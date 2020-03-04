Chaque option présente ses avantages et ses inconvénients, que nous aborderons dans cet article.

Pour un locataire unique, les avantages incluent un meilleur contrôle de gestion et des niveaux d’isolation plus élevés. Pour les locataires multiples, les avantages comprennent un lancement plus économique, un dimensionnement rapide des capacités et un déchargement de la gestion et de maintenance.

De plus, si votre entreprise migre des applications et des charges de travail sur VMware vers un environnement de cloud public ou de cloud hybride, vous n’avez pas à choisir l’un ou l’autre ! Vous pouvez faire des choix pour chaque application et charge de travail en fonction de ce qui convient le mieux à votre entreprise, offrant ainsi une flexibilité et une agilité optimales.