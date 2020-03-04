Lorsque votre organisation débute ou étend son parcours cloud, l’une des options à prendre en compte est d’utiliser une architecture cloud à locataire unique (dédiée) ou à locataires multiples (partagée).
Chaque option présente ses avantages et ses inconvénients, que nous aborderons dans cet article.
Pour un locataire unique, les avantages incluent un meilleur contrôle de gestion et des niveaux d’isolation plus élevés. Pour les locataires multiples, les avantages comprennent un lancement plus économique, un dimensionnement rapide des capacités et un déchargement de la gestion et de maintenance.
De plus, si votre entreprise migre des applications et des charges de travail sur VMware vers un environnement de cloud public ou de cloud hybride, vous n’avez pas à choisir l’un ou l’autre ! Vous pouvez faire des choix pour chaque application et charge de travail en fonction de ce qui convient le mieux à votre entreprise, offrant ainsi une flexibilité et une agilité optimales.
Les chefs d’entreprise poussent de plus en plus leurs équipes informatiques à se tourner vers des scénarios privilégiant le cloud, voire uniquement le cloud. Le plus souvent, il s’agit de questions commerciales fondamentales liées à l’agilité, à l’économie du cloud et à la réactivité aux besoins des employés et des clients.
Pour toute entreprise disposant de charges de travail VMware, l’une des premières étapes vers le cloud est de migrer vos machines virtuelles (VMs) vers le cloud. L’idée est d’étendre les charges de travail VMware existantes vers le cloud à l’aide d’outils et de technologies cohérents sur l’infrastructure cloud et sur site.
Ce modèle présente de nombreux avantages lorsqu’il est correctement déployé. Il permet aux équipes informatiques de faire ce qui suit :
Le principal avantage de l’utilisation du modèle de cloud partagé à locataires multiples réside dans les économies de coûts. Avec une solution comme IBM Cloud for VMware Solutions Shared (IC4V Shared), les équipes informatiques peuvent étendre leurs machines virtuelles au cloud avec autant de flexibilité et d’évolutivité que nécessaire. Elles peuvent ainsi choisir un modèle de tarification à la demande ou réservé, dans lequel elles ne paient que ce qui est consommé.
Un autre avantage du modèle de cloud à locataires multiples est que les migrations sont rapides et rationalisées. Le service informatique peut commencer à déplacer des machines virtuelles VMware vers le cloud en quelques minutes à l’aide d’une console en libre-service qui permet d’augmenter ou de réduire rapidement la capacité afin d’optimiser la rentabilité. Avec un modèle cloud basé sur la consommation, de nombreuses équipes informatiques trouvent que le modèle à locataires multiples est particulièrement efficace pour mettre en place des sites de reprise après sinistre ou fournir des ressources cloud aux équipes DevOps et de développement de logiciels qui évoluent rapidement.
L’avantage principal de l’infrastructure d’hébergement dédiée à un locataire unique est qu’il permet à l’informatique de garder le contrôle sur des activités telles que la gestion des mises à jour, des correctifs et d’autres activités jusqu’au niveau de l’hyperviseur. Comme l’indique TechTarget, les clouds dédiés « fonctionnent particulièrement bien pour les charges de travail gourmandes en ressources » et sont « conçus pour réduire les temps d’arrêt et les coûts d’une entreprise tout en favorisant la flexibilité et la performance ». Le service informatique dispose également de davantage d’options de personnalisation en ce qui concerne les fonctionnalités telles que la bande passante et le stockage.
Pour les équipes informatiques qui migrent des charges de travail et des applications vers le cloud, la nouvelle réalité est qu’elles n’ont pas à choisir entre des environnements à locataires multiples ou une infrastructure d’hébergement dédiée à un locataire unique. Elles peuvent utiliser les deux, en fonction de leurs besoins et de ceux de l’organisation. L’essentiel est de tirer parti des environnements VMware existants et de toutes les connaissances et outils dans lesquels elles ont investi.
Comment choisir la bonne solution ? Pour commencer, il convient de choisir un fournisseur de cloud qui offre la flexibilité nécessaire pour utiliser des architectures cloud à locataires multiples ou à locataire unique via une variété de modèles de déploiement et de tarification.
