Présentation de la technologie derrière watsonx.ai Le portefeuille de produits d'IA d'IBM pour les entreprises

Nous sommes à la veille d'une révolution de l'IA. Au cours de la dernière décennie, l’apprentissage profond est né d’une collision majeure entre la disponibilité des données et la puissance de calcul, permettant une multitude de capacités d’IA impressionnantes. Mais nous avons été confrontés à un défi paradoxal : l’automatisation demande beaucoup de main-d’œuvre. Cela ressemble à une blague, mais ce n'en est pas une, comme le savent tous ceux qui ont essayé de résoudre des problèmes professionnels avec l'IA.

Les outils d'IA traditionnels, bien que puissants, peuvent être coûteux, longs et difficiles à utiliser. Les données doivent être collectées, organisées et étiquetées avec des annotations spécifiques aux tâches pour entraîner les modèles IA. La construction d'un modèle nécessite des compétences spécialisées et difficiles à trouver, et chaque nouvelle tâche exige de répéter le processus. En conséquence, les entreprises se sont principalement concentrées sur l’automatisation des tâches comportant des données abondantes et une valeur commerciale élevée, laissant tout le reste sur la table. Mais ceci commence à changer.

L'émergence des transformateurs et des méthodes d'apprentissage auto-supervisé nous a permis d'exploiter de vastes quantités de données non étiquetées, ouvrant la voie à de grands modèles pré-entraînés, parfois appelés « modèles de fondation ». Ces grands modèles ont permis de réduire les coûts et la main-d'œuvre liés à l'automatisation.

Les modèles de fondation constituent une base puissante et polyvalente pour de nombreuses applications d’IA. Nous pouvons utiliser les modèles de fondation pour effectuer rapidement des tâches avec peu de données annotées et d’effort. Dans certains cas, il nous suffit de décrire la tâche à accomplir pour inciter le modèle à la résoudre.

Mais ces technologies puissantes introduisent également de nouveaux risques et défis pour les entreprises. De nombreux modèles actuels sont formés sur des jeux de données dont la qualité et la provenance sont inconnues, ce qui entraîne des réponses offensantes, biaisées ou factuellement incorrectes. Les plus grands modèles sont coûteux, énergivores à entraîner et à faire fonctionner, et complexes à déployer.

Chez IBM, nous avons développé une approche qui répond aux défis fondamentaux liés à l’utilisation des modèles de fondation pour l’entreprise. Aujourd’hui, nous avons annoncé watsonx.ai, la passerelle d’IBM vers les outils et technologies d’IA désormais disponibles sur le marché. Pour témoigner de la rapidité avec laquelle le domaine évolue, certains outils ne datent que de quelques semaines, et nous en ajoutons de nouveaux au fur et à mesure que j’écris.

Le contenu de watsonx.ai - qui fait partie des offres watsonx d'IBM annoncées cette semaine - est varié et continuera d'évoluer, mais notre promesse principale reste la même : fournir des produits d'automatisation sûrs et prêts pour l'entreprise.

Cela fait partie de notre travail continu chez IBM pour accélérer le parcours de nos clients afin qu'ils tirent de la valeur de ce nouveau paradigme de l'IA. Je vais décrire ici notre travail visant à créer une suite de modèles de fondation dédiés aux entreprises et formés par IBM, y compris notre approche des architectures de données et de modèles. Je vous présenterai également notre nouveau portefeuille et nos nouveaux outils qui permettent aux entreprises de construire et de déployer des solutions basées sur des modèles de fondation en utilisant un large catalogue de modèles open source, en plus des nôtres.