L'automatisation robotique des processus (RPA) est un programme (en l'occurrence, il s'agit d'un robot logiciel) qui imite l'interaction des utilisateurs humains avec leur bureau pour effectuer des tâches, par exemple copier des informations d'une feuille de calcul Excel vers un formulaire, insérer les données des clients et passer une commande sur un site web, etc. Bien que nous supposions que de nombreuses tâches humaines ont été automatisées dans le monde numérique d'aujourd'hui, une grande partie de notre travail quotidien nécessite toujours du travail manuel, et une grande partie de ce travail est répétitif.

Imaginez que vous soyez un commis de données chargé de traiter les factures entrantes qui vous sont envoyées par e-mail ou par fax. Vous devrez lire la facture entrante - il peut s’agir d’un document PDF ou d’une image de fax - et saisir la commande manuellement dans votre application. S’il s’agit d’un nouveau client qui effectue la commande, vous devrez peut-être également créer manuellement le compte client. Si vous disposez de la RPA, le robot peut tirer parti de diverses techniques d’OCR (reconnaissance optique de caractères) et de traitement intelligent des documents pour lire la facture, puis simuler les clics de la souris et les mouvements du clavier sur l’écran de l’ordinateur pour saisir les informations dans l’application.

L’une des principales différences entre la RPA et d’autres méthodes d’automatisation, telles que les scripts ou les API, est que la RPA ne se limite pas à la ligne de commande ou à l’API, mais également aux interfaces utilisateur. Malgré les progrès réalisés dans diverses techniques de modernisation, il existe encore de nombreuses applications métier héritées (par exemple, CICS, IMS, SAP) ou applications natives (par exemple, basées sur Windows) qui ne fournissent pas d’API modernes ni de ligne de commande pour automatiser. Dans certains cas, l’utilisateur n’a tout simplement pas accès aux API (imaginez que vous utilisez une application Web tierce, comme un site Web bancaire ou une librairie en ligne) car il y a très peu de chances que les utilisateurs réguliers puissent accéder à leur API principale. Pour automatiser les tâches impliquant ces systèmes, vous avez besoin de la RPA.