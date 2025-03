Qu’est-ce que le Source-to-Pay (S2P) ?

On confond parfois S2P et Procure-to-Pay (P2P). La différence entre ces processus réside dans leur portée au sein du cycle d’approvisionnement.

Le S2P est un processus de bout en bout plus large, qui débute par le sourcing, c’est-à-dire l’identification, l’évaluation et la sélection des fournisseurs, et se poursuit pour englober l’approvisionnement, le traitement des factures et le paiement. Associant sourcing, sélection des fournisseurs et gestion des contrats stratégiques, il s’adresse aux entreprises qui cherchent à optimiser leurs projets d’approvisionnement et leur relation fournisseur. En intégrant prise de décision stratégique et aspect transactionnel de l’approvisionnement, le S2P permet d’optimiser la stratégie d’approvisionnement, de faire des économies et de gérer l’ensemble du cycle de vie fournisseur.

Le P2P est une branche du S2P qui se concentre exclusivement sur les aspects opérationnels de l’achat. Le processus Procure-to-Pay permet de gérer efficacement le flux d’approvisionnement en biens ou services et de garantir la promptitude des paiements. Le processus débute par l’émission des demandes d’achat et des bons de commande, se poursuit par la réception des biens ou services, et se termine par l’approbation et le paiement des factures. Plus transactionnel et opérationnel par nature, le P2P est centré sur les achats et la gestion des paiements.

En bref, le P2P gère les transactions et les paiements, tandis que le S2P couvre le cycle d’approvisionnement dans son ensemble, y compris le sourcing stratégique et la gestion des relations. Le S2P est donc un processus plus complet, qui intègre toutes les fonctions d’approvisionnement pour soutenir la stratégie à long terme de l’entreprise.