MySQL et MongoDB : quelle est la différence ?

Il serait erroné de supposer qu’un système est nettement supérieur à l’autre concernant les performances et la réactivité. MongoDB et MySQL sont tous deux des SGBD rapides et puissants.

MySQL est un ancien système

MySQL est conçu avec SQL et basé sur une structure de tables d’arbres B, ce qui signifie que les interactions logarithmiques au sein de la structure permettent au moteur du serveur de scanner et de rechercher rapidement des jeux de données en vue de trouver des données associées.



MySQL comporte deux composants principaux : un type de moteur de stockage et le langage utilisé pour travailler avec les données. Le moteur de stockage est l’endroit où les données sont créées, récupérées, envoyées et stockées. Le langage permet d’y accéder.

Au cours de la dernière décennie, MySQL a principalement fonctionné avec une base de stockage non transactionnelle, ce qui signifie que les données sont définies et séparées des autres données, facilitant leur localisation pour les mises à jour. Actuellement, le système utilise un moteur de stockage transactionnel, mais fonctionne avec de nombreux autres types de formats de stockage, tels que CSV (valeurs séparées par des virgules) ou gzip (format de moteur basé sur la compression).

MySQL est également basé sur des nœuds, ce qui accélère la recherche de données grâce à la structure arborescente, créant ainsi une expérience efficace en matière de recherche, d’indexation et de requête. Le système utilise cette structure pour stocker les données dans des champs, ou jeux de données, qui sont en relation avec d’autres données.

Par exemple, un annuaire d’entreprise peut exister sous la forme d’un champ de données contenant des informations individuelles, et ce champ de données peut inclure des informations sur les services. Sur le plan des données, celles-ci sont également identifiées comme des paires de valeurs, ou « paires clé-valeur ». Les deux jeux de données renvoient à un service comme attribut clé, et les éléments contenus dans les champs de données définissent plus précisément le service, notamment son objectif, ses employés et d’autres attributs pertinents. Lorsqu’elles sont structurées dans une base de données MySQL, on dit qu’il existe une relation entre les données.

De plus, MySQL peut être exécuté sur presque tous les systèmes d’exploitation, de Windows à Linux et MacOS, bien que, historiquement, les utilisateurs notent que Linux est plus adapté.

MongoDB est un système NoSQL

MongoDB est connu comme une base de données NoSQL, ou système non relationnel. Il repose sur des documents comme unité de données pour la recherche, ce qui en fait un système basé sur des objets. Il est écrit en langage JSON binaire, mais en plus de celui-ci, il utilise également le langage de requête MongoDB, que beaucoup considèrent comme une structure universelle, plus légère et plus flexible. De plus, MongoDB utilise BSON, des documents de type JSON codés en binaire dans des fichiers généralement plus petits. De nombreux développeurs trouvent ces fichiers plus faciles à manipuler, ce qui accélère la gestion des données.



À l’instar du système MySQL, MongoDB prend en charge différents types de moteurs de stockage. Cependant, c’est sa structure qui le distingue et qui incite de nombreuses entreprises à choisir ce type de système de base de données. Il est structuré selon une conception de « schémas » dynamique, qui consiste à ordonner les informations de manière à les rendre flexibles et rapides.

MongoDB est un système particulièrement utile pour les données structurées et non structurées. Les données structurées sont simples : le contenu écrit en est un exemple. Les données non structurées sont plus difficiles à stocker et à organiser. Les médias enrichis ou la reconnaissance faciale ne sont que quelques-uns des types de données que MongoDB cherche à mieux gérer, car ce type de données devient de plus en plus courant dans le domaine du big data.