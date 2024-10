La durabilité sociale se concentre sur l’amélioration du bien-être des individus et sur l’impact positif sur les communautés. Elle prône une responsabilité sociale envers les parties prenantes, notamment les employés, les clients et les communautés au sein desquelles les entreprises opèrent. Elle induit diverses mesures telles que des pratiques commerciales équitables, des investissements dans les économies locales, des conditions de travail sûres et le respect des indicateurs ESG (critères environnementaux, sociaux et de gouvernance).

Ce que font les entreprises : les programmes de durabilité des entreprises intègrent souvent des objectifs de durabilité sociale. Ils se concentrent sur des pratiques de travail éthiques qui favorisent des salaires équitables, des conditions de travail sûres et des opportunités égales pour tous les employés. Elles peuvent également investir dans l’éducation, les soins de santé et d’autres services sociaux au sein de leur communauté locale. Certaines entreprises s’efforcent également de répondre à la demande croissante des consommateurs en matière de développement durable en créant des programmes qui permettent à leurs clients de faire des choix plus durables ; en utilisant des matériaux recyclés et en proposant des programmes de reprise pour les produits obsolètes.

Ce que font les pays : tous les pays mettent en œuvre des politiques favorisant l’équité sociale. Ils se concentrent sur l’amélioration de l’accès à l’éducation et aux soins de santé, à la promotion des efforts visant à protéger les droits de l’homme et à la lutte contre les problèmes sociaux tels que la pauvreté et les inégalités par le biais de programmes sociaux. Nombre d’entre eux cherchent des moyens d’améliorer la qualité de vie grâce à une planification urbaine durable, notamment en créant des logements abordables, en améliorant les transports publics et en développant des espaces verts. Les organismes nationaux et internationaux peuvent également promouvoir la durabilité sociale grâce à la préservation de la culture et à la transparence des gouvernements.

Ce que font les communautés : les individus et les communautés participent à des initiatives de développement durable telles que des programmes de covoiturage, qui réduisent l’empreinte carbone collective et favorisent un sentiment de communauté parmi les participants, ou se portent bénévoles dans des actions locales qui visent à lutter contre les inégalités, le gaspillage alimentaire et d’autres problèmes. Elles peuvent également soutenir la durabilité sociale par le biais d’initiatives d’engagement communautaire visant les communautés marginalisées ou la mise en place de programmes de santé et de bien-être.