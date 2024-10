Qu’est-ce que la météorologie ?

Au XXe siècle, les progrès de la physique atmosphérique ont conduit à la base des prévisions météorologiques numériques modernes. Des météorologues norvégiens ont découvert le concept de masses aériennes et de fronts, qui sont les éléments constitutifs des prévisions météorologiques d’aujourd’hui.

Pendant les Guerres mondiales, les scientifiques ont perfectionné la météorologie, car les opérations militaires dépendaient de plus en plus de la compréhension et de la prévision des conditions météorologiques. Même le radar, qui a été inventé à l’origine pour suivre la direction et la vitesse des avions et des navires, a été réutilisé pour suivre la direction et la vitesse des phénomènes météorologiques.

Dans les années 1950 et 1960, les satellites et les modèles informatiques pouvaient observer la pression atmosphérique à l’échelle mondiale et effectuer des simulations basées sur des données, ce qui a permis d’améliorer la précision des prévisions météorologiques. La météorologie moderne utilise des versions avancées de ces technologies pour observer et prévoir la météo en temps quasi réel.