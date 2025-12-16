Qu’est-ce que l’intégration native ?

Les intégrations natives sont généralement conçues et maintenues par les ingénieurs d’un fournisseur de logiciels et utilisent souvent des interfaces de programmation d’application (API) pour connecter les plateformes. Le terme « native », dans son usage le plus techniquement correct, désigne des intégrations entre applications créées par la même entreprise, comme une intégration entre Google Meet et Google Agenda. En pratique, l’expression « intégration native » est aussi couramment utilisée pour désigner les intégrations fournies par l’une des plateformes impliquées dans une intégration.

De nombreuses plateformes, notamment celles proposées par Salesforce, Google, Microsoft et Shopify, proposent leur propre marketplace avec de nombreuses intégrations optimisées communément appelées « natives ». Une intégration entre Zoom et Google Agenda offre une expérience utilisateur native : l’intégration se trouve sur la marketplace de Google et est soumise à un processus d’avis par Google qui réglemente l’utilisation des données utilisateur, les contenus trompeurs ou offensants, les escroqueries et d’autres éléments potentiellement répréhensibles.

Les intégrations natives de ce type sont conçues pour être aussi transparentes que possible, disponibles dans l’interface standard d’une application. Ce sont, en un sens, des solutions prêtes à l’emploi pour connecter deux applications.

Lorsque cela est possible, les entreprises optent souvent pour des intégrations natives plutôt que pour des intégrations personnalisées ou tierces, car les intégrations natives présentent souvent moins de frictions que les solutions tierces et elles aident les entreprises à éviter l’augmentation du temps, des dépenses et des efforts qu’impliquent la création et la maintenance d’intégrations personnalisées.

Les intégrations natives sont conçues pour fournir les fonctionnalités les plus utilisées par le plus grand nombre d’utilisateurs. Inévitablement, ils sont insuffisants pour certains cas d’utilisation. Par exemple, les logiciels existants non pris en charge ou les petites applications personnalisées peuvent être trop spécialisés pour faire l’objet d’une intégration native sur la marketplace d’une plateforme.

Les intégrations natives peuvent également ne pas offrir un contrôle suffisant pour certains cas d’utilisation. Les entreprises peuvent avoir besoin d’interactions « si/alors » plus complexes, d’intégrations entre plusieurs applications différentes dans un workflow coordonné, d’un contrôle plus granulaire du flux de données ou de fonctionnalités de conformité plus spécifiques que ce que peuvent offrir les intégrations natives. Dans ce cas, les entreprises peuvent opter pour d’autres solutions d’intégration, telles que des API unifiées, des plateformes iPaaS ou iPaaS intégrées qui permettent une plus grande personnalisation et rationalisent l’intégration d’une multitude d’applications et de systèmes.