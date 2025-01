Qu’est-ce que la pile MEAN ?

Pour créer une application de A à Z, il est essentiel d’utiliser une pile logicielle cohérente et standardisée. Créer votre back-end à l’aide d’outils conçus pour fonctionner ensemble vous permettra d’accélérer le développement et de rationaliser vos ressources.

Cependant, le marché des piles est de plus en plus saturé. De LAMP à Ruby on Rails, les options sont nombreuses. Chaque pile a ses avantages et ses inconvénients et est adaptée à des projets différents. Il n’existe pas de pile universelle pour le développement.

MEAN est une pile Web open source principalement utilisée pour créer des applications hébergées dans le cloud. Les applications créées avec la pile MEAN sont flexibles, évolutives, extensibles et, par conséquent, parfaitement adaptées à un hébergement dans le cloud.

La pile comprend son propre serveur Web, ce qui facilite son déploiement, et la base de données peut être adaptée à la demande pour répondre aux pics d’utilisation temporaires. Une application MEAN est optimisée pour tirer parti de toutes les économies et de toutes les améliorations de performance offertes par le cloud.

Le langage JavaScript est depuis longtemps utilisé pour le développement Web front-end, car il est flexible, dynamique et facile à utiliser. Mais depuis quelques années, il constitue une option pour le développement back-end et de bases de données, permettant aux développeurs de créer des applications qui utilisent JavaScript de bout en bout. Parce que chaque partie de MEAN utilise le même langage, vous pouvez rationaliser vos équipes de développement.

Avec MEAN, vous n’avez plus à faire appel à différents spécialistes pour développer chaque partie d’une application. Vous pouvez utiliser un seul pool de développeurs JavaScript pour travailler de manière adaptative, où et quand vous le souhaitez. La standardisation sur JavaScript permet également de réutiliser le code dans l’ensemble de l’application, réduisant ainsi les réinventions inutiles.