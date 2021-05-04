La RPA repose sur trois technologies de base : automatisation des flux de travail, screen scraping et IA. La combinaison unique de ces technologies permet à la RPA de relever le défi de productivité lié aux tâches manuelles sur le bureau.
Dans ce chapitre :
L'automatisation robotique des processus (RPA) est un programme (en l'occurrence, il s'agit d'un robot logiciel) qui imite l'interaction des utilisateurs humains avec leur bureau pour effectuer des tâches, par exemple copier des informations d'une feuille de calcul Excel vers un formulaire, insérer les données des clients et passer une commande sur un site web, etc. Bien que nous supposions que de nombreuses tâches humaines ont été automatisées dans le monde numérique d'aujourd'hui, une grande partie de notre travail quotidien nécessite toujours du travail manuel, et une grande partie de ce travail est répétitif.
Imaginez que vous soyez un commis de données chargé de traiter les factures entrantes qui vous sont envoyées par e-mail ou par fax. Vous devrez lire la facture entrante - il peut s’agir d’un document PDF ou d’une image de fax - et saisir la commande manuellement dans votre application. S’il s’agit d’un nouveau client qui effectue la commande, vous devrez peut-être également créer manuellement le compte client. Si vous disposez de la RPA, le robot peut tirer parti de diverses techniques d’OCR (reconnaissance optique de caractères) et de traitement intelligent des documents pour lire la facture, puis simuler les clics de la souris et les mouvements du clavier sur l’écran de l’ordinateur pour saisir les informations dans l’application.
L’une des principales différences entre la RPA et d’autres méthodes d’automatisation, telles que les scripts ou les API, est que la RPA ne se limite pas à la ligne de commande ou à l’API, mais également aux interfaces utilisateur. Malgré les progrès réalisés dans diverses techniques de modernisation, il existe encore de nombreuses applications métier héritées (par exemple, CICS, IMS, SAP) ou applications natives (par exemple, basées sur Windows) qui ne fournissent pas d’API modernes ni de ligne de commande pour automatiser. Dans certains cas, l’utilisateur n’a tout simplement pas accès aux API (imaginez que vous utilisez une application Web tierce, comme un site Web bancaire ou une librairie en ligne) car il y a très peu de chances que les utilisateurs réguliers puissent accéder à leur API principale. Pour automatiser les tâches impliquant ces systèmes, vous avez besoin de la RPA.
L'automatisation des processus robotiques (RPA) est composée de trois technologies de base : l'automatisation de workflow, le screen scraping et l'intelligence artificielle (IA). C'est la combinaison unique de ces trois technologies qui permet à la RPA de résoudre un problème de productivité lié à des tâches manuelles sur un bureau qui, autrement, n'auraient qu'un faible retour sur investissement (ROI).
Lorsque la RPA a été introduite pour la première fois, on a eu l’impression qu’il ne s’agissait que d’une technologie de screen scraping. Dans un sens, ce n’est pas faux ; la RPA est une évolution du screen scraping grâce à une utilisation plus intelligente de technologies de variation telles que l’assistance à l’écran, à une analyse plus intelligente des données de l’interface utilisateur (par exemple, les commandes natives de Windows, le modèle DOM du navigateur Web) et à une méthode plus évolutive de gérer de nombreux robots en même temps.
Avant l’introduction massive de la RPA sur le marché, il existait environ trois catégories d’automatisation de workflows : les processus entièrement manuels, semi-automatisés centrés sur l’humain et les processus entièrement automatisés. L’objectif de presque tous les projets d’automatisation est de déplacer le pourcentage de processus entièrement manuels vers des processus directs entièrement automatisés. Le désir de disposer du plus grand nombre de processus simples possible a contribué à dynamiser l’économie des API, car chaque service doit être accessible par API et programmé de manière à éliminer toute intervention humaine :
Le problème est qu’il y a un investissement nécessaire entre le processus centré sur l’humain et le processus direct, et parfois l’investissement requis peut être nettement supérieur aux avantages obtenus. En conséquence, nous constaterons que de nombreux projets d'automatisation initiaux se concentrent sur des processus critiques pour lesquels le ROI serait plus fort. Ces ensembles de processus métier critiques ne représentent souvent que 10 % des processus de l'entreprise, et la majorité des autres sont ce que nous appelons des « processus à long terme » et centrés sur l'humain, mais ils ne sont pas suffisamment importants pour justifier le l'investissement nécessaire pour créer une nouvelle API ou réingénierie des processus.
C’est là que la RPA s’avère incontournable et pratique. La RPA est efficace pour automatiser un ensemble de tâches de bureau répétitives qui seraient autrement difficiles et chronophages à automatiser sans une intégration des API. Le fait que de nombreuses solutions de RPA (notamment IBM Robotic Process Automation) fournissent des outils de création low code combinés à l’enregistrement d’écran et à une technologie de vision plus intelligente, ce qui permet aux utilisateurs de créer la solution encore plus facilement et plus rapidement.
Cela signifie que nous disposons d’un juste milieu entre les processus centrés sur l’humain et les processus directs, en utilisant une approche hybride impliquant des humains, des robots et des API pour favoriser l’automatisation :
Pour déterminer s’il existe des opportunités d’utilisation de l’automatisation robotisée des processus (RPA) au sein de votre entreprise, vous pouvez d’abord vous pencher sur trois points :
Il existe deux grandes catégories de robots dans l’automatisation robotisée des processus (RPA) : assistées et non assistées. Lorsque le secteur de la RPA a été introduit pour la première fois sur le marché, la majorité des robots étaient « sans surveillance ». En substance, un bot sans assistance était comme un cronjob, sauf que dans ce cas, les bots étaient envoyés (généralement selon un calendrier) pour s’exécuter sur un ordinateur désigné.
Les « bots assistés », apparus plus tard, sont des bots que les utilisateurs peuvent démarrer depuis leur poste de travail, selon leurs besoins. Dans ces cas, les bots n’automatisent probablement qu’une partie de la tâche globale, et non la totalité de la tâche.
Les bots assistés présentent deux avantages principaux par rapport aux bots autonomes :
Récemment, nous constatons une tendance croissante où les entreprises déploient davantage de bots assistés en plus des bots non surveillés plus traditionnels.
Aujourd'hui, l'automatisation des processus robotiques (RPA) fait appel à l'IA dans plusieurs domaines (avec l'intention de l'étendre à d'autres cas d'utilisation à l'avenir). Fondamentalement, ce que la RPA essaie de faire, c’est d’imiter les actions de l’humain pendant qu’il accomplit ses tâches.
Voici quatre exemples :
La force indéniable de la RPA réside dans son ROI clair et dans sa capacité à être programmable par les utilisateurs professionnels. La RPA est un concept très puissant qui représente un grand potentiel d’innovation et d’applications. La RPA permet aux entreprises de passer de leurs systèmes hérités ou existants à l’économie plus moderne des API sans les obliger à moderniser leurs plateformes. La RPA évoluera dans plusieurs domaines :
