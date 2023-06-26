Faire évoluer de manière responsable une IA générative prête à l'emploi

L’utilisation de modèles génératifs pré-créés pose quelques problèmes fondamentaux. Chaque entreprise doit trouver un équilibre entre les opportunités de création de valeur et les risques associés. En fonction de l’activité et du cas d’utilisation, si la tolérance au risque est faible, les organisations constateront que le développement en interne ou la collaboration avec un partenaire de confiance donneront de meilleurs résultats.

Voici quelques préoccupations à prendre en compte en ce qui concerne les modèles d’IA générative prêts à l’emploi :

Les données Internet ne sont pas toujours exactes et précises

Au cœur de la plupart des IA génératives actuelles se trouvent d'énormes quantités de données provenant de sources telles que Wikipédia, des sites web, des articles, des fichiers image ou audio, etc. Les modèles génératifs font correspondre les modèles dans les données sous-jacentes pour créer du contenu et, sans contrôle, il peut y avoir des intentions malveillantes visant à propager la désinformation, les préjugés et le harcèlement en ligne. Cette technologie étant très récente, il existe parfois un manque de responsabilité, une exposition accrue aux risques réglementaires et de réputation liés à des questions telles que les droits d'auteur et les redevances.

Il peut y avoir un décalage entre les développeurs de modèles et l'ensemble des cas d'utilisation des modèles.

Les développeurs de modèles génératifs en aval ne voient pas toujours dans quelle mesure le modèle sera utilisé et adapté à d'autres fins. Cela peut entraîner des hypothèses et des résultats erronés qui ne sont pas critiques lorsque les erreurs concernent des décisions moins importantes, telles que le choix d'un produit ou d'un service, mais qui sont importantes lorsqu'elles affectent une décision cruciale pour l'entreprise qui peut exposer l'organisation à des accusations de comportement contraire à l'éthique, y compris de partialité, ou à des problèmes de conformité réglementaire pouvant entraîner des audits ou des amendes.

Les litiges et la réglementation ont une incidence sur l'utilisation

Les préoccupations concernant les litiges et les réglementations limiteront dans un premier temps la manière dont les grandes entreprises utilisent l’IA générative. C’est particulièrement vrai dans les secteurs hautement réglementés tels que les services financiers et les soins de santé, où la tolérance est très faible pour les décisions contraires à l’éthique, biaisées et fondées sur des données incomplètes ou inexactes et où les modèles peuvent avoir des répercussions préjudiciables.

À terme, le cadre réglementaire applicable aux modèles génératifs sera mis à jour, mais les entreprises devront faire preuve de proactivité pour s'y conformer afin d'éviter toute violation des règles, atteinte à leur réputation, audits et amendes.