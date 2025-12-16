Qu’est-ce que l’intégration native ?

L’intégration native (parfois appelée intégration interne ou intégration point à point) fait référence aux méthodes intégrées pour connecter des applications qui permettent l’échange de données sans avoir besoin de connecteurs externes (ou intégrations), tels que des logiciels tiers ou des middlewares.
Les intégrations natives sont généralement conçues et maintenues par les ingénieurs d’un fournisseur de logiciels et utilisent souvent des interfaces de programmation d’application (API) pour connecter les plateformes. Le terme « native », dans son usage le plus techniquement correct, désigne des intégrations entre applications créées par la même entreprise, comme une intégration entre Google Meet et Google Agenda. En pratique, l’expression « intégration native » est aussi couramment utilisée pour désigner les intégrations fournies par l’une des plateformes impliquées dans une intégration.
De nombreuses plateformes, notamment celles proposées par Salesforce, Google, Microsoft et Shopify, proposent leur propre marketplace avec de nombreuses intégrations optimisées communément appelées « natives ». Une intégration entre Zoom et Google Agenda offre une expérience utilisateur native : l’intégration se trouve sur la marketplace de Google et est soumise à un processus d’avis par Google qui réglemente l’utilisation des données utilisateur, les contenus trompeurs ou offensants, les escroqueries et d’autres éléments potentiellement répréhensibles.
Les intégrations natives de ce type sont conçues pour être aussi transparentes que possible, disponibles dans l’interface standard d’une application. Ce sont, en un sens, des solutions prêtes à l’emploi pour connecter deux applications.
Lorsque cela est possible, les entreprises optent souvent pour des intégrations natives plutôt que pour des intégrations personnalisées ou tierces, car les intégrations natives présentent souvent moins de frictions que les solutions tierces et elles aident les entreprises à éviter l’augmentation du temps, des dépenses et des efforts qu’impliquent la création et la maintenance d’intégrations personnalisées.
Les intégrations natives sont conçues pour fournir les fonctionnalités les plus utilisées par le plus grand nombre d’utilisateurs. Inévitablement, ils sont insuffisants pour certains cas d’utilisation. Par exemple, les logiciels existants non pris en charge ou les petites applications personnalisées peuvent être trop spécialisés pour faire l’objet d’une intégration native sur la marketplace d’une plateforme.
Les intégrations natives peuvent également ne pas offrir un contrôle suffisant pour certains cas d’utilisation. Les entreprises peuvent avoir besoin d’interactions « si/alors » plus complexes, d’intégrations entre plusieurs applications différentes dans un workflow coordonné, d’un contrôle plus granulaire du flux de données ou de fonctionnalités de conformité plus spécifiques que ce que peuvent offrir les intégrations natives. Dans ce cas, les entreprises peuvent opter pour d’autres solutions d’intégration, telles que des API unifiées, des plateformes iPaaS ou iPaaS intégrées qui permettent une plus grande personnalisation et rationalisent l’intégration d’une multitude d’applications et de systèmes.
Parfois, le terme « API » est utilisé pour différencier les intégrations tierces des intégrations natives et intégrées. C’est en terme trompeur, car les intégrations natives utilisent souvent des API (généralement des API REST) pour faciliter l’échange de données. L’intégration native est simplement une approche permettant de construire des intégrations.
La différence ne réside pas dans l’intégration des API ou l’intégration d’autres éléments ; il s’agit de savoir si l’intégration est développée et gérée par le fournisseur de l’application ou par un tiers. Dans l’exemple de Zoom et Google, l’intégration native serait créée et gérée par des ingénieurs de Zoom ou de Google. Si cette intégration native n’existait pas, une société tierce pourrait être amenée à construire et à commercialiser cette intégration pour permettre l’intégration des deux produits et de leurs fonctionnalités respectives.
Les intégrations natives peuvent être utilisées pour gagner du temps, réduire le risque d’erreur et simplifier les processus. Chaque entreprise a des besoins en matière d’intégration, mais il existe de nombreuses constructions natives communes.
De nombreux services informatiques et équipes de développement utilisent des plateformes dédiées à la gestion des problèmes, telles que Jira ou Asana, pour suivre les tickets de demande, l’avancement et les collaborations tout au long du cycle de vie d’un problème. Ces plateformes disposent d’intégrations natives pour faciliter la résolution des tickets : les requêtes peuvent être automatiquement liées à l’identité des employés, envoyer des e-mails avec des mises à jour et se synchroniser avec des outils de documentation ou de collaboration.
Les applications de chat telles que Slack offrent de nombreuses intégrations transparentes avec d’autres applications et plateformes couramment utilisées. Un administrateur d’espace de travail peut accéder à la marketplace d’une application de chat pour installer diverses intégrations, ainsi que pour contrôler certaines autorisations et certains réglages de base.
Par exemple, des outils de gestion de projet comme Jira peuvent s’intégrer à Slack pour permettre aux utilisateurs de créer des tickets, de vérifier le statut des tickets, de recevoir des notifications dans des canaux spécifiés et plus encore. Les applications de calendrier telles qu’Outlook et Google Agenda peuvent se synchroniser avec Slack pour modifier automatiquement le statut Slack d’un utilisateur en « En réunion », en même temps que les rendez-vous du calendrier. Les applications de chat vidéo peuvent être lancées d’une simple commande /.
Les plateformes de gestion de la relation client, ou CRM, aident les entreprises à centraliser et à gérer les données client. Les outils CRM servent à stocker les données clients, les enregistrements des interactions avec le support client, les informations de vente et de facturation, les contrats, etc. Les plateformes CRM proposent souvent des intégrations natives qui facilitent la création de workflows liés aux clients.
Les plateformes CRM peuvent s’intégrer aux réseaux sociaux, en enregistrant les interactions et les engagements qui indiquent un potentiel de prospects. Les plateformes e-commerce peuvent automatiquement ajouter des informations sur les commandes et les clients aux plateformes CRM. Les services de marketing par e-mail peuvent utiliser les données clients d’une plateforme CRM pour envoyer des e-mails plus efficaces et ciblés. Les processeurs de paiement peuvent afficher automatiquement les paiements dans le flux de données de ventes d’un CRM, le tout, en temps réel.
Restez au fait des tendances les plus étonnantes du secteur dans le domaine de l’IA, de l’automatisation, des données et bien d’autres avec la newsletter Think. Consultez la Déclaration de confidentialité d’IBM.
Il existe d’autres méthodes d’intégration, outre les API natives et tierces. Les plateformes API et iPaaS unifiées, par exemple, sont conçues pour ajouter de la flexibilité, de l’évolutivité et de la puissance aux intégrations.
Les API unifiées sont des interfaces uniques et standardisées utilisées pour accéder aux API de plusieurs applications tierces au sein d’un même secteur (comme la comptabilité, le CRM ou la paie). Une API unifiée permet aux développeurs de communiquer avec plusieurs services via un seul point de terminaison, au lieu de les intégrer à chaque service et de gérer les différences de données, de syntaxe et d’authentification entre eux.
Un cas d’utilisation pour l’intégration des API est celui d’une grande entreprise où différents services, en raison de fusions ou de besoins spécifiques de fonctionnalité ou de localisation, utilisent différentes plateformes CRM. Une API unifiée permet de créer des intégrations pour normaliser, rationaliser et consolider les données provenant de plusieurs plateformes CRM différentes afin d’offrir une expérience de qualité supérieure.
La plateforme d’intégration en tant que service (iPaaS) est une plateforme basée sur le cloud contenant des outils et des solutions d’intégration. Elle permet d’intégrer des données provenant de diverses applications SaaS, de systèmes hérités, de bases de données, d’appareils IdO et d’API hébergés dans différents environnements informatiques.
Les plateformes iPaaS contiennent généralement des bibliothèques basées sur le cloud de connecteurs pré-créés pour plusieurs applications et services, des outils de développement d’intégrations low code et no-code, ainsi que d’autres capacités favorisant une intégration sécurisée et évolutive. L’iPaaS est une extension du concept d’intégration native, conçue pour répondre à la réalité des entreprises modernes qui ont souvent de nombreuses applications devant être organisées dans des workflows et des données qui doivent être partagées et synchronisées entre elles.
Leur fonction principale est d’aider les entreprises à surmonter la complexité des intégrations et à réduire les coûts d’intégration dans des environnements hybrides, en assurant une mise en forme compatible, en orchestrant des workflows en plusieurs étapes, en automatisant les flux de données, en gérant la gestion des API et bien plus. L’iPaaS est également spécifiquement conçue comme un environnement d’intégration hybride, c’est-à-dire qu’elle connecte des applications à la fois sur site et dans le cloud, tout en fournissant une plateforme basée sur le cloud pour la gestion de ces connexions. Cette capacité fait de l’iPaaS une méthode d’intégration plaisante pour les entreprises disposant de systèmes existants étendus.
L’iPaaS intégrée (embedded integration platform as a service) est une solution d’intégration basée sur le cloud qui permet aux fournisseurs de logiciels d’intégrer des fonctionnalités d’intégration directement dans leurs applications. Contrairement à l’iPaaS traditionnelle, qui est utilisée principalement par des équipes internes pour un usage interne, l’EiPaaS est tournée vers l’extérieur. L’EiPaaS est conçue pour permettre aux clients d’applications logicielles de mettre en place et de gérer leurs propres intégrations sans jamais quitter la plateforme hôte.
Les outils EiPaaS sont généralement rationalisés pour permettre une variété d’intégrations sans nécessiter de connaissances techniques approfondies. Les outils EiPaaS peuvent être considérés comme des infrastructures prêtes à l’emploi qui facilitent les intégrations pour les entreprises qui n’ont pas besoin ou ne veulent pas concevoir leur propre plateforme iPaaS. Pour les entreprises SaaS qui hébergent des outils EiPaaS, ces dernières peuvent garder leurs clients sur leur propre plateforme plutôt que de les envoyer vers un fournisseur iPaaS, et peuvent souvent proposer des outils EiPaaS à un coût inférieur par rapport à une plateforme iPaaS distincte.
Selon Zylo, les entreprises géraient en moyenne 275 applications SaaS en 2025. L’intégration peut être un défi, et les principales plateformes SaaS telles que Salesforce, Shopify et Microsoft proposent des milliers d’intégrations. De telles intégrations peuvent offrir plusieurs avantages, notamment :
Les entreprises peuvent activer les intégrations avec une configuration simple au lieu de créer et de maintenir des connecteurs personnalisés, ce qui permet aux équipes de commencer à utiliser des workflows connectés en quelques heures ou quelques jours au lieu de plusieurs semaines.
Les intégrations natives réduisent les coûts de main-d’œuvre et de développement pour l’entreprise cliente. La configuration est généralement simple, et les équipes internes ont généralement peu d’exigences à gérer.
De nombreuses intégrations natives sont gratuites : elles sont simplement incluses dans les fonctionnalités. D’autres peuvent nécessiter un abonnement premium ou des frais par utilisateur, mais elles sont souvent moins chères que la mise en place de votre propre intégration ou l’achat d’une plateforme d’intégration distincte.
Le fournisseur, et non l’entreprise cliente ou l’utilisateur final, assume la responsabilité de la maintenance, de la mise à jour et du contrôle d’une intégration native. Cela signifie que le client n’a pas à se soucier des performances et des fonctionnalités face aux mises à jour et autres changements.
Les intégrations natives peuvent offrir de meilleures performances et une plus grande fiabilité que de nombreuses options tierces. Étant donné que le même fournisseur conçoit et gère à la fois l’application et l’intégration, les utilisateurs bénéficient généralement d’un comportement plus stable, de valeurs par défaut adaptées aux tentatives de relance et de régulation, et de moins de modifications majeures.
Les intégrations natives peuvent être plus sécurisées que les intégrations tierces du fait de l’absence d’intermédiaire. Les entreprises qui conçoivent une intégration native entre leurs services, ou entre leur service et une autre application, utilisent souvent leurs propres API et mécanismes de sécurité, spécifiquement conçus pour fonctionner avec leurs systèmes et exigences.
Par exemple, Microsoft ajoute des couches de sécurité dédiée aux entreprises aux fonctionnalités standard OAuth et OpenID Connect afin de renforcer la sécurité de ses environnements Azure.1
Si les intégrations natives sont couramment utilisées, il en va de même pour les intégrations tierces. Les entreprises peuvent délaisser les intégrations intégrées pour plusieurs raisons, notamment :
Avec les intégrations natives, les clients doivent généralement accepter ce que le fournisseur leur fournit. Les utilisateurs ayant des besoins plus spécifiques peuvent constater que leurs cas d’utilisation ne sont pas couverts.
Par exemple, une intégration native peut ne pas autoriser les champs de données personnalisés ou la possibilité d’insérer une logique complexe au-delà de simples paramètres. Cela peut compliquer la prise en charge des workflows nuancés comme les processus en plusieurs étapes.
L’évolutivité peut aussi poser problème : les intégrations personnalisées n’auront pas l’obstacle des coûts par utilisateur, de telle sorte que même si les intégrations natives peuvent être moins chères au départ, elles peuvent être plus coûteuses à long terme.
Lorsque les volumes de données sont importants, les intégrations natives peuvent se heurter à des limites de débit, à des délais d’attente ou à des contraintes de débit d’API que le fournisseur n’a pas optimisés pour l’échelle de l’entreprise. De plus, les connecteurs natifs ne couvrent généralement qu’un sous-ensemble d’applications et de scénarios populaires. Au fur et à mesure qu’une pile technologique se développe, des lacunes peuvent apparaître, laissant une entreprise avec une connectivité partielle ou des silos de données.
Les clients n’ont que peu, voire pas du tout, de contrôle sur les modifications macro apportées aux intégrations natives. Si une entreprise cliente met en place des workflows basés sur des intégrations natives, toute modification des capacités d’intégration ou de la disponibilité peut perturber les opérations. Les intégrations peuvent être interrompues et les protocoles peuvent être modifiés au point de ne plus être compatibles avec les workflows et les systèmes des clients.
Découvrez ce que peut faire une iPaaS repensée pour l’ère de l’IA. Avec une solution hybride unifiée pour tous les scénarios d’intégration et une IA agentique pour stimuler la productivité, IBM montre la voie en matière d’intégration.
Le paysage iPaaS évolue. Obtenez les dernières tendances du marché dans The Forrester Wave(TM): Integration Platform as a Service, T3 2025
Découvrez comment Bonfiglioli a déployé une plateforme unique pour relever tout défi d’intégration. « Elle répond au besoin des entreprises d'automatisation low-code tout en garantissant à l'équipe IT une transparence et un contrôle totaux, quel que soit l'emplacement et la destination de nos données. » Fabio Zoboli, architecte d'intégration, Bonfiglioli
Découvrez comment l'intégration hybride de webMethods unifie l'IA, les API, les applications et les données grâce à une visite guidée et pratique de trois cas d’utilisation clés d'iPaaS.
Maîtrisez la complexité du déploiement de l'iPaaS grâce au guide expert d'IBM. Relevez les défis de l'intégration et donnez à votre équipe les moyens d’agir grâce à des stratégies exploitables.
Découvrez comment le déploiement d’IBM WebMethods peut offrir un ROI mesurable à votre entreprise, selon l’étude TEI de Forrester.
Activez une intégration dynamique et évolutive qui s’adapte de manière fluide aux besoins changeants de l’entreprise, alimentée par l’IA et pilotée par des API pour une automatisation intelligente.
Libérez le potentiel de votre entreprise avec les solutions d’intégration IBM, qui connectent les applications et les systèmes pour fournir un accès rapide et sécurisé aux données critiques.
Exploitez pleinement la valeur du cloud hybride à l’ère de l’IA agentique.
1 « Types d’applications et flux d’authentification de la plateforme d’identités Microsoft », Microsoft.com, 14 avril 2025