et mobile du personnel. Les organisations se sont rendu compte que le personnel à distance devait être productif, engagé et s’efforcer d’apprendre et de s’améliorer en continu.
Des enquêtes sectorielles et des articles récents suggèrent que dispenser trop de formations en entreprise pouvait s’avérer inefficace. La plupart des formations ne seront pas entièrement intégrées par les apprenants. Les entreprises doivent instaurer une culture d’apprentissage continu en autonomie via des programmes d’apprentissage à distance ciblés et une formation mobile « juste à temps ».
Les organisations doivent également repenser le cadre plus vaste des compétences dont elles auront bientôt besoin. Une méta-étude récente d’IBM (PDF) prédit que plus de 120 millions de travailleurs dans les douze plus grandes économies mondiales pourraient avoir besoin d’être reconvertis au cours des trois prochaines années en raison de l’automatisation basée sur l’IA.
Cette étude a permis de dégager plusieurs informations :
L’étude conclut que les programmes de recrutement et de formation traditionnels ne sont plus aussi efficaces et que des stratégies et tactiques différentes peuvent avoir un impact considérable sur l’atténuation du déficit de compétences. Voici quelques-unes de ces stratégies et tactiques :
